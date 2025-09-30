Nhận định Pafos vs Bayern Munich, 02h00 ngày 1/10: Nối dài ngày vui

TPO - Nhận định bóng đá Pafos vs Bayern Munich, UEFA Champions League - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Với sức mạnh vượt trội so với Pafos, Bayern Munich nhiều khả năng thắng dễ dàng để nâng chuỗi trận thắng trên mọi đấu trường ở mùa giải 2025/2026 lên con số 9.

Kane đạt hiệu suất "nhả đạn" khủng trong giai đoạn đầu mùa giải.

Nhận định trước trận đấu Pafos vs Bayern Munich

Bayern Munich thể hiện sức mạnh khủng khiếp vào giai đoạn đầu mùa giải 2025/2026. Die Roten toàn thắng 8 trận trên mọi đấu trường và ghi tới 34 bàn thắng. Hàng tấn công của nhà vô địch nước Đức đóng vai trò quan trọng trong chuỗi trận thăng hoa này. Chân sút Harry Kane có một trong những khởi đầu ấn tượng nhất trong sự nghiệp, khi có 15 bàn thắng sau 8 trận đấu cho Bayern Munich. Tiền đạo sinh năm 1993 đã ghi bàn trong tất cả các trận đấu và anh có thể sẽ ghi thêm nhiều bàn thắng nữa trong cuộc đối đầu với Pafos.

ĐKVĐ Đảo Síp đã thể hiện tốt trong giai đoạn vòng sơ loại để tiến đến vòng League Phase. Tuy nhiên, giữa họ với Bayern Munich có một cách biệt vô cùng lớn về đẳng cấp. Vì thế, khả năng tạo được bất ngờ trước nhà Vua nước Đức là gần như bất khả thi. Có lẽ Pafos sẽ hướng đến việc hạn chế tối đa số bàn thua, ghi ít nhất 1 bàn thắng trước Bayern Munich. Đó là mục tiêu khả dĩ nhất dành cho đại diện của bóng đá Đảo Síp trong bối cảnh đối thủ của họ đang đạt phong độ rất cao.

Với vị thế của một "Ông lớn", Bayern Munich chắc chắn sẽ tấn công dồn dập ngay từ khi tiếng còi khai cuộc trận đấu vang lên. Hàng thủ của Pafos chắc chắn sẽ có một đêm ác mộng khi phải chạm trán với đội bóng đã ghi 3 bàn thắng trở lên trong 7/8 trận đấu vào mùa giải này. Chiến thắng đậm sẽ giúp Bayern Munich tiếp tục duy trì một vị trí trong Top 8 và khả năng đoàn quân của HLV Kompany làm được điều này là rất lớn.

Phong độ, lịch sử đối đầu Pafos vs Bayern Munich

Hai đội chưa từng gặp nhau trước đây. Đây sẽ là kỷ niệm đáng nhớ dành cho Pafos bất chấp kết quả của trận đấu. Nhà vô địch của Đảo Síp có cơ hội đương đầu với một trong những CLB vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá châu Âu. Các cổ động viên của Pafos có lần đầu tiên được trực tiếp chứng kiến các siêu sao của Bayern Munich.

Pafos đang dẫn đầu tại giải quốc nội với 4/5 chiến thắng và nhận 1 thất bại. Họ có khởi đầu tốt tại UEFA Champions League, khi cầm hòa Olympiakos mặc dù phải chơi với 10 người từ phút 25.

Bayern Munich đánh bại Chelsea 3-1 trong trận đấu đầu tiên tại UEFA Champions League. Đoàn quân của HLV Kompany đang có chuỗi 8 chiến thắng liên tiếp ở mọi giải đấu.

Thông tin lực lượng Pafos vs Bayern Munich

Pafos mất Bruno do án treo giò.

Bayern Munich không có sự phục vụ của Davies, Ito, Musiala, Urbig, Stanisic vì chấn thương.

Đội hình dự kiến Pafos vs Bayern Munich

Pafos: Mikhail; Joao Correia, David Luiz, Luckassen, Pileas; Dragomir, Goldar, Pepe Rodrigues, Sunjic, Jaja; Dimata.

Bayern Munich: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Guerreiro; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Diaz; Kane.

Dự đoán tỷ số Pafos 0-4 Bayern Munich