Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Nhận định Newcastle vs Tottenham, 03h00 ngày 30/10: Nỗi sợ Chích chòe

Đặng Lai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận định bóng đá Newcastle vs Tottenham, vòng 1/8 Cúp Liên đoàn Anh - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Cả hai đang tràn trề tự tin nhờ phong độ tốt trên các đấu trường. Nhưng trong tương quan giữa 2 đội, Newcastle mới là đội tự tin hơn cả.

newcastle-1.jpg

Nhận định trước trận đấu Newcastle vs Tottenham

Từng mang nỗi thất vọng ở nhiều thời điểm mùa giải trước nhưng bây giờ, cả Newcastle lẫn Tottenham đều đang tìm lại được sức mạnh vốn có. Cả 2 tự tin có thể tiến sâu ở Cúp Liên đoàn năm nay khi họ ý thức được rằng, đây là cơ hội tốt để họ giành một danh hiệu.

Newcastle chính là nhà đương kim vô địch Cúp Liên đoàn. Mùa giải trước, họ đã đánh bại Liverpool để chấm dứt cơn khát danh hiệu sau nhiều thập kỷ. Chiến thắng đó vớt vát lại một chiến dịch nhìn chung là không mấy thành công của đội bóng này. Họ không thể tiến xa ở các đấu trường tham dự, đặc biệt không thể vào Tốp 4 Ngoại hạng Anh dù lực lượng được đánh giá là dồi dào.

Đội bóng của Eddie Howe đã khởi đầu bùng nổ ở mùa này. Họ duy trì thành tích toàn thắng ở các đấu trường cúp. Họ đánh bại Bradford City 4-1 ở vòng đấu gần nhất của Cúp Liên đoàn Anh và giành chiến thắng trong 2 trận đấu Champions League trước đó khi gặp Union SG và Benfica.

Newcastle đã mất đi ngôi sao số 1 Alexander Isak nhưng tìm được nguồn cảm hứng từ Harvey Barnes. Cầu thủ chạy cánh tài năng 27 tuổi này đã ghi được 3 bàn thắng tại Champions League và 1 tại Cúp Liên đoàn mùa giải này. Cựu cầu thủ chạy cánh của Leicester City có thể chơi ở nhiều vị trí và sẽ là mối đe dọa thực sự với Tottenham.

newcastle-2.jpg

Phong độ, thành tích đối đầu Newcastle vs Tottenham

Bên kia chiến tuyến, Tottenham đang đạt phong độ tốt. Spurs đã trở lại con đường chiến thắng với hàng loạt kết quả ấn tượng. Họ đánh bại Man City, vượt qua Leeds và mới nhất là màn vùi dập Everton 3-0. Nhà ĐKVĐ Cúp C2 châu Âu dường như đang “thay da đổi thịt” ở mùa này. Ngoại trừ trận hòa với Monaco, Spurs đã ghi bàn trong 9 trận gần nhất, thống kê cho thấy sự đáng gờm của tập thể mới mẻ với những Xavi Simon, Bergvall hay Matthis Tel.

Nhưng St James' Park không phải là nơi săn mồi lý tưởng của họ. 5 lần gần nhất gặp Newcastle là 5 lần Tottenham ôm hận. Họ thua tới 4 ở giai đoạn này. Nặng nề nhất là thảm bại 0-4 hồi tháng 4 năm ngoái. Nhiều khả năng cái dớp thua Newcastle sẽ chặn đà tiến của Tottenham, đặc biệt khi họ mất nhiều trụ cột.

Thông tin lực lượng Newcastle vs Tottenham

Đội chủ nhà sẽ vắng mặt Valentino Livramento, Lewis Hall, Yoane Wissa và Harrison Ashby vì chấn thương, trong khi khả năng ra sân của Sven Botman vẫn còn bỏ ngỏ. Tuy nhiên trong số này, chỉ 2 cái tên giữ vai trò quan trọng trong hệ thống vận hành của họ là Livramento và Wissa.

Spurs mới là đội đau đầu hơn. CLB này đang thiếu vắng một loạt cầu thủ chủ chốt. James Maddison, Dejan Kulusevski và Dominic Solanke vắng mặt dài hạn, trong khi Ben Davies, Radu Dragusin, Yves Bissouma, Destiny Udogie, Kota Takai và Cristian Romero vẫn chưa thể ra sân.

Đội hình dự kiến Newcastle vs Tottenham

Newcastle: Ramsdale, Krafth, Thiaw, Schar, Burn, Joelinton, Willock, Miley, Elanga, Osula & Barnes

Tottenham: Kinsky, Porro, Palhinha, Danso, Spence, Gray, Bentancur, Bergvall, Johnson, Tel & Odobert

Dự đoán tỷ số: Newcastle 2-1 Tottenham

Đặng Lai
#Nhận định trước trận đấu Newcastle vs Tottenham #Nhận định Newcastle vs Tottenham #Phong độ #lịch sử đối đầu Newcastle vs Tottenham #Đội hình dự kiến Newcastle vs Tottenham #Dự đoán tỷ số #Nhận định bóng đá Newcastle vs Tottenham #nhận định trận đấu #kết quả bóng đá

Xem thêm

Cùng chuyên mục