Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Bộ trưởng Malaysia bi quan trong ngày phán quyết vụ gian lận nhập tịch

Đặng Lai

TPO - Trong tuyên bố mới nhất, bộ trưởng bộ Thanh niên và thể thao Malaysia, bà Hannah Yeoh, đã gửi đi một thông điệp không mấy triển vọng. Bà bóng gió rằng bóng đá Malaysia đã xác định nhận cái kết không mấy tốt đẹp từ phía FIFA.

img-7193.jpg
Bộ trưởng bộ thanh niên và thể thao Malaysia, bà Hannah Yeoh

Như đã biết, hôm nay ngày 30 tháng 10 là hạn chót của cuộc kiện tụng giữa Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) và FIFA xoay quanh trường trường hợp 7 cầu thủ gian lận nhập tịch gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Số cầu thủ này khai với FIFA là có ông hoặc bà sinh ra ở Malaysia nhưng sau khi điều tra, cơ quan quản lý bóng đá thế giới phát hiện ra rằng tất cả đều gian dối. Ông bà của những cầu thủ này sinh ra ở Nam Mỹ, châu Âu chứ không hề có gắn bó gì với Malaysia. Án phạt được đưa ra là cấm 7 cầu thủ thi đấu 1 năm, FAM bị phạt tiền.

Kéo theo đó, rất có thể các kết quả thi đấu của đội tuyển Malaysia ở vòng loại Cúp châu Á 2027 sẽ bị hủy bỏ (chờ Liên đoàn bóng đá châu Á phán quyết).

malaysia.jpg

Malaysia đã triển khai kế hoạch án kháng cáo lên FIFA và hôm nay là ngày có kết quả. Tuy nhiên, sau những diễn biến mới nhất, dường như phía Malaysia đã xác định một cái kết không mấy triển vọng dành cho mình.

Bộ trưởng bộ Thanh niên và thể thao của quốc gia này, Hannah Yeoh, động viên rằng ngay cả khi nhận kết quả không như mong đợi thì bóng đá Malaysia vẫn phải tiến lên. "Tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ chứng kiến tiến triển ở cuộc kháng cáo này. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ có thể đưa ra những hành động tiếp theo sau khi có kết quả", bà nói.

"Dù kết quả thế nào đi nữa thì bóng đá Malaysia không chỉ có 7 cầu thủ đó (7 trường hợp gian lận). Chúng ta còn có rất nhiều cầu thủ khác đang chờ sự điều hành của các lãnh đạo. Nếu không có 7 cầu thủ trên thì những Arif Aiman hay Faisal Falim vẫn có thể tỏa sáng. Nếu chúng ta cứ tuyệt vọng như thế này thì các cầu thủ khác sẽ mất điểm tin”.

Đặng Lai
#FIFA #bóng đá Malaysia #Malaysia gian lận nhập tịch #gian lận nhập tịch #Việt Nam vs Malaysia #FAM

Xem thêm

Cùng chuyên mục