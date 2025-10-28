Các CLB bóng đá của Sudan tìm kiếm cơ hội tồn tại giữa bom đạn chiến tranh

TPO - Trong bối cảnh nội chiến và đất nước Sudan bị tàn phá, các CLB bóng đá ở quốc gia thuộc Đông Bắc Phi vẫn cố gắng tồn tại. Để có cơ hội thi đấu, họ thậm chí di chuyển hàng ngàn cây số để chơi ở đất nước khác.

Cách đây ít ngày, Liên đoàn Bóng đá Rwanda (FERWAFA) đã chấp thuận cho ba CLB của Sudan, gồm Al Hilal, Al Merrikh và Al Ahli Wad Madani, tham gia Giải Ngoại hạng Rwanda mùa giải 2025/26.

Trong khi chờ LĐBĐ châu Phi (CAF) thông qua, Ban tổ chức giải sẽ phải chuẩn bị sân bãi cũng như điều chỉnh lại lịch thi đấu, vốn đã trôi qua 4 vòng. Tuy nhiên FERWAFA vui vẻ làm điều này, bởi nó thể hiện cam kết của họ trong việc thúc đẩy hội nhập khu vực, khả năng cạnh tranh và sự phát triển toàn cầu của bóng đá thông qua hợp tác quốc tế. Bên cạnh đó, cũng hỗ trợ đất nước Sudan đang rất cần hỗ trợ nhân đạo.

Rwanda nằm cách Sudan khoảng 2.500 km về phía Nam, được phân cách về mặt địa lý bởi Nam Sudan và Uganda. Như đã biết, vào tháng 4/2023, quốc gia Đông Bắc Phi Sudan bị cuốn vào cuộc nội chiến khốc liệt giữa một bên là quân đội quốc gia do chính phủ lãnh đạo và một bên là lực lượng bán quân sự RSF.

CLB Al-Marrikh trong thời gian nghỉ giữa trận đấu tại Sân vận động Ad-Damar ở Atbara hồi tháng 7.

Ước tính, trong 20 tháng đầu tiên của cuộc chiến, hơn 150.000 người đã thiệt mạng và 14 triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết người dân Sudan đang mắc kẹt trong "cơn ác mộng bạo lực, nạn đói, bệnh tật và phải rời bỏ nhà cửa", dẫn đến việc gần 25 triệu người dân nước này cần hỗ trợ nhân đạo.

Đương nhiên bóng đá Sudan bị ảnh hưởng nặng nề. Tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi, khởi đầu như mơ với 10 điểm sau 4 trận để dẫn đầu bảng B, tưởng rằng Sudan chuẩn bị làm nên lịch sử với tấm vé đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Thế nhưng dưới tác động của chiến tranh, họ chỉ kiếm thêm 3 điểm trong 6 trận còn lại, cuối cùng nhìn Senegal giành vé còn Congo đá play-off.

Vì cuộc nội chiến, Giải Sudan Premier League mùa 2022/23 đã không thể hoàn thành. Các mùa tiếp theo cũng không thể diễn ra. Để tìm kiếm cơ hội thi đấu, Al Hilal và Al Merrikh, hai đội giàu truyền thống nhất Sudan, sở hữu 50/54 chức vô địch quốc gia, đã xin gia nhập giải bóng đá Mauritania, quốc gia thuộc Tây Bắc Phi cách họ hơn 5.000km.

Các cầu thủ Al-Merrikh trong một buổi tập tại Sân vận động Atbara.

Khi kết thúc, Al Hilal đứng đầu giải đấu nhưng không được công nhận vô địch vì chỉ đá nhờ, còn Al Merrikh đạt vị trí thứ sáu. Kết quả này cộng với việc Al Hilal đã lọt vào tứ kết CAF Champions League đã cho thấy chất lượng đáng nể của bóng đá Sudan, sau đó cảm thấy tiếc cho họ khi chiến tranh đã phá hỏng tất cả.

Hồi tháng 7 vừa rồi, để xác định danh tính CLB sẽ tham dự các giải đấu châu lục mùa giải 2025/26, một giải mini với 8 đội tham gia đã được tổ chức tại Sudan. Các trận đấu diễn ra ở Atbara và Ad-Damer, những nơi cách thủ đô Khartoum 320km và 430km.

Không ngoài dự đoán, hai ông lớn Al Hilal và Al Merrikh chiếm hai vị trí đầu tiên, trong khi Al Ahli Wad Madani đứng thứ ba. Với người hâm mộ đã tới chật Sân vận động Atbara, phía bắc thủ đô Khartoum, kết quả không quá quan trọng. Điều khiến họ phấn khích là, lần đầu tiên kể từ khi chiến tranh bùng phát, họ được trở lại sân và đắm chìm trong bầu không khí bóng đá.

Như Tổng giám đốc điều hành CLB Al-Hilal, Abdelqadir Musa nói, người dân Sudan cần thấy rằng còn nhiều điều tươi đẹp hơn trong cuộc sống, và thay vì những thông tin chiến tranh hay cái chết, họ có thể tìm một chút vui vẻ qua bóng đá.

“Thể thao nói chung luôn là nơi trú ẩn an toàn cho tất cả mọi người, riêng bóng đá có vai trò đặc biệt bởi người dân Sudan rất đam mê trò chơi này”, cựu tuyển thủ Sudan Awadallah cho biết, “Các cầu thủ nghiệp dư, từ trẻ đến già tụ họp và chơi tuần này qua tuần khác, dù rằng có thể bị kẹt giữa hai làn đạn hoặc dính pháo kích ngẫu nhiên”.