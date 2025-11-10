Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Futsal Việt Nam hội quân, bước vào giai đoạn nước rút cho SEA Games 33

Trọng Đạt
TPO - Hôm nay (10/11), đội tuyển futsal Việt Nam đã hội quân trở lại tại TP.HCM, chính thức bước vào giai đoạn tập huấn nước rút chuẩn bị cho SEA Games 33 tại Thái Lan.

1-1097.jpg

Trong đợt tập trung lần này, HLV Diego Giustozzi tiếp tục đặt niềm tin vào những trụ cột đã khẳng định được năng lực và kinh nghiệm thi đấu quốc tế, qua đó duy trì bộ khung ổn định cho đội tuyển.

Bên cạnh đó, đội đón chào sự trở lại của hai ala giàu kinh nghiệm Trần Thái Huy và Ngô Ngọc Sơn. Cả hai, cùng với Nguyễn Minh Trí và Phạm Đức Hòa, đều là những gương mặt từng góp công lớn trong hành trình lịch sử giúp futsal Việt Nam lần đầu tiên góp mặt tại VCK FIFA Futsal World Cup 2016.

Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất, ala Ngô Ngọc Sơn vì lý do cá nhân nên lỡ hẹn với SEA Games 33. HLV Diego Giustozzi đã gọi tài năng trẻ Nguyễn Hoàng Quân đến từ Thái Sơn Nam TPHCM để thay thế.

Đáng chú ý, HLV Giustozzi cũng trao cơ hội cho tân binh Nguyễn Tiến Hùng, ala trẻ triển vọng trưởng thành từ lò đào tạo Thái Sơn Nam TP.HCM. Cầu thủ này vừa được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất Giải futsal U20 TP.HCM mở rộng 2025 và được kỳ vọng sẽ gia tăng tính cạnh tranh, mang đến luồng sinh khí mới cho đội tuyển trong giai đoạn chuẩn bị cho SEA Games 33.

3.jpg

Trước đợt tập trung này, đội tuyển futsal Việt Nam đã thể hiện phong độ ấn tượng tại Vòng loại futsal châu Á 2026, với ba trận toàn thắng trước Lebanon, Trung Quốc và Hồng Kông (Trung Quốc). Đội giành ngôi nhất bảng E với điểm số tuyệt đối, ghi 20 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 3 bàn.

Trước đó, vào giai đoạn từ giữa tháng 3 đến đầu tháng 4, đội đã có chuỗi 4 trận giao hữu quốc tế chất lượng, toàn thắng 2 trận trước Ả Rập Xê Út (2-1, 3-2), thắng 1 và hòa 1 trước Kazakhstan (4-1, 2-2). Những kết quả này giúp các học trò HLV Giustozzi có bước đà tâm lý thuận lợi, củng cố niềm tin cho mục tiêu giành vé dự vòng chung kết futsal châu Á 2026 và hướng tới SEA Games 33.

Theo kế hoạch, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ đóng quân tập luyện tại TP.HCM đến ngày 10/12/2025, trước khi lên đường sang Thái Lan tham dự Đại hội. Nội dung futsal nam tại SEA Games 33 có 5 đội tuyển gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Myanmar, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để xác định thứ hạng chung cuộc.

Với lực lượng đồng đều, tinh thần quyết tâm cao và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đội tuyển futsal Việt Nam hướng tới mục tiêu lọt vào nhóm hai đội dẫn đầu, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế của mình trên đấu trường khu vực.

2-1637.png
Trọng Đạt
