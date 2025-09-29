Nhận định Everton vs West Ham, 02h00 ngày 30/9: Thay tướng đổi vận?

TPO - Nhận định bóng đá Everton vs West Ham, vòng 6 Ngoại hạng Anh lúc 02h00 ngày 30/9 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. West Ham quyết định thay HLV trưởng chỉ 2 ngày trước trận đấu với Everton và mang theo hy vọng “thay tướng, đổi vận”.

West Ham đang sa lầy khủng hoảng

Nhận định trước trận đấu Everton vs West Ham

West Ham trở thành CLB thứ hai ở Ngoại hạng Anh mùa này sa thải HLV, sau Nottingham. Tuy nhiên, khác biệt nằm ở chỗ họ chia tay Graham Potter vì kết quả bóng đá thuần túy chứ không phải vì mâu thuẫn giữa HLV và ông chủ đội bóng. Sau 5 vòng đấu, The Hammers thua đến 4 trận và đứng áp chót bảng xếp hạng. Họ chỉ ghi được 5 bàn, nhưng thủng lưới đến 13 bàn (nhiều nhất giải).

Điều thú vị nằm ở chỗ, West Ham quyết định bổ nhiệm HLV Nuno Santo thay thế Potter. Nuno Santo chính là HLV đầu tiên mất việc ở mùa giải này, sau mâu thuẫn không thể hàn gắn với ông chủ Nottingham. HLV người Bồ Đào Nha từng gây ấn tượng ở Wolves và được đánh giá cao. Trước khi bị sa thải, ông đã giúp Nottingham lột xác từ nhóm trụ hạng lên nhóm tranh vé dự Cúp C1 châu Âu.

Việc Nottingham sa lầy khủng hoảng sau khi sa thải Nuno Santo ít nhiều cho thấy dấu ấn của chiến lược gia 51 tuổi này. Tuy nhiên, rất khó cho ông thay đổi West Ham chỉ sau 2 ngày cầm quân. The Hammers rõ ràng mong chờ hiệu ứng “thay tướng, đổi vận”, nhưng làm khách của Everton có lẽ là thử thách quá khó cho họ cũng như HLV mới người Bồ Đào Nha.

Grealish tạo ra khác biệt lớn cho Everton

Kể từ khi tái hợp với David Moyes, Everton đã biến Goodison Park trở thành “pháo đài” thực sự, chỉ thua 2/12 trận Ngoại hạng Anh tại đây (thắng 4, hòa 6). Trong 2 trận sân nhà đầu mùa này, Everton đều giữ sạch lưới.

Hơn nữa, điểm mạnh nhất của Everton đang là điểm yếu nhất của West Ham. Đó là các tình huống cố định. West Ham đã thủng 7 bàn từ phạt góc chỉ sau ít vòng - gần bằng cả mùa trước - và đang “thua quá mức” so với chỉ số kỳ vọng (xGA 7,8 nhưng nhận 13 bàn, lệch +5). Đây là kẽ hở mà các bài chạy chỗ của Tarkowski/Keane cộng những quả treo bóng của Garner, Dewsbury-Hall có thể khai thác triệt để.

Ở thế trận mở, Everton nhiều khả năng tiếp tục vận hành kiểu “kiểm soát an toàn”: khối đội hình trung bình, giữ cự ly chặt, mời đối thủ dâng cao rồi đánh vào khoảng trống sau lưng hậu vệ biên. Ngôi sao mượn từ Man City, Jack Grealish đang nằm trong nhóm kiến tạo cơ hội hàng đầu giải (13 cơ hội tạo ra), hứa hẹn trở thành “cửa thoát áp lực” cho chủ nhà ở các đợt chuyển trạng thái.

Lịch sử đối đầu Everton vs West Ham

Everton chỉ thắng 1/5 lần gần nhất tiếp West Ham ở Premier League (hòa 1, thua 3). Dù vậy, đó là giai đoạn đôi bên còn chịu nhiều biến động; hiện tại, bệ phóng sân nhà mới đang tạo khác biệt đáng kể cho thầy trò Moyes.

Phong độ Everton vs West Ham

Đội hình dự kiến Everton vs West Ham

Everton: Jordan Pickford, Jake O’Brien, James Tarkowski, Michael Keane, Vitalii Mykolenko, James Garner, Idrissa Gueye, Iliman Ndiaye, Kiernan Dewsbury-Hall, Jack Grealish, Beto.

West Ham: Hermansen, Kyle Walker-Peters, Konstantinos Mavropanos, Max Kilman, El Hadji Malick Diouf, James Ward-Prowse, Soungoutou Magassa, Lucas Paquetá, Jarrod Bowen, Callum Wilson, Mateus Fernandes.

Dự đoán tỷ số: Everton 2-0 West Ham