Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Madam Pang đến sứ quán Việt Nam xin lỗi sau sự cố sai Quốc kỳ Việt Nam

Trọng Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều 30/10 tại Bangkok, ông Phạm Việt Hùng, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Thái Lan, đã tiếp bà Nualphan Lamsam (Madam Pang), Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đến xin lỗi về sự cố hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam trong lễ bốc thăm Giải futsal U19 Đông Nam Á 2025.

1.jpg

Tại buổi gặp, Madam Pang đã tặng hoa cho Đại sứ Phạm Việt Hùng, thể hiện sự thiện chí và gửi lời xin lỗi chân thành gửi tới Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cùng người hâm mộ Việt Nam, sau sự cố hiển thị sai Quốc kỳ trong lễ bốc thăm Giải Futsal U19 Đông Nam Á 2025 tại Bangkok ngày 28/10.

Bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc, Madam Pang nói: “Tôi thấu hiểu cảm xúc của người dân Việt Nam trước sai sót đáng tiếc này. Liên đoàn Bóng đá Thái Lan luôn tôn trọng các biểu tượng Quốc gia, bởi đó là niềm tự hào và phẩm giá của mỗi dân tộc. Tôi mong người dân Việt Nam sẽ thông cảm và tha thứ cho sai sót ngoài ý muốn này".

2-6032.jpg
3.jpg

Về phía Việt Nam, Đại sứ Phạm Việt Hùng cảm ơn bà Nualphan Lamsam (Madam Pang) vì tinh thần thiện chí cùng hành động nhanh chóng, chân thành trong việc khắc phục sự cố. Đại sứ ghi nhận việc Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đã gửi thư xin lỗi tới Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF), đồng thời cử ông Adisak Benjasiriwan, Phó Chủ tịch FAT phụ trách Futsal và Bóng đá bãi biển, sang Hà Nội trực tiếp xin lỗi vào ngày 29/10.

Đại sứ Phạm Việt Hùng cho biết, Việt Nam hiểu rằng sự cố vừa qua là ngoài ý muốn, đồng thời đánh giá cao tinh thần cầu thị, sự tôn trọng và thiện chí từ phía Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT).

Năm 2026, Việt Nam và Thái Lan sẽ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Hai Quốc gia mới đây đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện, với sự hợp tác sâu rộng trong các lĩnh vực then chốt như chính trị - an ninh, kinh tế, giao lưu nhân dân và du lịch.

Trọng Đạt
#Madam Pang #quốc kỳ Việt Nam #Thái Lan #Futsal U19 Đông Nam Á #sự cố quốc kỳ #quan hệ Việt Nam-Thái Lan #xin lỗi quốc gia

Xem thêm

Cùng chuyên mục