Thể thao

Google News

Đang vui vì thắng El Clasico, Real lại đau đầu với Vinicius

Thanh Hải
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hợp đồng giữa Vinicius và Real chưa có dấu hiệu được gia hạn. Tình hình càng trở nên căng thẳng hơn sau trận El Clasico, khi ngôi sao người Brazil cảm thấy không được Xavi Alonso tôn trọng.

gettyimages-2243120387.jpg

Có một khoảnh khắc khiến trận El Clasico thứ 262 sẽ được nhớ mãi. Đó là khi trọng tài Cesar Soto Grado thổi còi mãn cuộc, và Vinicius Jr - chân đi dép tông - lao về phía Lamine Yamal. Cầu thủ người Brazil không ngừng chế giễu, sau đó lao vào tấn công đối thủ khiến bốn nhân viên an ninh mới khống chế được anh ta.

Màn va chạm nảy lửa này bắt nguồn từ khi cả hai còn trên sân và liên tục có những màn tranh chấp quyết liệt. Máy quay của DAZN đã ghi lại cảnh Vinicius giễu nhại Yamal "chỉ biết chuyền về", còn Yamal đáp trả "hãy nói tiếng gì mà tao hiểu được".

Mặc dù vậy, cũng cần phải nói thêm, trạng thái kích động của Vinicius một phần khá lớn đến từ Xavi Alonso.

5ufnbacw6jhozmf45yues6jrxm-176-8.jpg
Vinicius tức giận lao vào Lamine Yamal.

Ngôi sao người Brazil đã rất bất ngờ và tức giận khi bị thay ra phút 72, khi Real đang dẫn trước 2-1 và anh vẫn nghĩ có thể tạo ra tác động lớn. Trước đó, cầu thủ chạy cánh 25 tuổi đã mang về một quả phạt đền ở phút thứ 2 (nhưng bị VAR bác bỏ) và góp công vào bàn thắng quyết định của Jude Bellingham phút 43.

Khi thấy số 7 của mình xuất hiện trên bảng thay người của trọng tài thứ tư, Vinicius đã hỏi tới năm lần: "Tôi ư?!", sau đó hét lên "Là tôi ư? Thưa ông?!" với Alonso khi rời sân. Sự bực bội còn được thể hiện ở những lời chửi thề bị máy quay của DAZN đã ghi lại. Chưa hết, sau khi bắt tay đồng đội và bạn thân Rodrygo, Vinicius tiếp tục phàn nàn. "Luôn là tôi," anh nói, chỉ tay hướng về phía Sebas Parrilla, trợ lý của Alonso. "Tôi sẽ rời đội, tốt hơn hết là tôi nên rời đi, tôi sẽ rời đi", anh tiếp tục, rồi đi thẳng vào phòng thay đồ.

Tờ AS, sau khi thuật lại lời Vinicius còn cho biết thêm, những người thân thiết nhất với cầu thủ người Brazil cũng tức giận với Alonso, không hiểu tại sao ông luôn rút anh ra giữa chừng.

vinicius-xau-xi-o-sieu-kinh-dien.jpg
Alonso ngó lơ Vinicius, bất chấp sự tức giận của ngôi sao 25 tuổi.

Ở trận đấu với Espanyol tháng trước, Vinicius bị thay ra phút 77 khi đội nhà đang dẫn 2-0. Alonso cố gắng trấn an cậu học trò, nhưng chỉ nhận lại sự bực bội. Theo The Athletic, Vinicius và những người thân cận tin rằng những quyết định này thuộc về cá nhân Alonso, không có bất kỳ ảnh hưởng nào từ CLB.

Một ngày sau El Clasico, bầu không khí hân hoan vẫn còn nhưng không mấy tích cực. Ban lãnh đạo Real hoàn toàn ủng hộ Alonso ở mọi quyết định, và cũng không thích thái độ của Vinicius khi bị thay ra trong một trận đấu có ảnh hưởng toàn cầu.

Về phía Vinicus, anh cảm thấy mình không được tôn trọng để rồi nghiêm túc cân nhắc việc ra đi. Vấn đề lớn nhất, theo ngôi sao 25 tuổi, Alonso không ưa anh. Vinicius cố gắng thay đổi để đáp ứng các đòi hỏi từ HLV người Tây Ban Nha khi hỗ trợ phòng ngự nhiều hơn, quên đi vị thế ngôi sao chủ chốt trong 2 chức vô địch Champions League và đang là The Best 2024. Thế nhưng cầu thủ người Brazil vẫn không có được suất đá chính thường trực. Anh phải vào sân thay người 3 trong số 13 trận mùa này, và ở 10 trận đá chính, anh chỉ chơi trọn vẹn 3 trận.

Với các cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng (sẽ hết hạn năm 2027) đã bị đình trệ từ lâu, tương lai Vinicius đang rất bấp bênh. Mùa hè tới, cầu thủ người Brazil sẽ bước vào năm cuối cùng của hợp đồng, dẫn đến khả năng rời Bernabeu với mức giá thấp hoặc theo dạng tự do nếu kiên trì thêm một mùa giải nữa. Chắc chắn Real sẽ không để viễn cảnh ấy xảy ra.

Thanh Hải
#El Clasico #Vinicius Real #Vinicius Xabi Alonso #tương lai Vinicius #hợp đồng Vinicius #Vinicius Junior #Vinicius Jr

