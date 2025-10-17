Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Đỗ Hoàng Hên hát Quốc ca, khát khao cống hiến cho bóng đá Việt Nam

Thanh Hải
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 17/10, tiền vệ Đỗ Hoàng Hên chính thức nhận quyết định nhập tịch, trở thành công dân Việt Nam.

1000034084-2503.jpg

Trong Lễ trao Quyết định cho nhập tịch Việt Nam được tổ chức tại Sở Tư pháp TP Hà Nội sáng 17/10, Đỗ Hoàng Hên (tên tiếng Việt của tiền vệ Hendrio Araujo) đã không giấu được niềm hạnh phúc.

Mặc áo dài truyền thống và hát trọn vẹn Quốc ca ở lễ chào cờ, anh chia sẻ với Quyết định nhập tịch Việt Nam trên tay: “Tôi rất vui, tự hào và cảm thấy vô cùng biết ơn. Tôi đã chính thức trở thành công dân Việt Nam. Tôi yêu đất nước, con người Việt Nam và khao khát được cống hiến cho bóng đá Việt Nam. Tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để xứng đáng với niềm tin của mọi người và đóng góp hết mình cho Hà Nội FC cũng như bóng đá Việt Nam".

“Chúng tôi rất phấn khởi khi có thêm một thành viên trong ngôi nhà bóng đá Việt Nam. Xin được chúc mừng Đỗ Hoàng Hên, với một cuộc sống mới với một tâm thế mới ở Việt Nam, với tình yêu mà người dân Việt Nam dành cho bạn”, ông Nguyễn Minh Châu - Phó Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam chúc mừng Hoàng Hên.

1000034085.jpg
Hoàng Hên và vợ cầm trên tay quyết định trở thành công dân Việt Nam.

Chính thức được cấp quốc tịch Việt Nam là một cột mốc quan trọng không chỉ với cá nhân Hoàng Hên mà còn là kết quả của quá trình làm việc tích cực của Hà Nội FC trong nhiều tháng. Ngay từ khi ký hợp đồng vào tháng 5/2025, đội bóng áo tím và tiền vệ gốc Brazil đã hướng tới việc nhập quốc tịch Việt Nam, sau đó cùng đồng hành trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, hoàn thiện các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật Việt Nam, giúp cầu thủ này có thể cống hiến lâu dài cho bóng đá Việt Nam. Theo tiết lộ từ Hà Nội FC, CLB đã hỗ trợ Hendrio trong việc học tiếng Việt, tìm hiểu văn hóa, lịch sử và luật pháp Việt Nam - những yếu tố quan trọng trong hồ sơ xét duyệt quốc tịch.

Với quốc tịch Việt Nam, Hoàng Hên chính thức đủ điều kiện thi đấu tại LPBank V.League 2025/26 ngay từ vòng 7 khi Hà Nội FC tiếp đón Ninh Bình FC trên sân Hàng Đẫy lúc 19h15 tối 18/10, giúp đội bóng thủ đô tăng cường chiều sâu lực lượng.

Đỗ Hoàng Hên là một trong những ngoại binh nổi bật ở V.League những năm gần đây với lối chơi kỹ thuật, tư duy hiện đại và khả năng tạo đột biến cao. Người hâm mộ đang mong chờ cặp song tấu Hoàng Hên - Xuân Son trong màu áo đội tuyển Việt Nam, nhưng phải đến hết tháng 12/2025 Hoàng Hên mới đáp ứng điều kiện đủ 5 năm sinh sống tại Việt Nam để có thể được HLV Kim Sang-sik triệu tập.

Thanh Hải
