Tuyển Thái Lan thắng nhọc trong ngày Theerathon Bunmathan ghi bàn

TPO - Đội tuyển Thái Lan vừa thi đấu trận đầu tiên dưới triều đại mới của Anthony Hudson. Và họ đã phải rất chật vật mới có thể đánh bại đội tuyển bị đánh giá yếu hơn khá nhiều là Singapore.

Điểm nhấn trong đội hình xuất phát của Thái Lan là sự trở lại của Theerathon Bunmathan. Cầu thủ đa năng 35 tuổi này có màn tái xuất đội tuyển sau hơn 1 năm vắng mặt, kể từ sau chính trận gặp Singapore tại vòng loại 2 World Cup 2026. Anh được tin tưởng đá tiền vệ, sát cánh cùng lão tướng Sarach Yooyen.

Sự xuất hiện của Sarach Yooyen và Bunmathan chính là khác biệt lớn nhất mà tân HLV Hudson mang tới so với thời Masatada Ishii vì nhà cầm quân Nhật Bản có xu hướng trẻ hóa đội tuyển, không đặt niềm tin vào các cựu binh.

Ít nhất là ở trận ra mắt, HLV Hudson chứng minh rằng ông đã đúng khi đặt niềm tin vào các lão tướng. Sarach Yooyen là người mở tỷ số cho Thái Lan ở phút 15 và Theerathon Bunmathan ghi bàn thứ 2 cho đội nhà. Phút 47, tiền vệ 35 tuổi tung cú đá hiểm hóc từ rìa vòng cấm làm tung lưới. Xen giữa 2 bàn này, Singapore có pha gỡ gạc ở phút 18.

Cuộc rượt đuổi tỷ số của 2 đội tiếp tục sôi nổi. Phút 53, Seksan Ratree tung cú sút căng từ 25 mét để nâng tỷ số lên 3-1. Sau đó, Singapore gỡ lại 2-3 nhờ công Kweh.

Sarach Yooyen ghi bàn mở điểm cho Thái Lan

Thời gian còn lại, Thái Lan và Singapore thi đấu chắc chắn. Dù rất nỗ lực nhưng cả 2 đội đều không có thêm pha lập công nào. Thậm chí cựu tuyển thủ U19 Anh, Jude Soonsup-Bell trong ngày ra mắt đội tuyển Thái Lan còn sút hỏng penalty ở phút 90+7.

Trong 6 lần gặp nhau gần nhất, Singapore đều thua nhưng đây là lần đầu tiên họ chỉ thua sát nút (5 lần trước, cách biệt tối thiểu là 2 bàn). Kết quả này cho thấy trận ra mắt của HLV Anthony Hudson đã diễn ra không thực sự bùng nổ như người hâm mộ chờ đợi.

Tuy nhiên, vẫn có những điểm tích cực trong lối chơi của tuyển Thái Lan. Và đây chắc chắn là màn thử nghiệm quý giá để họ sẵn sàng gặp Sri Lanka, trong trận đấu cực kỳ quan trọng ở vòng loại Asian Cup 2027 sau đây gần 1 tuần.