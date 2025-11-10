Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

HLV đội tuyển golf Việt Nam Nguyễn Thái Dương và giấc mơ đã được hiện thực hóa về ngôi nhà chung golf Việt

PV

Mới đây, Học viện Golf 72+ chính thức khai trương 72+ Golf Studio tại Hà Nội, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình phát triển của “học viện golf lớn và lâu đời nhất Việt Nam”, mang đến không gian huấn luyện golf hiện đại bậc nhất hiện nay, đồng thời là cơ sở học và chơi golf trong nhà đầu tiên của học viện golf 72+.

z7207552561478-a0ca53902f1459fc111fbefad014f834.jpg

Từ những ngày đầu thành lập, Học viện Golf 72+ đã theo đuổi triết lý đào tạo khác biệt – đề cao tính cá nhân hóa và đồng hành dài hạn cùng học viên. Với sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Thái Dương, HLV trưởng đội tuyển Golf quốc gia Việt Nam, đồng thời cũng là nhà sáng lập, cùng Hội đồng chuyên môn uy tín, Học viện quy tụ đội ngũ huấn luyện viên giàu kinh nghiệm, tâm huyết, áp dụng phương pháp giảng dạy chuẩn quốc tế kết hợp cùng công nghệ hiện đại.

Mới đây, Học viện Golf 72+ chính thức khai trương 72+ Golf Studio tại 177 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội, với diện tích gần 500m², gồm 8 line tập mở và 2 phòng VIP cao cấp với thiết kế tối ưu hóa trải nghiệm cho người chơi, mang đến không gian luyện tập sang trọng, riêng tư, tiện nghi và chuẩn mực cho golfer ở mọi trình độ. Không chỉ là địa điểm luyện tập thông thường, cơ sở mới của 72+ hướng đến tạo ra một môi trường golf trong nhà chuyên biệt – nơi học viên có thể tập luyện quanh năm trong điều kiện tối ưu về ánh sáng, không gian và công nghệ với sự đồng hành của đội ngũ huấn luyện viên chuyên nghiệp.

“72+ Golf Studio ra đời với ước mơ xây dựng ngôi nhà chung dành cho cộng đồng học viên 72+ và những người yêu golf. Đây không chỉ là nơi để tập luyện golf hàng ngày, mà còn là nơi giao lưu kết nối và sống trong tinh thần golf 72+”, ông Nguyễn Thái Dương chia sẻ.

z7207552456369-975284b9da9c17868191acf20b057d4b.jpg
72+ Golf Studio tích hợp công nghệ hiện đại, mang đến trải nghiệm chân thực cho các golfer.

Điểm nhấn nổi bật của cơ sở mới là hệ thống giả lập sân golf trong nhà nhập khẩu trực tiếp từ thương hiệu hàng đầu Hàn Quốc. Với công nghệ cảm biến tốc độ cao có thể ghi nhận hơn 22 chỉ số cú đánh, K-Golf giúp người chơi dễ dàng nhận diện và cải thiện từng chi tiết nhỏ nhất trong cú swing. Bên cạnh đó, đồ họa 4K Ultra HD được phát triển trên nền tảng Unreal Engine 4 tái hiện sống động hơn 100 sân golf nổi tiếng trên thế giới, trong đó có 3 sân tại Việt Nam, mang lại cảm giác “thật” chưa từng có khi chơi golf trong không gian 3D.

Ngoài các chế độ luyện tập chuyên sâu (Driving Range, Short Game, Putting), hệ thống còn tích hợp chế độ thi đấu 18 hố, trò chơi tương tác và tính năng chơi trực tuyến với bạn bè toàn cầu, giúp golfer vừa rèn luyện kỹ thuật vừa tận hưởng niềm vui của môn thể thao đẳng cấp.

Không ngừng nâng cấp trải nghiệm học golf, 72+ Golf Studio còn đang phát triển nền tảng ứng dụng quản lý cá nhân hóa dành riêng cho học viên, mang lại đặc quyền trải nghiệm “smart golf” đầu tiên tại Việt Nam. Đây cũng sẽ là mô hình đào tạo golf trong nhà đầu tiên mà người chơi golf được đồng hành sát sao và nhắc lịch tập luyện ngay cả trong giai đoạn tự tập luyện, thúc đẩy hiệu quả sự tiến bộ của golfer.

72+ Golf Studio là bước phát triển tất yếu trong quá trình nâng tầm hệ thống đào tạo golf mà 72+ đã xây dựng suốt hơn một thập kỷ qua. Cùng với 4 cơ sở tập golf hiện có, việc bổ sung một cơ sở golf 3D do 72+ sở hữu và vận hành hoàn toàn không chỉ giúp học viên duy trì phong độ quanh năm, mà còn mở ra hướng tiếp cận mới trong đào tạo – nơi công nghệ và con người cùng đồng hành để mang đến hiệu quả tối ưu nhất.

z7207552418003-c87f41ec069e2cb0b2d1a76ab1570c31.jpg
72+ được vinh danh “Học viện golf uy tín 2024” tại lễ trao giải Vietnam Golf & Leisure Awards 2024.

Đến nay, 72+ đã trở thành lựa chọn hàng đầu của các ngôi sao, người nổi tiếng, doanh nhân khắp cả nước, được vinh danh “Học viện golf uy tín 2024” tại lễ trao giải Vietnam Golf & Leisure Awards 2024. Đây cũng là cái nôi đào tạo nên nhiều tài năng trẻ cho golf Việt, mang về nhiều giải thưởng danh giá trên đấu trường trong nước và quốc tế như Nguyễn Anh Minh hay Đoàn Xuân Khuê Minh…, qua đó trở thành “Học viện golf của các nhà vô địch trẻ”.

Không chỉ dừng lại ở đào tạo, 72+ không ngừng nỗ lực, góp phần nâng tầm chất lượng golf Việt thông qua nhiều hoạt động trong suốt hành trình phát triển. 72+ cũng đóng vai trò đối tác chuyên môn của nhiều giải golf uy tín trong nước, thể hiện vai trò một cơ sở đào tạo hàng đầu và khơi nguồn cảm hứng, kết nối cộng đồng golf Việt Nam.

Với sự ra mắt của 72+ Golf Studio, Học viện Golf 72+ tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong đổi mới mô hình huấn luyện golf, góp phần hiện đại hóa phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng trải nghiệm của người học. Đây là bước tiến quan trọng trong hành trình xây dựng một hệ sinh thái golf toàn diện – nơi người yêu golf có thể học, luyện tập, giao lưu và phát triển bản thân trong không gian chuyên nghiệp, gần gũi và đầy cảm hứng.

PV
#Phát triển golf Việt Nam #Học viện Golf 72+ #Cơ sở đào tạo golf trong nhà #Công nghệ golf hiện đại #Trải nghiệm golf 3D và VR #Đào tạo golfer trẻ tài năng #Giao lưu cộng đồng golf #Nâng cao chất lượng golf Việt #Giải thưởng và danh hiệu golf #Đổi mới phương pháp huấn luyện golf

Xem thêm

Cùng chuyên mục