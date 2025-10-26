ASEAN đứng vững giữa nhiều biến động

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bình Giang
TPO - Sáng 26/10, tại Trung tâm Hội nghị Kuala Lumpur, Malaysia, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các nước ASEAN và Timor-Leste tham dự lễ khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các hội nghị cấp cao liên quan.

img8750-17614487723491421288752.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các nhà lãnh đạo ASEAN và các đối tác tại phiên khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các hội nghị liên quan. Ảnh: VGP

Tham dự lễ khai mạc còn có Tổng thống Brasil Lula da Silva, Thủ tướng Canada Mark Carney, Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres, cùng đại diện IMF, WB và một số tổ chức khu vực, quốc tế.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim nhiệt liệt chào mừng lãnh đạo các nước ASEAN, đối tác và bạn bè từ khắp các châu lục tới tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN 47.

Nhìn lại năm 2025 với nhiều biến động, không chỉ thử thách khả năng chống chịu của các nền kinh tế ASEAN mà cả ý chí và niềm tin vào hợp tác, đối thoại và hiểu biết trong thời kỳ nhiều chia rẽ, Thủ tướng Anwar Ibrahim khẳng định ASEAN tiếp tục đứng vững, nhờ vào niềm tin vững chắc rằng tôn trọng và lẽ phải sẽ luôn gắn kết các nước thành viên; nhấn mạnh việc Campuchia và Thái Lan ký thoả thuận hoà bình lần này đã minh chứng cho sức mạnh của niềm tin, cũng như sự can đảm trong việc lựa chọn hoà giải, hoà bình.

Chúc mừng Timor-Leste chính thức trở thành thành viên thứ 11 của ASEAN, Thủ tướng Malaysia nhấn mạnh đây là dấu mốc lịch sử trong quá trình phát triển của Hiệp hội, góp phần hoàn thiện gia đình ASEAN, đồng thời thể hiện cam kết của ASEAN hỗ trợ Timor-Leste trong quá trình phát triển và nâng cao tự chủ chiến lược.

Thủ tướng Anwar Ibrahim cho rằng ASEAN cần tiếp tục tăng cường hợp tác vì mục tiêu chung là hoà bình, thịnh vượng ở khu vực, trong đó làm sâu sắc hơn nữa liên kết kinh tế, mở rộng thương mại, nâng cao năng lực cạnh tranh, triển khai hiệu quả các thoả thuận hợp tác kinh tế, cũng như các sáng kiến hỗ trợ kết nối và tăng trưởng xanh như Mạng lưới truyền tải điện ASEAN, Khuôn khổ Kinh tế biển xanh, hệ sinh thái xe điện, tăng cường hợp tác kinh tế số…

Trước xu hướng bảo hộ và những thay đổi trong chuỗi cung ứng toàn cầu, Thủ tướng Anwar Ibrahim đề nghị ASEAN sẵn sàng thiết lập các quan hệ đối tác mới, đi đôi với làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hiện có.

Trong khuôn khổ chương trình lễ khai mạc, các lãnh đạo ASEAN đã ký Tuyên bố chính thức kết nạp Timor-Leste trở thành thành viên thứ 11 của ASEAN.

Phát biểu tại lễ kết nạp, Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão khẳng định việc chính thức gia nhập ASEAN là dấu mốc lịch sử, hiện thực hóa khát vọng hội nhập của đất nước sau hành trình bền bỉ và kiên định.

Thủ tướng Gusmão cảm ơn các nước thành viên và các đối tác đã đồng hành, hỗ trợ Timor-Leste trong quá trình chuẩn bị; nhấn mạnh Timor-Leste coi ASEAN là mái nhà chung tự nhiên và là lựa chọn chiến lược cho tương lai.

Thủ tướng Gusmão tái khẳng định cam kết của Timor-Leste tuân thủ đầy đủ quy định, nghĩa vụ nêu Hiến chương ASEAN, thúc đẩy đoàn kết, hợp tác và đóng góp tích cực vào Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 vì một khu vực hòa bình, thịnh vượng và lấy người dân làm trung tâm.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức trao Giải thưởng ASEAN 2025 cho Liên đoàn Thanh niên Campuchia (UYFC) do đã có những đóng góp vào việc thúc đẩy tinh thần tình nguyện, nâng cao vai trò thanh niên và củng cố đoàn kết, gắn bó giữa thanh niên các nước ASEAN.

Bắt đầu từ năm 2018, Giải thưởng ASEAN được trao hằng năm cho các cá nhân, tổ chức có nhiều đóng góp cho tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, tăng cường gắn kết giữa nhân dân các nước ASEAN.

Trong ngày 26/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ cùng các lãnh đạo ASEAN tham dự phiên toàn thể và phiên họp hẹp của Hội nghị cấp cao ASEAN-47, các Hội nghị cấp cao giữa ASEAN với lãnh đạo Hoa Kỳ, Nhật Bản và Ấn Độ.

Bên lề hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự và phát biểu tại Phiên đối thoại cấp cao của Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh và Đầu tư ASEAN, Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh Bloomberg tại ASEAN, cũng như có các cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế.

Bình Giang
