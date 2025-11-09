Nguyễn Bảo Phát lần đầu đăng quang VGA Junior Tour

TPO - Nguyễn Bảo Phát đã khép lại chặng 6 VGA Junior Tour 2025 tại Silk Path Dong Trieu Golf & Country Club bằng một chiến thắng ấn tượng, với 3 vòng đấu liên tiếp đạt điểm âm.

Mở màn thuận lợi với kết quả 68 gậy (-4), Bảo Phát tiếp tục duy trì sự chắc chắn ở vòng 2 với 70 gậy (-2), trước khi hoàn tất vòng đấu 71 gậy (-1) ở chung kết, qua đó đạt tổng điểm (-7) sau 54 hố đấu.

Đây cũng là lần đầu tiên Bảo Phát đăng quang tại hệ thống giải trẻ Quốc gia VGA Junior Tour, cho thấy sự tiến bộ vượt bậc, tự tin, bản lĩnh và đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với các đàn anh trên sân đấu.

Nguyễn Trọng Hoàng cũng có một giải đấu đáng khen khi về nhì với tổng điểm (-2). Golfer 15 tuổi khởi đầu đầy ấn tượng bằng vòng mở màn 67 gậy để tạm dẫn đầu bảng xếp hạng. Dù gặp khó khăn ở 2 vòng sau, Trọng Hoàng vẫn thi đấu đầy cố gắng.

Ở vị trí thứ ba, Phạm Thế Nam khép lại vòng chung kết với 71 gậy, đạt tổng điểm (+5). Thành tích này là bước tiến đáng ghi nhận, mở ra nhiều kỳ vọng cho Thế Nam trong những chặng đấu sắp tới. Theo sau là Nguyễn Văn Hòa và Nguyễn Quang Đại, lần lượt chia nhau vị trí thứ 4 và 5.

Giải đấu cũng chứng kiến “cơn mưa eagle” với 6 golfer trẻ đạt được điểm số này chia đều ở các vòng đấu, gồm: Nguyễn Vũ Hoàng Anh, Nguyễn Gia Vinh, Phạm Hồng Quang, Nguyễn Quang Đại, Trần Thế Bảo và Nguyễn Nam Thắng. Những khoảnh khắc ấy không chỉ làm nên điểm nhấn chuyên môn, mà còn cho thấy chất lượng ngày càng cao của lứa vận động viên trẻ.