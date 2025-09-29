Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Nhận định Everton vs West Ham, 02h00 ngày 30/9: Thay tướng đổi vận?

A Phi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận định bóng đá Everton vs West Ham, vòng 6 Ngoại hạng Anh lúc 02h00 ngày 30/9 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. West Ham quyết định thay HLV trưởng chỉ 2 ngày trước trận đấu với Everton và mang theo hy vọng “thay tướng, đổi vận”.

ap25263546829643.jpg
West Ham đang sa lầy khủng hoảng

Nhận định trước trận đấu Everton vs West Ham

West Ham trở thành CLB thứ hai ở Ngoại hạng Anh mùa này sa thải HLV, sau Nottingham. Tuy nhiên, khác biệt nằm ở chỗ họ chia tay Graham Potter vì kết quả bóng đá thuần túy chứ không phải vì mâu thuẫn giữa HLV và ông chủ đội bóng. Sau 5 vòng đấu, The Hammers thua đến 4 trận và đứng áp chót bảng xếp hạng. Họ chỉ ghi được 5 bàn, nhưng thủng lưới đến 13 bàn (nhiều nhất giải).

Điều thú vị nằm ở chỗ, West Ham quyết định bổ nhiệm HLV Nuno Santo thay thế Potter. Nuno Santo chính là HLV đầu tiên mất việc ở mùa giải này, sau mâu thuẫn không thể hàn gắn với ông chủ Nottingham. HLV người Bồ Đào Nha từng gây ấn tượng ở Wolves và được đánh giá cao. Trước khi bị sa thải, ông đã giúp Nottingham lột xác từ nhóm trụ hạng lên nhóm tranh vé dự Cúp C1 châu Âu.

Việc Nottingham sa lầy khủng hoảng sau khi sa thải Nuno Santo ít nhiều cho thấy dấu ấn của chiến lược gia 51 tuổi này. Tuy nhiên, rất khó cho ông thay đổi West Ham chỉ sau 2 ngày cầm quân. The Hammers rõ ràng mong chờ hiệu ứng “thay tướng, đổi vận”, nhưng làm khách của Everton có lẽ là thử thách quá khó cho họ cũng như HLV mới người Bồ Đào Nha.

ap25263433703953.jpg
Grealish tạo ra khác biệt lớn cho Everton

Kể từ khi tái hợp với David Moyes, Everton đã biến Goodison Park trở thành “pháo đài” thực sự, chỉ thua 2/12 trận Ngoại hạng Anh tại đây (thắng 4, hòa 6). Trong 2 trận sân nhà đầu mùa này, Everton đều giữ sạch lưới.

Hơn nữa, điểm mạnh nhất của Everton đang là điểm yếu nhất của West Ham. Đó là các tình huống cố định. West Ham đã thủng 7 bàn từ phạt góc chỉ sau ít vòng - gần bằng cả mùa trước - và đang “thua quá mức” so với chỉ số kỳ vọng (xGA 7,8 nhưng nhận 13 bàn, lệch +5). Đây là kẽ hở mà các bài chạy chỗ của Tarkowski/Keane cộng những quả treo bóng của Garner, Dewsbury-Hall có thể khai thác triệt để.

Ở thế trận mở, Everton nhiều khả năng tiếp tục vận hành kiểu “kiểm soát an toàn”: khối đội hình trung bình, giữ cự ly chặt, mời đối thủ dâng cao rồi đánh vào khoảng trống sau lưng hậu vệ biên. Ngôi sao mượn từ Man City, Jack Grealish đang nằm trong nhóm kiến tạo cơ hội hàng đầu giải (13 cơ hội tạo ra), hứa hẹn trở thành “cửa thoát áp lực” cho chủ nhà ở các đợt chuyển trạng thái.

Lịch sử đối đầu Everton vs West Ham

Everton chỉ thắng 1/5 lần gần nhất tiếp West Ham ở Premier League (hòa 1, thua 3). Dù vậy, đó là giai đoạn đôi bên còn chịu nhiều biến động; hiện tại, bệ phóng sân nhà mới đang tạo khác biệt đáng kể cho thầy trò Moyes.

Phong độ Everton vs West Ham

phong-do-everto.jpg

Đội hình dự kiến Everton vs West Ham

Everton: Jordan Pickford, Jake O’Brien, James Tarkowski, Michael Keane, Vitalii Mykolenko, James Garner, Idrissa Gueye, Iliman Ndiaye, Kiernan Dewsbury-Hall, Jack Grealish, Beto.

West Ham: Hermansen, Kyle Walker-Peters, Konstantinos Mavropanos, Max Kilman, El Hadji Malick Diouf, James Ward-Prowse, Soungoutou Magassa, Lucas Paquetá, Jarrod Bowen, Callum Wilson, Mateus Fernandes.

Dự đoán tỷ số: Everton 2-0 West Ham

A Phi
#Everton vs West Ham #nhận định Everton vs West Ham #nhận định bóng đá #đối đầu Everton vs West Ham #Everton #West Ham

Xem thêm

Cùng chuyên mục