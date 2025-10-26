Tổng thống Mỹ Trump nói sẽ thu xếp thời gian thăm Việt Nam

TPO - Ngày 26/10, tại Thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia, Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc tiếp xúc ngắn với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN – Mỹ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp tại Malaysia, ngày 26/10. Ảnh: VGP

Thủ tướng Chính phủ trân trọng chuyển lời mời Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Việt Nam của Tổng Bí thư Tô Lâm và các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam. Tổng thống Donald Trump vui vẻ nhận lời, cho biết ông rất mong muốn và sẽ thu xếp thời gian đến thăm Việt Nam.

Trên cơ sở quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững giữa Việt Nam và Mỹ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị phía Mỹ thu xếp chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Mỹ.

Tổng thống Donald Trump đề nghị Việt Nam sớm thông báo cho Mỹ và bày tỏ mong muốn Thủ tướng Việt Nam cũng đến thăm Mỹ vào thời điểm thích hợp cho cả hai bên.

Tại cuộc tiếp xúc, hai nhà lãnh đạo thống nhất quan tâm thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững giữa Việt Nam và Mỹ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, trong đó có việc sớm ký kết Hiệp định thương mại đối ứng giữa Việt Nam và Mỹ theo hướng công bằng, bình đẳng, thúc đẩy đầu tư của Mỹ vào Việt Nam.

Theo đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Tổng thống Donald Trump phản hồi tích cực và ghi nhận đề nghị công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường, đưa Việt Nam ra khỏi danh sách xuất khẩu chiến lược D1, D3 và chỉ đạo các quan chức cao cấp Mỹ như Bộ trưởng Tài chính, Đại diện Thương mại đang có mặt tại hội nghị sớm phản hồi về các vấn đề này cho Việt Nam.

Thủ tướng cho biết Việt Nam đánh giá cao vai trò của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc thúc đẩy việc giải quyết hòa bình các điểm nóng xung đột trên thế giới vừa qua.

Đông Nam Á quan trọng với Mỹ

Chiều 26/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các nước ASEAN và Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN – Mỹ lần thứ 13.

Lãnh đạo các nước ASEAN đánh giá cao vai trò và đóng góp tích cực của Mỹ vào hợp tác khu vực thông qua các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, nhất là thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin vì hòa bình và ổn định ở khu vực. Lãnh đạo các nước ASEAN đặc biệt đánh giá cao cam kết, nỗ lực và vai trò của cá nhân Tổng thống Donald Trump trong thúc đẩy đối thoại và hợp tác giữa các nước, thông qua việc hỗ trợ đàm phán giảm căng thẳng, đàm phán và kết ký Tuyên bố hòa bình giữa Thái Lan và Campuchia tại Kuala Lumpur trong ngày 26/10.

Các nước khẳng định tiếp tục triển khai hiệu quả các cam kết, chương trình và sáng kiến hợp tác nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện ASEAN - Mỹ, trong đó sẽ tập trung ưu tiên vào các lĩnh vực hợp tác chiến lược như thương mại và đầu tư chất lượng cao, tài chính, kết nối hạ tầng, kinh tế số, năng lượng, bảo đảm môi trường an ninh mạng lành mạnh…, vì một khu vực hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển thịnh vượng.

Tổng thống Donald Trump khẳng định Đông Nam Á giữ vị trí hết sức quan trọng trong chính sách của Mỹ ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, và Mỹ sẽ tiếp tục là đối tác và bạn của các nước trong khu vực. Đồng thời, ông khẳng định Mỹ mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác với ASEAN, không những về kinh tế, thương mại, năng lượng, công nghệ, trí tuệ nhân tạo…, mà còn vì các mục tiêu hòa bình, ổn định và thịnh vượng cho tất cả các nước ở khu vực, và vì lợi ích của người dân và các thế hệ tương.

Tổng thống Trump cũng khẳng định Mỹ sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ ASEAN giải quyết các thách thức chung trên cơ sở tôn trọng vai trò trung tâm của Hiệp hội và lợi ích chính đáng của các quốc gia thành viên.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao nỗ lực ngoại giao của Tổng thống Mỹ trong thúc đẩy các tiến trình đối thoại, giải quyết hòa bình các xung đột trên thế giới, đặc biệt là cùng với Chủ tịch ASEAN Malaysia và các nước thành viên ASEAN hỗ trợ Campuchia và Thái Lan đối thoại, đàm phán ký kết Tuyên bố chung giữa hai bên.

Thủ tướng đề xuất bốn định hướng lớn nhằm đưa hợp tác ASEAN-Mỹ phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả thời gian tới, gồm: Thúc đẩy kết nối kinh tế, thương mại và đầu tư, cùng hướng tới quan hệ thương mại cân bằng, hài hòa và bền vững; đẩy mạnh hợp tác chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và an ninh năng lượng, trong đó có kết nối hạ tầng năng lượng và hợp tác năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình; tăng cường an ninh mạng và phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, trong đó sáng kiến của Mỹ về chống lừa đảo trực tuyến và sáng kiến của Việt Nam về nâng cao hiệu quả truy bắt tội phạm truy nã là cơ sở để ASEAN và Mỹ đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực này; và tăng cường hợp tác, duy trì hòa bình, an ninh và ổn định khu vực.

Thủ tướng nhấn mạnh ASEAN và Mỹ chia sẻ lợi ích và trách nhiệm trong duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và phát triển ở khu vực, trong đó có Biển Đông, vì lợi ích của tất cả các quốc gia và người dân khu vực. Thủ tướng nhấn mạnh lập trường nguyên tắc của ASEAN về Biển Đông, trong đó có giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982.

Kết thúc hội nghị, các Lãnh đạo ASEAN và Mỹ thông qua “Tuyên bố Tầm nhìn chung ASEAN - Mỹ về một khu vực mạnh mẽ, an toàn và thịnh vượng hơn”, làm định hướng chiến lược cho hợp tác giai đoạn mới.