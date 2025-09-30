Nhận định Champions League Bodo Glimt vs Tottenham, 2h00 ngày 1/10: Cạm bẫy chờ Gà trống

TPO - Nhận định bóng đá trận đấu Bodo Glimt vs Tottenham, Champions League 2025/26 diễn ra lúc 2h00 ngày 1/10. Với phong độ lên xuống thất thường, Tottenham có thể ôm hận trên đất Na Uy.

Nhận định Bodo Glimt vs Tottenham

Thầy trò Thomas Frank đang chơi với phong độ "hình sin". Trận gần nhất, "Gà trống" phải chờ đến bàn thắng ở phút 90+4 để cầm hòa Wolves, đội đang đứng bét bảng ở Ngoại hạng Anh. Trước đó, Tottenham thắng Doncaster 3-0 ở Cúp Liên đoàn Anh, hòa Brighton và thắng Villarreal ở trận ra quân Champions League 2025/26.

Phong độ thất thường đang là vấn đề lớn của Tottenham. Sau mùa hè biến động, Tottenham bạo chi để mang về loạt tân binh, dưới sự chèo lái của tân HLV Frank. Tuy nhiên, không một cầu thủ nào trong đội hình Tottenham thể hiện phong độ ổn định. Qua từng trận, từ Richarlison đến Kudus, Palhinha thay phiên tỏa sáng.

Làm khách trên sân của Bodo Glimt không phải điều dễ dàng cho Tottenham. "Gà trống" vẫn là đội được đánh giá ở cửa trên hoàn toàn về mọi mặt. Song, nhìn lại trận gặp Wolves, Tottenham cũng được đánh giá vượt trội và cầm phần lớn cơ hội thắng trong tay, để rồi nhận kết quả thất vọng.

Bodo Glimt là đại diện tiêu biểu của bóng đá Na Uy nhiều mùa qua. Trận ra quân ở vòng phân nhánh Champions League 2025/26, Bodo Glimt hòa Slavia Prague trong thế bị dẫn trước 2 bàn. Người chèo lái tập thể Bodo Glimt vẫn là HLV Kjetil Knutsen. Khi vươn ra biển lớn Champions League, Bodo Glimt vẫn là CLB nhỏ bé. Giá trị đội hình của Bodo Glimt không cao. Sức mạnh của đại diện bóng đá Na Uy vẫn là tinh thần và điểm tựa từ các trận họ được chơi trên sân nhà.

Phong độ, thành tích đối đầu Bodo Glimt vs Tottenham

Mùa trước, Bodo Glimt và Tottenham đã gặp nhau 2 lượt trận ở Europa League. Khi đó, Tottenham dưới thời HLV Ange Postecoglou thắng Bodo Glimt 3-1 trên sân nhà, sau đó hạ đối thủ 2-0 tại Na Uy. Lịch sử chỉ ra 2 CLB gặp nhau 6 lần và thành tích toàn thắng đang thuộc về Tottenham.

Phong độ của Bodo Glimt thời gian gần đây khá bất ổn. Họ đã hòa 2 trận liên tiếp trước Slavia và Rossenborg. Tính 5 trận gần nhất, Bodo Glimt thắng 2, hòa 2 và thua một. Điều tích cực nhất với Bodo Glimt hiện tại là phong độ cao trên sân nhà. 3 trận gần nhất tiếp đón đối thủ, Bodo Glimt thắng 2, hòa một, ghi 13 bàn.

Thông tin lực lượng Bodo Glimt vs Tottenham

Tottenham chưa có Maddison, Dragusin, Solanke, Kolo Muani, Kulusevski, Bissouma vì chấn thương dài hạn. HLV Frank phải xoay xở đội hình từ đầu mùa giải. Cơ bản là đội hình Tottenham vẫn có chiều sâu, tạm thời giúp HLV Frank xoay tua đầy đủ vị trí. Song, với lịch thi đấu dày như hiện tại, tình trạng thể lực của "Gà trống" là nỗi lo lớn.

Đội hình Bodo Glimt cũng tổn thất vì đội trưởng Saltnes vắng mặt. Trung vệ Brede Moe và tiền vệ Bassi không ra sân. Cả 3 đều là trụ cột quan trọng của Bodo Glimt.