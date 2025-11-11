Nguyễn Vũ Phúc Anh: 'Bé hạt mít' truyền cảm hứng của golf trẻ Việt Nam

TPO - Trên sân tập Học viện EPGA những buổi chiều muộn, hình ảnh một cậu bé hồn nhiên, vừa rời lớp học đã vội khoác túi gậy lên vai, khiến nhiều người phải dừng lại dõi theo. Đó là Nguyễn Vũ Phúc Anh (9 tuổi), gương mặt nổi bật của làng golf trẻ Việt Nam.

Sinh năm 2016 tại Hà Nội, Phúc Anh đến với golf từ năm 6 tuổi. Dưới sự hướng dẫn tận tình của bố - golfer Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch CLB Hà Nội Junior và từng vô địch Giải Trung niên Quốc gia 2018, cậu bé sớm hình thành tình yêu sâu sắc với môn thể thao đòi hỏi sự kiên nhẫn, kỷ luật và chính xác tuyệt đối này. Từ những buổi đầu tập luyện trên sân cỏ rộng lớn, Phúc Anh đã bộc lộ niềm yêu thích, khả năng tập trung, tư duy chiến thuật linh hoạt và bản lĩnh thi đấu đáng nể so với lứa tuổi.

Không chỉ là “caddy ruột”, ông Tuấn Anh còn là người bạn đồng hành, người thầy kiêm “chuyên gia tâm lý và dinh dưỡng” của con trai. Hai bố con luôn "kề vai sát cánh" ở hầu hết các giải golf trẻ lớn nhỏ trong nước. Trên sân, ông Tuấn Anh quan sát từng cú đánh, lặng lẽ đưa ra những gợi ý chiến thuật, còn Phúc Anh thì lắng nghe chăm chú, bình tĩnh thực hiện một cách tự tin.

Ông Nguyễn Tuấn Anh từng vô địch Giải Trung niên Quốc gia 2018.

Từ năm 2023 đến nay, Phúc Anh đã góp mặt trong hàng chục giải đấu lớn nhỏ trên toàn quốc, liên tục ghi dấu bằng phong độ ổn định và tinh thần thi đấu mạnh mẽ. Dù chỉ là “bé hạt mít” giữa dàn đàn anh cao lớn hơn, cậu vẫn khiến người xem khâm phục bởi cú đánh chắc tay, phong thái tự tin và nụ cười luôn nở trên gương mặt.

Phúc Anh hiện giữ vị trí số 1 lứa tuổi U9 trong hệ thống VGA Junior Tour, và liên tiếp vô địch U9 ở hàng loạt giải đấu uy tín như Vietnam Junior Open 2025 hay Junior Race to Taylormade. Bảng thành tích của Phúc Anh bao gồm nhiều danh hiệu vô địch U9, U10 và thứ hạng cao ở các bảng đấu lớn, khẳng định vị thế thống trị trong lứa tuổi mà khó có đối thủ nào vượt qua.

Phúc Anh vô địch U9 Vietnam Junior Open 2025.

Tiếp nối truyền thống gia đình

Phúc Anh sinh ra trong một gia đình mà golf không chỉ là môn thể thao, mà còn là một truyền thống quý giá. Bên cạnh bố, anh trai của cậu, Nguyễn Vũ Quốc Anh, từng là niềm tự hào của golf trẻ Việt Nam với hàng loạt danh hiệu lớn như BRG - VGM Junior Golf Championship 2019, Bamboo Airways Spring 2020, FLC Golf Tournament 2025 - Spring Symphony. Và đặc biệt, Quốc Anh từng vô địch Tiền Phong Golf Championship 2019.

Giờ đây, khi Quốc Anh đang tiếp tục học tập và rèn luyện ở nước ngoài, Phúc Anh trở thành người tiếp nối truyền thống gia đình. Trong lịch sử Giải golf Vì Tài năng trẻ Việt Nam, đây là lần đầu tiên xuất hiện một cặp anh em nối tiếp thi đấu: Anh vô địch giải đấu, sau đó em tiếp tục chinh phục đỉnh cao.

Quốc Anh làm caddie cho em trai Phúc Anh.

Dù cùng chung đam mê golf, nhưng trên sân, hai anh em Quốc Anh - Phúc Anh như hai gam màu đối lập. Quốc Anh luôn toát lên vẻ điềm đạm, trầm tĩnh và khiêm nhường. Cậu ít nói, tập trung tuyệt đối trong từng cú đánh và giữ thái độ bình thản dù kết quả có ra sao.

Ngược lại, Phúc Anh, cậu em 9 tuổi, lại mang trong mình ngọn lửa nhiệt huyết và cá tính mạnh mẽ, sẵn sàng thử thách bản thân ở mỗi cú đánh. Sự khác biệt này không chỉ tạo nên cá tính riêng biệt cho từng người, mà còn làm gia đình golf của hai anh em trở nên sống động, truyền cảm hứng tới những người yêu golf.

Quốc Anh từng vô địch Tiền Phong Golf Championship 2019 và giờ em trai Phúc Anh đã sẵn sàng tiếp bước anh.

Niềm vui và kỷ luật trên từng cú swing

Câu chuyện của Phúc Anh không chỉ được kể bằng bảng thành tích ấn tượng, mà còn ở tinh thần bền bỉ và kỷ luật của một cậu bé mới 9 tuổi. Mỗi ngày, sau giờ học tại trường Quốc tế, đúng 4 giờ chiều, Phúc Anh lại có mặt ở sân golf EPGA để tập luyện.

Cuối tuần, lịch của em dày đặc với các buổi học kỹ năng cùng huấn luyện viên. Nhưng chưa bao giờ Phúc Anh than thở một lời. Bởi trong đôi mắt sáng và nụ cười hồn nhiên ấy, golf là niềm vui, là một phần tự nhiên của cuộc sống.

Ngoài golf, Phúc Anh còn chơi bóng rổ và bơi lội, những môn giúp em phát triển thể lực và độ dẻo dai, hỗ trợ cho từng cú swing đầy sức mạnh trên sân. Em hiểu rằng để vươn xa trong tương lai, tài năng thôi là chưa đủ, cần cả sự rèn luyện nghiêm túc và một tinh thần không ngừng học hỏi.

Lần đầu tiên tham dự Tiền Phong Golf Championship, Phúc Anh không giấu được sự háo hức xen lẫn hồi hộp. Cậu chia sẻ với nụ cười tươi: "Em rất vui vì được đánh ở giải Tiền Phong, nơi mà anh Quốc Anh từng vô địch. Em muốn thi đấu thật tốt, đánh hết mình và học hỏi thêm từ các anh chị lớn".