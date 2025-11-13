Nhận định Anh vs Serbia, 02h45 ngày 13/11: Tinh chỉnh đội hình

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Nhận định bóng đá Anh vs Serbia, vòng loại World Cup 2026 lúc 02h45 ngày 13/11. Đội tuyển Anh đã giành vé sớm và có cơ hội tinh chỉnh đội hình trong 2 trận đấu còn lại.

anh-vs-serbia.png

Nhận định trước trận đấu Anh vs Serbia

Trận đấu giữa Anh và Serbia tại sân vận động Wembley hứa hẹn sẽ là một trong những cột mốc đáng chú ý ở vòng loại khu vực châu Âu cho World Cup 2026. Với tư cách đội tuyển đã chính thức giành vé tham dự giải đấu năm sau, Anh bước vào trận này với tâm thế thanh thản hơn, trong khi Serbia vẫn đang chạy đua giành quyền vào vòng play-off, điều giúp cả hai đội có những động lực rất khác nhau.

Anh hiện dẫn đầu bảng K với thành tích tuyệt đối: 6 trận, 6 chiến thắng, ghi 18 bàn và chưa để thủng lưới lần nào. Họ đã sớm giành vé tới World Cup với hai trận còn lại không ảnh hưởng tới vị trí đầu bảng. Serbia thì đang đứng thứ ba bảng K, sau khi trải qua giai đoạn khó khăn và vừa có sự thay đổi về ban huấn luyện. Họ vẫn còn cơ hội để vào vòng play-off nếu đánh bại Anh và các kết quả phụ ủng hộ. Trước đó, ở trận lượt đi tại Belgrade, Anh đã dễ dàng giành chiến thắng 5-0 - một kết quả cho thấy sự chênh lệch hiện tại giữa hai đội.

Xét về tổng thể, Anh có quá nhiều thuận lợi: họ chơi trên sân nhà, phong độ thăng hoa, lực lượng đầy đủ và tâm lý hoàn toàn thoải mái. Khi đối đầu với một Serbia đang bất ổn và có nhiều vấn đề về nhân sự, lợi thế rõ ràng nghiêng về phía người Anh.

Tuy nhiên, Serbia vẫn không phải đội dễ bị bắt nạt - họ sẽ đến London với tư thế chơi phòng ngự, chờ đợi thời cơ phản công và tìm kiếm điểm số để nuôi hy vọng. Nếu họ nhập cuộc chủ động, tổ chức tốt và tận dụng được sai lầm của đối phương, hoàn toàn có thể tạo ra bất ngờ.

Thế trận thực tế sẽ phụ thuộc nhiều vào cách sắp xếp đội hình và tinh thần thi đấu của Anh. Nếu HLV Thomas Tuchel thử nghiệm táo bạo và trao cơ hội cho nhiều cái tên mới, Tam Sư có thể sẽ lép vế trước Serbia đang khao khát giành chiến thắng. Thậm chí, ngay cả khi Tuchel sử dụng nhiều ngôi sao, điều này vẫn có thể xảy ra.

Đừng quên mùa giải đang bước vào giai đoạn cực kỳ căng thẳng trước thềm nghỉ Đông. Các ngôi sao sẽ có xu hướng “giữ chân” khi đội bóng không còn mục tiêu. Đây sẽ là cơ hội để Serbia giành điểm và hướng đến vị trí nhì bảng.

Phong độ Anh vs Serbia

untitled.png

Đội hình dự kiến Anh vs Serbia

Anh: Pickford; James, Konsa, Stones, Burn; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Rashford; Kane

Serbia: Petrovic; Mimovic, Milenkovic, Pavlovic, Terzic; Gudelj, Lukic; Zivkovic, Samardzic, Kostic; Vlahovic

Dự đoán tỷ số: Anh 1-1 Serbia

