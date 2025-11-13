Nguyễn Trọng Hoàng 'thử lửa' tại Tiền Phong Golf Championship trước thềm SEA Games 33

TPO - Trước khi bước vào kỳ SEA Games 33 tại Thái Lan, Nguyễn Trọng Hoàng sẽ có màn “thử lửa” quan trọng tại Tiền Phong Golf Championship 2025. Giải đấu được xem là cơ hội để tài năng 15 tuổi kiểm chứng phong độ, rèn tâm lý và hoàn thiện kỹ năng trước khi đại diện Việt Nam tranh tài ở đấu trường khu vực.

Niềm hy vọng mới tại SEA Games 33

Nguyễn Trọng Hoàng là golfer đầu tiên giành vé tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan, sau khi xuất sắc vô địch Giải Vô địch Golf Nghiệp dư Nam Việt Nam mở rộng (VAO 2025) hồi tháng 6.

Giữa bầu không khí se lạnh của Đà Lạt, chàng trai sinh năm 2010 đã khiến giới chuyên môn phải ngả mũ khi vượt qua hàng loạt đối thủ nặng ký, trong đó có nhà đương kim vô địch Quốc gia Nguyễn Tuấn Anh hay nhà vô địch SEA Games 32 Lê Khánh Hưng, để đăng quang trên sân Dalat Palace Golf Club.

Chiến thắng tại VAO 2025 không chỉ là danh hiệu Quốc gia đầu tiên trong sự nghiệp, mà còn là tấm vé đưa Trọng Hoàng chạm tay vào giấc mơ khoác áo đội tuyển Việt Nam dự SEA Games 33 tại Thái Lan, điều mà bất kỳ golfer trẻ nào cũng khát khao.

Phong độ ấn tượng của Trọng Hoàng sau đó tiếp tục được thể hiện tại Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025, nơi anh lọt top 4 chung cuộc. Với kỹ thuật swing chắc chắn, cú drive chính xác, cùng bản lĩnh thi đấu vững vàng trong áp lực, Trọng Hoàng đang được kỳ vọng trở thành niềm hy vọng lớn của đội tuyển golf Việt Nam tại SEA Games 33 sắp tới.

HLV Bạch Cường Khang, người đồng hành cùng Trọng Hoàng trong nhiều giải đấu, nhận xét: “Trọng Hoàng luôn thể hiện quyết tâm và tinh thần thi đấu đáng nể. Dù thể hình không cao, to như nhiều golfer khác nhưng đổi lại, em lại cực kỳ chính xác và xử lý rất tốt ở những cú đánh ngắn. Sự đam mê và khát khao cống hiến của Hoàng là điều khiến tôi tin rằng em sẽ tiến rất xa trong tương lai".

Bài 'test' quan trọng

Trước khi hướng tới kỳ SEA Games 33, Nguyễn Trọng Hoàng sẽ tham gia tranh tài tại Tiền Phong Golf Championship 2025 - giải đấu được xem là bài kiểm tra quan trọng về phong độ và tâm lý thi đấu để chuẩn bị cho đấu trường khu vực.

“Em xem Tiền Phong Golf Championship như một bài kiểm tra lớn", Trọng Hoàng chia sẻ. “Không chỉ để chứng minh khả năng, mà còn để thử thách bản thân. Mục tiêu của em là thể hiện phong độ tốt nhất".

Hiện tại, Trọng Hoàng đang song song tập luyện tại Học viện EPGA và Every Golf, tập trung nâng cao cả long game lẫn short game để hoàn thiện kỹ năng một cách toàn diện.

Với sự hỗ trợ từ gia đình, đội ngũ huấn luyện cùng tinh thần cầu tiến đáng nể, Trọng Hoàng đang cho thấy hình ảnh một vận động viên trẻ đầy nghiêm túc và khát vọng vươn xa. Tiền Phong Golf Championship có thể chỉ là một giải đấu trong năm, nhưng với Trọng Hoàng, đó là cột mốc quan trọng để kiểm chứng năng lực và bản lĩnh trước khi bước ra sân chơi lớn.