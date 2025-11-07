Á quân Quốc gia Nguyễn Viết Gia Hân tái xuất tại Tiền Phong Golf Championship 2025

TPO - Sau khi liên tiếp ghi dấu tại hàng loạt giải đấu trong và ngoài nước, Á quân Golf Quốc gia Nguyễn Viết Gia Hân sẽ tái xuất tại Tiền Phong Golf Championship 2025 với khát vọng chinh phục ngôi vô địch.

Ba năm trước, khi mới 11 tuổi, Gia Hân đã khiến giới chuyên môn ngạc nhiên với cú phát bóng mạnh mẽ đầy uy lực, giành danh hiệu Longest Drive tại Tiền Phong Golf Championship 2022. Từ cô bé nhỏ nhắn đứng trên tee box năm nào, Gia Hân nay đã trở thành một trong những gương mặt sáng giá nhất của golf trẻ Việt Nam.

Ba năm qua, Nguyễn Viết Gia Hân không ngừng hoàn thiện kỹ thuật, tư duy chiến thuật và bản lĩnh thi đấu. Nhờ được đào tạo bài bản và định hướng phát triển rõ ràng, golfer trẻ đến từ Hà Nội liên tục để lại dấu ấn tại nhiều giải đấu trong nước và quốc tế.

Năm 2025 tiếp tục ghi nhiều cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp của Gia Hân. Tháng 2, em đăng quang chặng 1 Hanoi Junior Tour. Tháng 4, tại Hanoi Open, cô gái 14 tuổi gây sốt khi trở thành nữ golfer đầu tiên vô địch bảng chuyên nghiệp, sau màn play-off kịch tính giữa ba tay golf trên sân Corn Hill.

Gia Hân giành chức vô địch tại Thái Lan.

Không dừng lại ở đó, tại Hello Spring - Road to Trang An Open, Gia Hân đánh 66 gậy, phá kỷ lục sân Tràng An và có suất dự Trang An Open 2025, giải đấu thuộc hệ thống Thai LPGA Tour lần đầu tiên tổ chức ở Việt Nam.

Tại Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025,, Gia Hân tiếp tục thi đấu xuất sắc, lần thứ hai liên tiếp giành ngôi Á quân Quốc gia, thành tích hiếm có với một golfer tuổi 14.

Trước thềm Tiền Phong Golf Championship 2025, Gia Hân lại mang tin vui về cho golf Việt Nam khi xuất sắc vô địch bảng B Girl tại Singha Thailand Junior World Golf Championships 2025, khẳng định phong độ ổn định và bản lĩnh thi đấu quốc tế ngày càng vững vàng.

Đại diện Học viện EPGA, nơi Gia Hân rèn kỹ năng, nhận xét: “Gia Hân là hình mẫu của một VĐV trẻ hiện đại, có ý chí, tư duy chiến thuật và tinh thần cầu tiến rất rõ ràng. Em luôn nỗ lực và biết cách vượt qua giới hạn của chính mình".

Từ cô bé 11 tuổi gây chú ý, Gia Hân giờ là golfer 14 tuổi đầy tự tin và bản lĩnh.

Với Ban tổ chức Tiền Phong Golf Championship, sự trở lại của Nguyễn Viết Gia Hân mang ý nghĩa đặc biệt. “Chúng tôi luôn hướng tới việc tạo ra sân chơi nơi các tài năng trẻ như Nguyễn Viết Gia Hân có cơ hội thể hiện, cọ xát và lan tỏa tinh thần thể thao đẹp. Sự trưởng thành của Gia Hân trong ba năm qua chính là minh chứng rõ ràng cho sứ mệnh đó", nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng ban Tổ chức Giải Tiền Phong Golf Championship nhận xét.

Còn đối với Gia Hân, lần trở lại Sân golf Thiên Đường - Legend Valley Country Club năm nay, cô sẽ bước lên tee box với tâm thế khác, bình tĩnh, tự tin và đầy khát vọng chinh phục. Từ cô bé 11 tuổi giành giải Longest Drive đến Á quân Quốc gia, giờ đây Gia Hân đã sẵn sàng viết tiếp hành trình của một nhà vô địch tương lai tại Tiền Phong Golf Championship 2025.