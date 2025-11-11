Ba golfer Việt Nam tranh tài tại giải nghiệp dư lớn nhất thế giới ở Nam Phi

TPO - Việt Nam sẽ có 3 đại diện tham dự giải golf lớn nhất thế giới dành cho các golfer nghiệp dư diễn ra ở Nam Phi năm 2026.

Việt Nam 2 năm liền ghi dấu ấn ở giải golf nghiệp dư lớn nhất thế giới

Ra đời từ năm 1982, BMW Golf Cup là một trong những giải golf lớn nhất thế giới dành cho golfer nghiệp dư, thu hút hơn 100.000 golfer đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ mỗi năm. Chỉ 350 golfer xuất sắc nhất được góp mặt tại Vòng chung kết thế giới.

Trong hai mùa giải gần đây, đại diện Việt Nam liên tục ghi dấu ấn. Năm 2023, các golfer Trần Diệu Tuấn, Nguyễn Anh Tuấn và Trần Hương Hà đạt vị trí Á quân với 278 điểm. Năm 2024, 3 golfer Nguyễn Thị Quỳnh Như, Tạ Quang Dương và Trịnh Sơn Tùng đã vượt qua hơn 250 golfer từ 35 quốc gia để giành ngôi Quán quân với 302 điểm, đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam đăng quang tại giải đấu golf không chuyên danh giá này.

Giải đấu áp dụng thể thức Stableford, tính điểm dựa trên số gậy đánh của từng hố thay vì tổng số gậy của golfer sau khi kết thúc 18 hố. Giải chia làm 3 bảng gồm: Nam bảng A (Handicap 0-12); Nam bảng B (Handicap 13-24) và bảng C dành cho Nữ (Handicap 0-36). Về cơ cấu xếp hạng, mỗi bảng của giải đấu sẽ chọn ra 03 golfer có điểm số cao nhất để xếp hạng Nhất, Nhì và Ba. Quán quân của 03 bảng đấu sẽ trở thành đại diện của Việt Nam tranh tài tại Vòng chung kết thế giới diễn ra tại Nam Phi vào đầu năm 2026.

Sau một ngày thi đấu kịch tính hồi cuối tuần qua, Việt Nam đã tìm được 3 quán quân của mỗi bảng: Bảng A (Handicap 0 – 12): Lê Hữu Phước; bảng B (Handicap 13 – 24): Lê Ngọc Bảo Khang; bảng Nữ (Handicap 0 – 36): Mai Thị Trang. Ba VĐV sẽ tham dự cuộc đua tại Nam Phi vào năm 2026.