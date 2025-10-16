Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Chính thức nhập tịch thành công, khi nào Hendrio - Đỗ Hoàng Hên - có thể chơi cho đội tuyển Việt Nam?

Thanh Hải
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày hôm nay, 16/10, tiền vệ Hendrio chính thức có quốc tịch Việt Nam với tên tiếng Việt là Đỗ Hoàng Hên.

561044191-24515863594763385-7146-5904.jpg

Sau nhiều tháng chờ đợi, Hendrio Araujo đã chính thức có quốc tịch Việt Nam khi nhận được thư mời từ Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội về việc tổ chức Lễ trao Quyết định nhập tịch Việt Nam vào sáng 17/10. Tiền vệ sinh năm 1994 cũng lấy tên Đỗ Hoàng Hên khi mang quốc tịch Việt.

Hendrio sinh ra tại Sao Paulo, Brazil, có thời gian ăn tập ở lò đạo tạo trẻ La Masia của Barca, sau đó là Real Betis và Recreativo de Huelva. Anh khởi nghiệp tại CLB Atletico Onubense ở giải hạng 4 Tây Ban Nha, trước khi gia nhập nhiều đội khách ở châu Âu và Nam Mỹ. Hendrio tới Việt Nam vào cuối năm 2020 và ký hợp đồng với Bình Định ngày 12/1/2021.

Gây ấn tượng tại V.League, Hendrio chuyển tới Thép Xanh Nam Định từ tháng 1/2023 và góp công lớn vào chức vô địch V.League 2023/24. Bên cạnh đó, anh cũng cùng với Rafaelson, người sau đó nhập tịch với tên Nguyễn Xuân Son, thành bộ đôi tấn công ăn ý. Tuy nhiên ở mùa 2024/25, Hendrio không được ra sân thường xuyên và bị gạt ra khỏi kế hoạch. Trong ba mùa giải, anh chơi 63 trận, ghi 19 bàn và có 21 kiến tạo.

558979851-1233420208827054-6438029810869256212-n.jpg
Hendrio tập luyện trong màu áo Hà Nội FC.

Chuyển đến Hà Nội FC trong kỳ chuyển nhượng hè 2025, Hendrio ký hợp đồng đến hết mùa 2027/28. Mặc dù vậy, do được đăng ký với suất nhập tịch, anh chưa thể ra sân trong giai đoạn đầu mùa 2025/26. Với việc có quốc tịch Việt Nam, Hoàng Hên đủ điều kiện thi đấu tại LPBank V.League 2025/26 ngay trận Hà Nội FC tiếp đón Ninh Bình FC ở vòng 7 chiều 18/10.

Tuy vậy, Hoàng Hên sẽ phải chờ để được ra sân trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Hiện anh vẫn chưa đủ thời gian 5 năm sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Phải đến hết tháng 12/2025 điều kiện này mới hoàn thành, vậy nên sẽ bỏ lỡ trận gặp Lào vào ngày 19/11 tại vòng loại Asian Cup 2027.

Tất nhiên, để Hoàng Hên lên tuyển cũng phụ thuộc vào các quyết định của HLV Kim Sang-sik, liệu rằng anh có những phẩm chất ông cần, cũng như đạt thể lực và phong độ như mong đợi. Trước mắt trong thời gian tới, tiền vệ gốc Brazil sẽ phải nỗ lực rất nhiều sau thời gian dài không thi đấu.

Thanh Hải
