Thủ tướng trao đổi về định hướng phát triển của Việt Nam tại diễn đàn của ASEAN

TPO - Sáng 26/10, tại Kuala Lumpur, Malaysia, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự phiên đối thoại cấp cao trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh và Đầu tư ASEAN 2025 (ABIS 2025).

Hội nghị quy tụ hơn 1.500 đại biểu, bao gồm nguyên thủ và lãnh đạo cấp cao ASEAN, các giám đốc điều hành (CEO) của tập đoàn hàng đầu cùng chuyên gia kinh tế quốc tế. Hội nghị tập trung vào các biện pháp đổi mới của khu vực tư nhân để thúc đẩy cải cách chính sách và nâng cao vai trò của ASEAN trong nền kinh tế toàn cầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại phiên đối thoại. Ảnh: VGP

Tại phiên đối thoại, Thủ tướng Phạm Minh Chính trả lời câu hỏi của điều phối viên chương trình về những ưu tiên chính về kinh tế của Việt Nam trong tương lai và làm thế nào để cân bằng giữa tăng trưởng với phát triển bền vững, giữa tự chủ và hội nhập.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết những năm qua, dù bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại, chủ nghĩa đa phương gặp nhiều thách thức, chuỗi cung ứng đứt gãy, Việt Nam vẫn duy trì được tăng trưởng kinh tế, đồng thời ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Thời gian tới, Việt Nam tiếp tục thúc đẩy những động lực tăng trưởng, trong đó làm mới các động lực truyền thống gồm đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như kinh tế xanh, kinh tế số, tăng trưởng kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế sáng tạo…

Thủ tướng nêu rõ Việt Nam xác định tăng trưởng nhanh nhưng phải bền vững, bao trùm, đó là tư tưởng xuyên suốt; cân bằng giữa phát huy tự lực, tự cường và hội nhập quốc tế sâu rộng thực chất, hiệu quả.

Trước đề nghị của Điều phối viên về định hình chương trình phát triển tiếp theo của Việt Nam trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam xác định chuyển đổi số là yêu cầu khách quan, là lựa chọn chiến lược, là ưu tiên hàng đầu, cả trong tư duy và trong hành động.

Trong chuyển đổi số, Việt Nam ưu tiên phát triển trí tuệ nhân tạo, chip bán dẫn; thương mại điện tử, logistics; chuyển đổi số dịch vụ trong y tế, giáo dục, văn hóa, giao lưu con người, du lịch.

Theo Thủ tướng, chuyển đổi số phải tạo được phong trào, xu thế và xây dựng Chính phủ số, phát triển xã hội số, kinh tế số thì phải có nhân lực số, công dân số. Do đó, Việt Nam đã phát động và quyết liệt triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, theo đó tất cả các công dân được học, được tham gia vào quá trình chuyển đổi số và được hưởng thụ thành quả từ quá trình này.

Về câu hỏi của điều phối viên về vai trò, đóng góp của ASEAN và Việt Nam, trong phục hồi chuỗi cung ứng; Việt Nam và ASEAN làm gì để luôn là đối tác đáng tin cậy cho cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu, Thủ tướng cho rằng cuộc sống lúc nào cũng có khó khăn, nền kinh tế của các nước trong bối cảnh hiện nay cũng vậy.

Với quan điểm “nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, động lực bắt nguồn từ đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân” nhà lãnh đạo đứng trước những sóng gió của nền kinh tế thì phải hết sức bình tĩnh, kiên trì, kiên định các nguyên tắc lớn nhưng hết sức linh hoạt về giải pháp; nhìn nhận, đánh giá tình hình và thế giới một cách khách quan, toàn diện, bao trùm, không bi quan, hoang mang, dao động khi gặp khó khăn, thách thức và cũng không quá lạc quan khi có cơ hội, thuận lợi.

Thủ tướng cho rằng đối với ASEAN, điều khiến thế giới ngưỡng mộ là nguyên tắc đoàn kết, thống nhất trong đa dạng, là tinh thần tự cường, là vai trò tâm điểm tăng trưởng, mục tiêu phát triển bao trùm, đặt con người là trung tâm, chủ thể, là nguồn lực, động lực phát triển; do đó phải tiếp tục phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, đặt vai trò ASEAN trong tổng thể thế giới, rồi căn cứ điều kiện cụ thể của ASEAN để xác định đường lối, tầm nhìn, hành động và phối hợp giữa các nền kinh tế một cách phù hợp tình hình thực tế.

Thủ tướng lấy ví dụ, khi chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy, các nước ASEAN phải tăng cường kết nối chuỗi cung ứng nội khối. Khi chính sách của các nước bên ngoài gây tác động, các nước ASEAN phải nâng cao năng lực tự cường, hỗ trợ, tăng cường mở cửa các nền kinh tế để bù đắp lại các tác động và thiệt hại.

Điều phối viên đề nghị Thủ tướng cho biết vai trò của Việt Nam trong ASEAN trong thời gian tới, khi ASEAN vạch ra chương trình nghị sự kinh tế tiếp theo.

Thủ tướng nhấn mạnh ASEAN là một cộng đồng, một gia đình ASEAN, mỗi quốc gia mạnh lên sẽ giúp cả khối mạnh lên và ngược lại.

Do đó, mỗi quốc gia cần phải hài hòa trong quá trình phát triển, vừa giữ vững độc lập tự chủ của mình, đồng thời phải góp phần vào sự phát triển chung của các nước ASEAN.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng đóng góp tất cả những vấn đề liên quan đến thể chế, hạ tầng, đào tạo nhân lực, quản trị, đặc biệt trong những lĩnh vực ưu tiên như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đó là nền tảng để phát triển nhanh và bền vững.