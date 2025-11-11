Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Ba golfer Việt Nam tranh tài tại giải nghiệp dư lớn nhất thế giới ở Nam Phi

Vĩnh Xuân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Việt Nam sẽ có 3 đại diện tham dự giải golf lớn nhất thế giới dành cho các golfer nghiệp dư diễn ra ở Nam Phi năm 2026.

anh-chup-man-hinh-2025-11-11-luc-130025.png
Việt Nam 2 năm liền ghi dấu ấn ở giải golf nghiệp dư lớn nhất thế giới

Ra đời từ năm 1982, BMW Golf Cup là một trong những giải golf lớn nhất thế giới dành cho golfer nghiệp dư, thu hút hơn 100.000 golfer đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ mỗi năm. Chỉ 350 golfer xuất sắc nhất được góp mặt tại Vòng chung kết thế giới.

Trong hai mùa giải gần đây, đại diện Việt Nam liên tục ghi dấu ấn. Năm 2023, các golfer Trần Diệu Tuấn, Nguyễn Anh Tuấn và Trần Hương Hà đạt vị trí Á quân với 278 điểm. Năm 2024, 3 golfer Nguyễn Thị Quỳnh Như, Tạ Quang Dương và Trịnh Sơn Tùng đã vượt qua hơn 250 golfer từ 35 quốc gia để giành ngôi Quán quân với 302 điểm, đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam đăng quang tại giải đấu golf không chuyên danh giá này.

anh-chup-man-hinh-2025-11-11-luc-125939.png

Giải đấu áp dụng thể thức Stableford, tính điểm dựa trên số gậy đánh của từng hố thay vì tổng số gậy của golfer sau khi kết thúc 18 hố. Giải chia làm 3 bảng gồm: Nam bảng A (Handicap 0-12); Nam bảng B (Handicap 13-24) và bảng C dành cho Nữ (Handicap 0-36). Về cơ cấu xếp hạng, mỗi bảng của giải đấu sẽ chọn ra 03 golfer có điểm số cao nhất để xếp hạng Nhất, Nhì và Ba. Quán quân của 03 bảng đấu sẽ trở thành đại diện của Việt Nam tranh tài tại Vòng chung kết thế giới diễn ra tại Nam Phi vào đầu năm 2026.

Sau một ngày thi đấu kịch tính hồi cuối tuần qua, Việt Nam đã tìm được 3 quán quân của mỗi bảng: Bảng A (Handicap 0 – 12): Lê Hữu Phước; bảng B (Handicap 13 – 24): Lê Ngọc Bảo Khang; bảng Nữ (Handicap 0 – 36): Mai Thị Trang. Ba VĐV sẽ tham dự cuộc đua tại Nam Phi vào năm 2026.

Vĩnh Xuân
#Golfer nghiệp dư #Nam Phi #Golf Cup 2025 #Handicap

Xem thêm

Cùng chuyên mục