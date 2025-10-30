Bộ trưởng Malaysia bi quan trong ngày phán quyết vụ gian lận nhập tịch

TPO - Trong tuyên bố mới nhất, bộ trưởng bộ Thanh niên và thể thao Malaysia, bà Hannah Yeoh, đã gửi đi một thông điệp không mấy triển vọng. Bà bóng gió rằng bóng đá Malaysia đã xác định nhận cái kết không mấy tốt đẹp từ phía FIFA.

Bộ trưởng bộ thanh niên và thể thao Malaysia, bà Hannah Yeoh

Như đã biết, hôm nay ngày 30 tháng 10 là hạn chót của cuộc kiện tụng giữa Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) và FIFA xoay quanh trường trường hợp 7 cầu thủ gian lận nhập tịch gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Số cầu thủ này khai với FIFA là có ông hoặc bà sinh ra ở Malaysia nhưng sau khi điều tra, cơ quan quản lý bóng đá thế giới phát hiện ra rằng tất cả đều gian dối. Ông bà của những cầu thủ này sinh ra ở Nam Mỹ, châu Âu chứ không hề có gắn bó gì với Malaysia. Án phạt được đưa ra là cấm 7 cầu thủ thi đấu 1 năm, FAM bị phạt tiền.

Kéo theo đó, rất có thể các kết quả thi đấu của đội tuyển Malaysia ở vòng loại Cúp châu Á 2027 sẽ bị hủy bỏ (chờ Liên đoàn bóng đá châu Á phán quyết).

Malaysia đã triển khai kế hoạch án kháng cáo lên FIFA và hôm nay là ngày có kết quả. Tuy nhiên, sau những diễn biến mới nhất, dường như phía Malaysia đã xác định một cái kết không mấy triển vọng dành cho mình.

Bộ trưởng bộ Thanh niên và thể thao của quốc gia này, Hannah Yeoh, động viên rằng ngay cả khi nhận kết quả không như mong đợi thì bóng đá Malaysia vẫn phải tiến lên. "Tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ chứng kiến tiến triển ở cuộc kháng cáo này. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ có thể đưa ra những hành động tiếp theo sau khi có kết quả", bà nói.

"Dù kết quả thế nào đi nữa thì bóng đá Malaysia không chỉ có 7 cầu thủ đó (7 trường hợp gian lận). Chúng ta còn có rất nhiều cầu thủ khác đang chờ sự điều hành của các lãnh đạo. Nếu không có 7 cầu thủ trên thì những Arif Aiman hay Faisal Falim vẫn có thể tỏa sáng. Nếu chúng ta cứ tuyệt vọng như thế này thì các cầu thủ khác sẽ mất điểm tin”.