Nhận định Nottingham Forest vs Chelsea, 18h30 ngày 18/10: Thử thách 'sinh tử' cho HLV Ange Postecoglou

TPO - Nhận định bóng đá trận Nottingham vs Chelsea, vòng 8 Premier League 2025/26, lúc 18h30 ngày 18/10 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Trận đấu tại City Ground không chỉ là màn đọ sức giữa hai đội bóng có phong độ trái ngược, mà còn là cuộc chiến sinh tử cho HLV Ange Postecoglou. Một kết quả thất vọng nữa có thể khiến chiếc ghế của ông lung lay dữ dội hơn bao giờ hết.

Nhận định trước trận đấu

Nottingham vẫn đang loay hoay tìm kiếm chiến thắng đầu tiên dưới thời HLV Ange Postecoglou. Áp lực đang đè nặng lên nhà cầm quân sinh năm 1965, khi đội bóng của ông vừa trải qua 3 thất bại liên tiếp trên mọi đấu trường.

Gần nhất, Forest gục ngã 0-2 trước Newcastle United với các bàn thắng của Bruno Guimaraes và tài năng trẻ Nick Woltemade.

Kết quả ấy khiến Forest rơi xuống vị trí thứ 17, chỉ còn hơn nhóm cầm đèn đỏ đúng một điểm, và đã không biết đến mùi chiến thắng ở Premier League kể từ vòng mở màn.

Những tiếng nói đòi thay tướng bắt đầu vang lên quanh City Ground, với cái tên Sean Dyche (cựu HLV Everton) được nhắc tới như ứng viên thay thế tiềm năng.

Nếu tiếp tục “tịt ngòi” trước Chelsea, Forest sẽ đối diện nguy cơ không ghi bàn 3 trận liên tiếp tại Premier League, điều chưa từng xảy ra kể từ năm 1999. Thậm chí, đội bóng áo đỏ còn đứng trước viễn cảnh thua Chelsea 3 trận sân nhà liên tiếp, kịch bản mà Postecoglou chắc chắn không muốn chứng kiến.

Ở phía đối diện, Chelsea hành quân đến City Ground với tinh thần hứng khởi sau chiến thắng 2-1 đầy ấn tượng trước Liverpool. Cú sút xa đẹp mắt của Moises Caicedo cùng pha lập công ở phút cuối của thần đồng người Brazil Estevao, cầu thủ trẻ nhất xứ Samba từng ghi bàn ở Premier League, đã khép lại chuỗi 3 trận không thắng của “The Blues” tại giải Ngoại hạng Anh.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Enzo Maresca, Chelsea đang cho thấy những dấu hiệu khởi sắc. Sau 7 vòng đấu, họ giành 3 chiến thắng, vươn lên vị trí thứ 7 và chỉ còn kém top 4 đúng 3 điểm.

Tuy nhiên, điểm yếu của đội bóng áo xanh vẫn nằm ở khả năng thi đấu xa nhà khi chỉ thắng 3 trong 14 trận sân khách gần nhất tại Premier League, con số phản ánh rõ sự bất ổn mỗi khi rời Stamford Bridge.

Dù vậy, 12 điểm Chelsea giành được trên sân khách trong năm 2025 vẫn là thành tích đáng kể và thậm chí còn cao hơn cả tổng điểm mà HLV Ange Postecoglou kiếm được cùng Nottingham kể từ khi ông nắm quyền.

Thông tin lực lượng

Chelsea gặp tổn thất nghiêm trọng về lực lượng khi thiếu vắng hàng loạt trụ cột như Benoit Badiashile, Liam Delap, Levi Colwill, Dario Essugo, Mykhaylo Mudryk và Cole Palmer, người cần ít nhất 6 tuần nữa để hồi phục chấn thương háng.

Trong buổi họp báo trước trận, HLV Maresca cũng tỏ ra lo lắng về tình trạng thể lực của Enzo Fernandez, Moises Caicedo và Pedro Neto. Tuy nhiên, Chelsea sẽ đón chào sự trở lại của Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Andrey Santos và Trevoh Chalobah sau khi mãn hạn treo giò.

Phía Nottingham Forest không có sự phục vụ của Ola Aina, trong khi Oleksandr Zinchenko và Douglas Luiz bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Đội hình dự kiến: Nottingham Forest: Sels; Savona, Milenkovic, Murillo, Williams; Anderson, Dominguez; Ndoye, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Jesus Chelsea: Sanchez; Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; Lavia, Caicedo; Estevao, Buonanotte, Garnacho; Pedro

Dự đoán tỷ số: Nottingham Forest 0-2 Chelsea