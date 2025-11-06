Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Trang An - AJGA International Pathway Series 2026: Sức nóng tăng từng ngày

Trọng Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Việt Nam sắp chứng kiến một dấu mốc quan trọng của golf trẻ khi Trang An - AJGA International Pathway Series 2026, giải đấu thuộc hệ thống IPS của Hiệp hội Golf Trẻ Mỹ, lần đầu tiên được tổ chức tại Ninh Bình. Sự kiện hứa hẹn mở ra cơ hội tiếp cận chuẩn quốc tế và kết nối trực tiếp với các chương trình học bổng thể thao Mỹ.

poster-trang-an-ajga-ips-2026-16-9.png

Việt Nam đang chuẩn bị chào đón một sự kiện mang tính chiến lược cho golf trẻ:Trang An - AJGA International Pathway Series 2026, dự kiến diễn ra tại Tràng An Golf & Resort Ninh Bình, từ ngày 22 -25/1/2026. Đây là lần đầu tiên International Pathway Series (IPS) hợp tác với American Junior Golf Association (Hiệp hội Golf Trẻ Mỹ - AJGA) tổ chức một chặng thi đấu ngay tại Việt Nam, mở ra cánh cửa trực tiếp kết nối golf học đường trong nước với các chương trình tuyển chọn và học bổng từ các trường đại học Mỹ.

Với tư cách là một chặng đấu thuộc hệ thống AJGA, mọi kết quả và tiêu chí chuyên môn đều được áp dụng theo chuẩn quốc tế mà AJGA đang sử dụng cho chuỗi Pathway toàn cầu.

Điều này mang đến cho các vận động viên trẻ Việt Nam một thang đánh giá chuẩn mực quốc tế, giúp các tuyển trạch viên nước ngoài dễ dàng theo dõi và đánh giá năng lực thực tế. Việc IPS lần đầu tiên diễn ra trên sân nhà còn đồng nghĩa rằng cơ hội tiếp cận hệ thống xếp hạng quốc tế giờ đây đã trở thành hiện thực ngay tại Việt Nam.

1-5839.jpg
Trang An - AJGA International Pathway Series 2026 tổ chức tại Tràng An Golf & Resort.

Địa điểm tổ chức, Tràng An Golf & Resort, không chỉ sở hữu cảnh quan và vị trí đặc biệt trong khu vực được UNESCO công nhận, mà còn đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe để đăng cai giải đấu quốc tế.

Ban tổ chức và đơn vị địa phương đã phối hợp chặt chẽ để đảm bảo hậu cần, vận chuyển và lưu trú thuận tiện cho vận động viên, đại biểu và quan sát viên quốc tế, mang đến một môi trường thi đấu chuyên nghiệp và an toàn.

Trang An - AJGA International Pathway Series 2026 không chỉ là một tuần thi đấu, mà còn là bước thử nghiệm quan trọng cho lộ trình phát triển golf trẻ Việt Nam, tạo tiền đề để liên kết các học viện trong nước với đối tác quốc tế, đồng thời giúp các vận động viên tiếp cận trực tiếp cơ chế tuyển chọn học bổng thể thao. Kinh nghiệm tổ chức sự kiện này sẽ là kim chỉ nam để chuẩn hóa chương trình đào tạo, hướng đến mục tiêu đạt chuẩn quốc tế cho các lứa trẻ tiềm năng.

Với tầm nhìn ấy, tuần thi đấu cuối tháng 1/2026 hứa hẹn trở thành một dấu mốc quan trọng trong hành trình hội nhập golf trẻ Việt Nam, mở ra cơ hội kết nối thực tế, minh bạch và chuyên nghiệp hơn giữa hệ đào tạo trong nước và nền tuyển sinh thể thao quốc tế. Sức nóng của giải đấu đang tăng từng ngày, hứa hẹn thu hút sự quan tâm đặc biệt từ giới truyền thông, các chuyên gia và những gương mặt tài năng trẻ trên khắp đất nước.

Trọng Đạt
#golf trẻ #AJGA #Ninh Bình #học bổng Mỹ #giải đấu quốc tế #hợp tác quốc tế

Xem thêm

Cùng chuyên mục