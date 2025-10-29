World Cup 2026 sẽ áp dụng một loạt điều chỉnh về luật, bao gồm việc hạn chế thời gian cho các quả ném biên xa

TPO - Sau cuộc họp của các nhà lập pháp bóng đá, một loạt thay đổi đáng kể về luật và cách vận hành VAR sẽ được áp dụng ngay ở World Cup 2026.

Hội đồng tư vấn kỹ thuật và bóng đá quốc tế (IFAB) của Hội đồng bóng đá quốc tế, bao gồm các cựu cầu thủ, huấn luyện viên và trọng tài, đã tổ chức cuộc họp trong tuần này để thảo luận về những thay đổi quan trọng trong luật chơi bóng đá.

Trong cuộc họp, tất cả nhất trí rằng cần áp dụng công nghệ VAR cho thẻ vàng thứ hai. Trước đây, trọng tài phòng VAR chỉ can thiệp vào các 'sự cố quan trọng của trận đấu' liên quan đến bàn thắng, phạt đền và thẻ đỏ trực tiếp. Còn lại, VAR sẽ không thay đổi quyết định rút thẻ vàng thứ hai mà tôn trọng hoàn toàn quyết định của trọng tài chính, đó chắc chắn là một thẻ đỏ và cầu thủ bị đuổi khỏi sân.

Sau nhiều kiến nghị, giờ đây VAR có thể can thiệp vào quyết định rút thẻ vàng thứ hai, bởi việc loại bỏ một cầu thủ ảnh hưởng lớn tới cục diện cũng như kết quả trận đấu.

Bên cạnh đó, các biện pháp đẩy nhanh trận đấu cũng được thảo luận giữa những lo ngại về việc lãng phí thời gian. Cách đây ít lâu, luật mới được ban hành quy định thủ môn chỉ được phép giữ bóng 8 giây trước khi thả bóng ra. Nếu quá, sẽ bị phạt bằng cách để đội đối phương hưởng quả đá phạt góc.

Bây giờ, các nhà lập pháp cho rằng cũng nên quy định thời gian về các quả ném biên. Hiện trào lưu ném biên xa, nhắm thẳng đến cầu môn đối thủ ngày càng trở nên phổ biến, khiến quả ném biên có giá trị như một quả đá phạt. Điều này dẫn đến việc các đội mất nhiều thời gian hơn để tổ chức các cú ném xa, làm giảm đáng kể thời gian bóng lăn trên sân.

Vì vậy, các thành viên IFAB đã bàn bạc hạn chế thời gian cho các cú ném biên. Một đội có thể bị phạt, ví dụ như mất quyền ném biên, nếu vượt quá hạn mức thời gian cho phép.

Theo quy định, để luật mới được thông qua cần một đề xuất chính thức tại Cuộc họp thường niên vào tháng 1, sau đó phải được phê duyệt lại tại Đại hội đồng thường niên vào tháng 2 trước khi có hiệu lực từ ngày 1/7. Vì năm tới diễn ra World Cup 2026, nhiều khả năng FIFA, cơ quan quản lý bóng đá thế giới nắm giữ 4/8 phiếu bầu tại IFAB, sẽ cố gắng thúc đẩy sớm, có thể bắt đầu từ ngày 11/6/2026.