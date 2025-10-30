Madam Pang đến sứ quán Việt Nam xin lỗi sau sự cố sai Quốc kỳ Việt Nam

TPO - Chiều 30/10 tại Bangkok, ông Phạm Việt Hùng, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Thái Lan, đã tiếp bà Nualphan Lamsam (Madam Pang), Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đến xin lỗi về sự cố hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam trong lễ bốc thăm Giải futsal U19 Đông Nam Á 2025.

Tại buổi gặp, Madam Pang đã tặng hoa cho Đại sứ Phạm Việt Hùng, thể hiện sự thiện chí và gửi lời xin lỗi chân thành gửi tới Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cùng người hâm mộ Việt Nam, sau sự cố hiển thị sai Quốc kỳ trong lễ bốc thăm Giải Futsal U19 Đông Nam Á 2025 tại Bangkok ngày 28/10.

Bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc, Madam Pang nói: “Tôi thấu hiểu cảm xúc của người dân Việt Nam trước sai sót đáng tiếc này. Liên đoàn Bóng đá Thái Lan luôn tôn trọng các biểu tượng Quốc gia, bởi đó là niềm tự hào và phẩm giá của mỗi dân tộc. Tôi mong người dân Việt Nam sẽ thông cảm và tha thứ cho sai sót ngoài ý muốn này".

Về phía Việt Nam, Đại sứ Phạm Việt Hùng cảm ơn bà Nualphan Lamsam (Madam Pang) vì tinh thần thiện chí cùng hành động nhanh chóng, chân thành trong việc khắc phục sự cố. Đại sứ ghi nhận việc Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đã gửi thư xin lỗi tới Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF), đồng thời cử ông Adisak Benjasiriwan, Phó Chủ tịch FAT phụ trách Futsal và Bóng đá bãi biển, sang Hà Nội trực tiếp xin lỗi vào ngày 29/10.

Đại sứ Phạm Việt Hùng cho biết, Việt Nam hiểu rằng sự cố vừa qua là ngoài ý muốn, đồng thời đánh giá cao tinh thần cầu thị, sự tôn trọng và thiện chí từ phía Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT).

Năm 2026, Việt Nam và Thái Lan sẽ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Hai Quốc gia mới đây đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện, với sự hợp tác sâu rộng trong các lĩnh vực then chốt như chính trị - an ninh, kinh tế, giao lưu nhân dân và du lịch.