Nhận định bóng đá Ba Lan vs Hà Lan, 02h45 ngày 15/11: Lốc da cam thẳng tiến

TPO - Nhận định bóng đá Ba Lan vs Hà Lan, Vòng loại World Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Cơn lốc màu da cam đang cuộn trào mạnh mẽ trên hành trình đến World Cup 2026. Chuyến làm khách tại Warsaw là bài kiểm tra bản lĩnh và cơ hội để thầy trò Koeman khẳng định vị thế.

“Cơn lốc màu da cam” đang tiến gần đến tấm vé tham dự World Cup 2026.

Nhận định trước trận đấu Ba Lan vs Hà Lan

Hà Lan đang chứng minh vị thế của một ông lớn tại bảng G vòng loại World Cup 2026. Sau 6 lượt trận, thầy trò HLV Ronald Koeman bất bại, giành 16 điểm và tạo cách biệt 3 điểm với đối thủ cạnh tranh trực tiếp Ba Lan. Hàng công của “Cơn lốc màu da cam” đang hoạt động như một cỗ máy chính xác với 23 bàn thắng, trong khi hàng thủ chỉ mới 4 lần bị xuyên phá.

Chỉ cần kết quả hòa trên sân của Ba Lan, Hà Lan gần như chắc chắn kết thúc vòng bảng ở vị trí số một. Trong khi đối thủ cạnh tranh trực tiếp vẫn phải bận tâm với cuộc đua hiệu số, Oranje lại có lịch thi đấu dễ thở ở lượt cuối, khi chỉ phải tiếp đón Lithuania.

Hà Lan vẫn nắm quyền tự quyết ngay cả khi bại trận trước Ba Lan. Với hiệu số bàn thắng - bàn thua thua kém hoàn toàn, Ba Lan gần như không thể lật ngược tình thế trừ khi tạo nên cơn mưa bàn thắng trước Malta ở lượt cuối, điều khó xảy ra với phong độ hiện tại của họ.

Phong độ của Hà Lan ở thời điểm này thực sự ấn tượng. Họ thắng 5 trong 6 trận ở vòng loại và đang có chuỗi 10 trận bất bại liên tiếp. Nếu tiếp tục duy trì phong độ hiện tại, một kết quả tích cực trước Ba Lan là điều nằm trong tầm tay của “Cơn lốc màu da cam”.

Bên kia chiến tuyến, Ba Lan cho thấy những nỗ lực đáng khen khi giành ba chiến thắng liên tiếp. Tuy nhiên, hàng công của “Đại bàng trắng” vẫn chưa tìm lại bản năng sát thủ quen thuộc. 10 bàn thắng sau 6 trận là con số khá khiêm tốn với một đội tuyển từng làm mưa làm gió ở châu Âu.

Mục tiêu thực tế với Ba Lan ở giai đoạn này không còn là tranh ngôi đầu, mà là giữ vững vị trí nhì bảng để chắc suất tham dự play-off. Với việc hơn Phần Lan 3 điểm và vẫn còn trận gặp Malta trong tay, nhiệm vụ ấy không quá khó để hoàn thành.

Phong độ, lịch sử đối đầu Ba Lan vs Hà Lan

Ba Lan có phong độ tốt trong năm 2025 với thành tích thắng 6, hòa 1, thua 1.

Hà Lan bất bại 8 trận đấu trong năm 2025, trong đó có 5 chiến thắng.

Lịch sử đối đầu nghiêng hẳn về phía Hà Lan. Trong 7 lần chạm trán gần nhất, Oranje thắng tới 5 và hòa 2.

Thông tin lực lượng Ba Lan vs Hà Lan

Hai đội đều có được đội hình tốt nhất.

Đội hình dự kiến Ba Lan vs Hà Lan

Ba Lan: Skorupski; Wisniewski, Bednarek, Kiwior; Cash, Slisz, Zielinski, Skoras; Szymanski, Lewandowski, Kaminski.

Hà Lan: Verbruggen; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Van de Ven; Reijnders, De Jong; Malen, Kluivert, Gakpo; Depay.

Dự đoán tỷ số Ba Lan 1-3 Hà Lan