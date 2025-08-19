Vòng 1 Ngoại hạng Anh khép lại với hàng loạt tình huống tranh cãi

TPO - Rạng sáng nay, vòng 1 Ngoại hạng Anh đã khép lại với trận Leeds vs Everton. Và những gì diễn ra càng cho thấy vòng mở đầu giải đấu thực sự đã gây ra nhiều tranh luận.

Tình huống tranh cãi của trận Leeds vs Everton đến ở cuối trận, vài phút trước pha ghi bàn thắng duy nhất của Nmecha. Phút 80, Anton Stach sút mạnh hướng thẳng bóng về phía khung thành Everton và trung vệ Tarkowski nghiêng người sang để lấy tay ra cố gắng chặn cú sút. Anh để tay sát người.

Nhưng trọng tài Chris Kavanagh vẫn chỉ tay vào chấm phạt đền, khiến các cầu thủ đội khách bức xúc. "Ngay khi trọng tài thổi còi, tôi đã khá tự tin rằng kết quả sẽ bị hủy bỏ", Tarkowski giãi bày với Sky Sports.

"Câu hỏi đầu tiên của tôi là 'nếu tay tôi đặt bên hông thì đó có phải là một quả phạt đền không?' Và ông ấy trả lời 'không'. Tôi nghiêng người về phía quả bóng nhưng không có gì bất thường khi cánh tay tôi ở bên cạnh. Tôi không thể hiểu được. Thật kỳ lạ".

Saliba đã tác động vào chân Cunha nhưng không có 11m cho MU

Thực ra, trọng tài có lý để đưa ra quyết định có lợi cho Leeds. BBC dẫn luật, cho rằng nếu như một cầu thủ "chạm bóng bằng tay/cánh tay khi cơ thể họ to lên một cách bất thường" thì trọng tài cũng có thể thổi penalty. Vấn đề ở đây là nhận định của trọng tài. Nhiều pha bóng khác, trọng tài vẫn có thể không thổi phạt.

"Đó là một quyết định sai và quá khắc nghiệt. Chả nhẽ nếu như bạn ngả người sang thì tay cũng phải biến mất sao? Tarkowski phải chặt tay đi mất thì mới tránh được. VAR có cơ hội để sửa sai, nhưng họ đã không làm”, HLV Moyes của Everton bức xúc.

Trong trận đấu giữa MU và Arsenal, ở hiệp 2 cũng xuất hiện một pha bóng gây tranh cãi. Hậu vệ Saliba dường như đã vào bóng trúng chân Cunha bên phía MU. Video làm chậm cho thấy trung vệ của Arsenal vào không trúng bóng và đã tác động vào chân trụ Cunha. Trọng tài xua tay cho trận đấu tiếp tục. Thậm chí, ông còn không tham khảo VAR.

Trước đó, trọng tài Hooper cũng gây tranh cãi khi công nhận bàn thắng của Arsenal ở phút 13. Từ quả phạt góc, Saliba đã tiến vào vòng 5m50 và thậm chí anh còn đưa tay lên tác động khiến Altay Bayindir không thể có pha xử lý tốt nhất. Thủ môn MU đấm trượt bóng và Calafiori ghi bàn duy nhất của trận đấu.