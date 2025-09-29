TPHCM thưởng 'nóng' 300 triệu đồng cho nhà vô địch cờ tướng thế giới Lại Lý Huynh

TPO - Lại Lý Huynh đánh bại kỳ thủ Doãn Thắng trong trận chung kết cờ tướng thế giới 2025 chiều 27/9, giúp Việt Nam phá thế độc tôn của Trung Quốc để lần đầu tiên giành chức vô địch thế giới. Với thành tích này, TPHCM đã thưởng 'nóng' cho nhà vô địch Lại Lý Huynh 300 triệu đồng.

Chiều 29/9, thừa ủy quyền của UBND TPHCM, ông Cao Văn Chóng – Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao dẫn đầu đoàn công tác đến tận nhà thăm, chúc mừng nhà vô địch cờ tướng thế giới Lại Lý Huynh ở phường Phú Lợi (TPHCM).

Tại đây, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao đã chuyển lời chúc mừng của lãnh đạo TPHCM đến nhà vô địch thế giới Lại Lý Huynh. Đồng thời, trao thưởng "nóng" với số tiền 300 triệu đồng, trong đó UBND TPHCM thưởng 200 triệu đồng, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM thưởng 100 triệu đồng.

“Để có được thành tích này, ngoài nỗ lực của cá nhân, sự hỗ trợ rất lớn đến từ các ban, ngành. Tôi được tạo điều kiện tốt nhất, từ những ngày đầu đến hôm nay, thể hiện tầm nhìn chiến lược của ngành thể thao Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng”- nhà vô địch cờ tướng thế giới Lại Lý Huynh chia sẻ.

Nhà vô địch cờ tướng thế giới Lại Lý Huynh gởi lời cảm ơn đến Sở Văn hóa và Thể thao, UBND TPHCM đã giúp anh đạt được thành tích cao

Giải vô địch cờ tướng thế giới ra đời từ năm 1990 và được tổ chức với chu kỳ 2 năm một lần. Trong 18 vòng chung kết đã diễn ra, Trung Quốc thống trị tuyệt đối nội dung được đánh giá là quan trọng nhất: cờ tiêu chuẩn cá nhân nam. Trong khi đó, cờ tướng Việt Nam chỉ có hai lần về nhì của Nguyễn Thành Bảo năm 2009 và Lại Lý Huynh 2023.

Phải đến năm nay, thế độc tôn của cờ tướng Trung Quốc mới bị phá. Và người tạo ra kỳ tích không ai khác chính là kỳ thủ hàng đầu Việt Nam Lại Lý Huynh. Trong trận chung kết nội dung cờ tiêu chuẩn cá nhân nam vừa kết thúc, Lại Lý Huynh đối đầu với kỳ thủ trẻ của nước chủ nhà, Doãn Thắng.

Lại Lý Huynh gặp bất lợi khi cầm quân đen và đi sau. Doãn Thăng tận dụng lợi thế đi trước để triển khai chiến thuật hai pháo giữa (pháo đầu). Kỳ thủ 20 tuổi này chiếm ưu thế ở trung cuộc khi dồn ép được bộ xe và mã của Lại Lý Huynh ở góc bàn cờ, tạo ra thế tấn công nguy hiểm.

Tuy nhiên, Doãn Thăng mắc sai lầm ở giai đoạn cuối trung cuộc và để mất mã. Lại Lý Huynh phát hiện vấn đề của đối thủ và chấp nhận mất pháo để phá vỡ thế phòng thủ của Doãn Thăng. Đến tàn cuộc, Lại Lý Huynh đưa tốt sang sông, phối hợp xe - pháo và tướng tấn công dồn dập.

Ở giai đoạn này, Doãn Thăng không còn đủ quân số chống đỡ và liên tục mất quân quan trọng, khiến tướng đỏ mất đi sự bảo vệ cần thiết. Những phút cuối, Doãn Thăng chìm vào suy tư trước khi quyết định bắt tay xin thua Lại Lý Huynh.

Đây là chiến thắng xứng đáng cho Lại Lý Huynh sau thất bại cay đắng năm 2023. Cách đây 2 năm, Lại Lý Huynh từng chiếm ưu thế trước Mạnh Thần trong trận chung kết nhưng bị đối thủ lật ngược thế cờ và thua cuộc.

Lại Lý Huynh sinh năm 1990 tại Vĩnh Long, thường trú tại phường Phú Lợi, TPHCM. Anh vô địch cờ tướng quốc gia 6 lần và là kỳ thủ số 1 Việt Nam hiện nay.