Xác định 2 đại diện cuối cùng của châu Á dự World Cup 2026

Đặng Lai

TPO - Rạng sáng nay, vòng loại 4 World Cup 2026 khu vực châu Á đã kết thúc với những nụ cười rạng rỡ của Saudi Arabia lẫn Qatar. 2 quốc gia này là những đại diện cuối cùng của AFC có vé chính thức dự VCK.

saudi-1.jpg
HLV Lopetegui đã giúp Qatar giành vé World Cup

Trước khi bước vào lượt trận cuối, Qatar gặp bất lợi khi chỉ có 1 điểm từ trận hòa Oman. Họ buộc phải thắng UAE thì mới giành vé trực tiếp. Mà trong 2 lần đụng độ UAE trước đó, Qatar đều thua, nhận tới 8 bàn thua.

Quá khứ lép vế trước gã hàng xóm có lẽ gây áp lực lên tinh thần thi đấu của nhà ĐKVĐ châu Á. Hiệp 1, Qatar tiếp tục mắc nhiều sai số trong cách vận hành. Nhưng rồi tới phút 49, nhạc trưởng Akram Afif vẫn tỏa sáng với đường kiến tạo để Khoukhi mở tỷ số. Đây mới là bàn thắng đầu tiên mà Qatar ghi được tại vòng loại 4.

Trên đà hưng phấn, Pedro Miguel nhân đôi cách biệt ở phút 74. Một lần nữa, Afif đóng vai người kiến tạo với pha chuyền bóng dọn cỗ giúp đội chủ nhà dẫn 2-0.

UAE có lợi thế hơn người khi Qatar dính thẻ đỏ ở phút 86. Nhưng tất cả những gì họ có thể làm chỉ là bàn thắng danh dự ở phút bù giờ thứ 8. Tỷ số chung cuộc là 2-1 nghiêng về Qatar, giúp đội bóng này giành vị trí nhất bảng và có vé dự VCK.

saudi-2.jpg

Ở trận đấu sau đó, Saudi Arabia đã theo chân Qatar. Đội bóng áo xanh thuận lợi nhờ chỉ số phụ tốt hơn Iraq (thắng Indonesia 3-2 trong khi Iraq thắng 1-0). Vậy nên họ không chịu áp lực phải thắng bằng mọi giá.

Saudi Arabia và Iraq chơi thăm dò ở hiệp 1 dẫn tới kịch bản trận đấu không có nhiều điều để nói, thậm chí 2 đội không một lần dứt điểm trúng mục tiêu. Sang hiệp 2, thế trận cởi mở hơn với những cơ hội liên tiếp thuộc về Saudi Arabia. Tiếc rằng, đội bóng này không thể tận dụng và đành hài lòng với tỷ số 0-0.

Saudi Arabia kết thúc vòng loại cuối với 4 điểm, đứng trên Iraq nhờ ghi được nhiều bàn hơn. Cùng với Uzbekistan, Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Jordan, Australia, Qatar, Saudi Arabia là 8 đội của AFC giành vé dự World Cup 2026. Trong khi đó, UAE và Iraq sẽ phải đại chiến để chọn ra đội dự vòng play-off Liên lục địa.

Đặng Lai
