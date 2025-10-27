FIFA muốn mở học viện bóng đá tại Việt Nam

TPO - Trong cuộc gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính ngày 26/10, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino bày tỏ mong muốn xây dựng Học viện Bóng đá FIFA tại Việt Nam, qua đó, góp phần nâng cao hơn nữa năng lực nền bóng đá Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trong cuộc gặp tại Malaysia, ngày 26/10. Ảnh: VGP

Cuộc gặp diễn ra nhân dịp Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino luôn đánh giá cao và ủng hộ sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Ông nhận định trong thời gian qua, nền bóng đá Việt Nam đã có nhiều bước tiến tích cực, các cầu thủ bóng đá Việt Nam ngày càng tiến bộ cả về thể lực và kỹ thuật.

Ông Infantino mong muốn xây dựng Học viện Bóng đá FIFA tại Việt Nam, qua đó, góp phần nâng cao hơn nữa năng lực nền bóng đá Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn sự ủng hộ của ngài Chủ tịch đối với bóng đá Việt Nam trong thời gian qua và mong muốn Chủ tịch FIFA sẽ tiếp tục hỗ trợ sự phát triển bóng đá Việt Nam, kết nối nền bóng đá Việt Nam với bóng đá Ý - một trong những nền bóng đá hàng đầu thế giới.

Thủ tướng cũng mời Chủ tịch FIFA sớm thăm Việt Nam và tham dự một số hoạt động liên quan tới Việt Nam. Ông Gianni Infantino vui vẻ nhận lời.

Đề nghị Ngân hàng Thế giới hỗ trợ các dự án trọng điểm

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc tiếp Phó Chủ tịch Ngân hàng thế giới Carlos Felipe Jaramillo.

Thủ tướng chia sẻ về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội gần đây; đề nghị Ngân hàng Thế giới đẩy mạnh tham vấn, kết nối kinh tế Việt Nam với kinh tế thế giới, tăng cường huy động nguồn lực, nhất là cho Việt Nam vay vốn với lãi suất ưu đãi hơn và thủ tục nhanh chóng, thuận tiện hơn.

Đặc biệt, Thủ tướng mong muốn Ngân hàng Thế giới đổi mới cách làm, nâng cao hiệu quả hỗ trợ Việt Nam trong những dự án trọng điểm như trồng 1 triệu héc-ta lúa phát thải thấp, chất lượng cao ở Đồng bằng sông Cửu Long cũng như các lĩnh vực quan trọng với Việt Nam như chuyển đổi xanh, tham gia lưới điện sạch của ASEAN, ứng phó biến đổi khí hậu, chống sụt lún, thiên tai…

Thủ tướng mời ông Jaramillo sớm thăm Việt Nam để trao đổi cụ thể các biện pháp hợp tác với các cơ quan chuyên môn.

Về phần mình, ông Jaramillo bày tỏ ấn tượng về những nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân thời gian qua. Nhất trí với các đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính, ông Jaramillo khẳng định Ngân hàng thế giới sẽ tiếp tục hợp tác tích cực với Việt Nam, đồng hành, hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển thời gian tới.

Ông Jaramillo bày tỏ mong muốn sớm thăm Việt Nam để làm việc trực tiếp với các cơ quan liên quan nhằm cụ thể hóa những nội dung đã trao đổi, thống nhất với Thủ tướng Phạm Minh Chính.