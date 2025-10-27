Man City thua sốc, bị MU đuổi kịp tại Ngoại hạng Anh

TPO - Trên sân của Aston Villa ở trận đấu vòng 9 Ngoại hạng Anh, Man City đã nhận thất bại 0-1. Kết quả này khiến đội bóng của Pep Guardiola tụt lại ở cuộc đua vô địch khi kém Arsenal tới 6 điểm. Họ cũng đã bị MU san bằng khoảng cách điểm số khi cả 2 có cùng 16 điểm.

Trước khi bước vào trận đấu này, Man City có cơ hội lớn để bứt phá lên Top 3 khi Chelsea và Liverpool đều thua. Hành trang của Man City là 9 trận bất bại liên tiếp, gồm 7 chiến thắng và 3 lần ra sân gần nhất họ còn không nhận bàn thua nào.

Tuy nhiên, Man City đã gặp khó khăn trong ngày Aston Villa bày ra thế trận cực kỳ khoa học. Đội chủ nhà khiến Man City bế tắc, tạo ra rất ít cơ hội ở hiệp 1. Có chăng, pha bóng nguy hiểm nhất mà các vị khách tạo ra chỉ là tình huống ở phút thứ 10, khi Reijnders tung cú sút vọt xà từ rìa vòng cấm.

Khoảnh khắc quyết định của trận đấu đến vào phút thứ 19 khi Aston Villa vươn lên dẫn trước từ một tình huống cố định. Chủ nhà thực hiện một quả phạt góc cho Emiliano Buendia và anh chuyền bóng đến rìa vòng cấm, nơi Cash đón được bóng trước khi tung ra cú sút hiểm, găm vào góc dưới.

City đã tăng cường tấn công để tìm kiếm bàn gỡ hòa ở hiệp 2. Thực tế, họ làm tốt hơn rất nhiều trong khâu triển khai. Nhưng hàng loạt tình huống dứt điểm nguy hiểm của đội khách đã bị từ chối bởi hàng phòng ngự kiên cường bên phía Villa. Ezri Konsa cản phá cú sút mạnh của Savinho, sau đó Pau Torres đã có mặt trên vạch vôi để cản phá cú sút thứ hai của cầu thủ người Brazil.

Tiếc nuối nhất phải là tình huống đưa bóng vào lưới của Haaland. Phút 89, anh băng vào ở cột dọc xa để dứt điểm tung lưới. Nhưng VAR can thiệp, trọng tài từ chối bàn thắng vì khi tham gia vào tình huống, Phil Foden đã việt vị.

City dồn toàn lực tấn công để tìm kiếm bàn gỡ hòa trong 6 phút bù giờ. Nhưng họ bất lực trước một Aston Villa kiên cường và đoàn kết. Đội bóng của Pep chính thức đứt mạch 9 trận bất bại (7 thắng). Họ chấp nhận bị MU bám đuổi khi 2 đội có cùng 16 điểm. Man xanh chỉ đứng cao hơn nhờ chỉ số phụ tốt hơn.