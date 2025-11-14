Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Nhận định bóng đá Ba Lan vs Hà Lan, 02h45 ngày 15/11: Lốc da cam thẳng tiến

Khanh Kiều
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận định bóng đá Ba Lan vs Hà Lan, Vòng loại World Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Cơn lốc màu da cam đang cuộn trào mạnh mẽ trên hành trình đến World Cup 2026. Chuyến làm khách tại Warsaw là bài kiểm tra bản lĩnh và cơ hội để thầy trò Koeman khẳng định vị thế.

643cd2b0-4649-11f0-98fb-b53daa60ffe2.jpg
“Cơn lốc màu da cam” đang tiến gần đến tấm vé tham dự World Cup 2026.

Nhận định trước trận đấu Ba Lan vs Hà Lan

Hà Lan đang chứng minh vị thế của một ông lớn tại bảng G vòng loại World Cup 2026. Sau 6 lượt trận, thầy trò HLV Ronald Koeman bất bại, giành 16 điểm và tạo cách biệt 3 điểm với đối thủ cạnh tranh trực tiếp Ba Lan. Hàng công của “Cơn lốc màu da cam” đang hoạt động như một cỗ máy chính xác với 23 bàn thắng, trong khi hàng thủ chỉ mới 4 lần bị xuyên phá.

Chỉ cần kết quả hòa trên sân của Ba Lan, Hà Lan gần như chắc chắn kết thúc vòng bảng ở vị trí số một. Trong khi đối thủ cạnh tranh trực tiếp vẫn phải bận tâm với cuộc đua hiệu số, Oranje lại có lịch thi đấu dễ thở ở lượt cuối, khi chỉ phải tiếp đón Lithuania.

Hà Lan vẫn nắm quyền tự quyết ngay cả khi bại trận trước Ba Lan. Với hiệu số bàn thắng - bàn thua thua kém hoàn toàn, Ba Lan gần như không thể lật ngược tình thế trừ khi tạo nên cơn mưa bàn thắng trước Malta ở lượt cuối, điều khó xảy ra với phong độ hiện tại của họ.

Phong độ của Hà Lan ở thời điểm này thực sự ấn tượng. Họ thắng 5 trong 6 trận ở vòng loại và đang có chuỗi 10 trận bất bại liên tiếp. Nếu tiếp tục duy trì phong độ hiện tại, một kết quả tích cực trước Ba Lan là điều nằm trong tầm tay của “Cơn lốc màu da cam”.

Bên kia chiến tuyến, Ba Lan cho thấy những nỗ lực đáng khen khi giành ba chiến thắng liên tiếp. Tuy nhiên, hàng công của “Đại bàng trắng” vẫn chưa tìm lại bản năng sát thủ quen thuộc. 10 bàn thắng sau 6 trận là con số khá khiêm tốn với một đội tuyển từng làm mưa làm gió ở châu Âu.

Mục tiêu thực tế với Ba Lan ở giai đoạn này không còn là tranh ngôi đầu, mà là giữ vững vị trí nhì bảng để chắc suất tham dự play-off. Với việc hơn Phần Lan 3 điểm và vẫn còn trận gặp Malta trong tay, nhiệm vụ ấy không quá khó để hoàn thành.

Phong độ, lịch sử đối đầu Ba Lan vs Hà Lan

Ba Lan có phong độ tốt trong năm 2025 với thành tích thắng 6, hòa 1, thua 1.

Hà Lan bất bại 8 trận đấu trong năm 2025, trong đó có 5 chiến thắng.

Lịch sử đối đầu nghiêng hẳn về phía Hà Lan. Trong 7 lần chạm trán gần nhất, Oranje thắng tới 5 và hòa 2.

Thông tin lực lượng Ba Lan vs Hà Lan

Hai đội đều có được đội hình tốt nhất.

Đội hình dự kiến Ba Lan vs Hà Lan

Ba Lan: Skorupski; Wisniewski, Bednarek, Kiwior; Cash, Slisz, Zielinski, Skoras; Szymanski, Lewandowski, Kaminski.

Hà Lan: Verbruggen; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Van de Ven; Reijnders, De Jong; Malen, Kluivert, Gakpo; Depay.

Dự đoán tỷ số Ba Lan 1-3 Hà Lan

Khanh Kiều
#Nhận định Ba Lan vs Hà Lan #Vòng loại World Cup 2026 #Vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu #Hà Lan #Ba Lan #Tỷ lệ Ba Lan vs Hà Lan #Soi kèo Ba Lan vs Hà Lan #Dự đoán tỷ số Ba Lan vs Hà Lan #Dự đoán kết quả Ba Lan vs Hà Lan #Hà Lan bất bại

Xem thêm

Cùng chuyên mục