Nhận định Qatar vs UAE, 00h00 ngày 15/10: Tấm vé lịch sử

TPO - Nhận định bóng đá Qatar vs UAE, vòng loại World Cup 2026 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Chỉ cần thêm 1 điểm, UAE sẽ chính thức trở lại với World Cup, lần đầu sau 36 năm tham dự sân chơi số 1 thế giới…

Nhận định trước trận đấu Qatar vs UAE

Trong 5 năm gần đây, Qatar đã chứng kiến những bước tiến đáng kể, vươn lên trở thành một trong những đội tuyển quốc gia tiến bộ nhất châu Á. Từng được coi là một đội bóng tầm trung, giờ đây họ thường xuyên tham dự các giải đấu lớn. Qatar lần đầu tiên góp mặt tại World Cup vào năm 2022, mặc dù với tư cách là nước chủ nhà, và đã vô địch Asian Cup 2 lần liên tiếp vào các năm 2019 và 2023. Thành tích này đã đưa Qatar lên một tầm cao mới về chất lượng.

NHM kỳ vọng nhiều hơn vào họ, coi những chiến thắng như là điều đương nhiên. Vì trên hành trình vô địch Asian Cup 2023, họ đã đánh bại Nhật Bản, đã vượt qua Iran, vậy nên chẳng đối thủ nào ở châu Á có thể cản bước Qatar.

Nhưng hành trình đến World Cup 2026 của họ vẫn còn nhiều thách thức. Các đối thủ vươn mình mạnh mẽ, không đẩy mạnh nhập tịch thì cũng tăng cường đào tạo trẻ, trong khi Qatar lại giậm chân tại chỗ. Họ không trình làng được thế hệ kế cận và cũng không nhập tịch được những cái tên chất lượng. Đội hình của Qatar vẫn quá phụ thuộc vào nhạc trưởng Akram Afif, lối chơi chân phương dễ đoán bắt, các cầu thủ xử lý bóng tùy tiện. Nỗi thất vọng lớn lao ở vòng loại 3 World Cup 2026 và mới nhất là trận hòa bạc nhược 0-0 với Oman, đã chứng minh điều đó.

Đội quân của Julen Lopetegui kiểm soát 70% thời gian kiểm soát bóng, tung ra 13 cú sút so với 6 cú sút của Oman, và có lợi thế đáng kể về chỉ số bàn thắng kỳ vọng (1,32 so với 0,17). Tuy nhiên, khả năng dứt điểm tệ hại đã khiến họ phải nhận kết quả hòa không bàn thắng. Ở các cơ hội rất rõ ràng, những chân sút Qatar cũng không thể biết cách đưa bóng vào gôn, như khi Afif đệm lòng ra ngoài từ cự ly gần hay tình huống Madibo đánh đầu chệch cột từ khoảng cách chỉ 2 mét.

Afif không thể gánh Qatar được mãi

Phong độ, lịch sử đối đầu Qatar vs UAE

Trước vòng đấu cuối cùng, Qatar đang đứng thứ hai bảng A, xếp sau UAE. Kịch bản rất đơn giản: một chiến thắng sẽ đưa Qatar thẳng tiến đến World Cup, một trận hòa sẽ đảm bảo vị trí thứ 2, buộc họ phải tìm vé qua đường play-off liên lục địa. Và một trận thua có thể là thảm họa. Vì Qatar có nguy cơ tụt xuống vị trí thứ 3 và bỏ lỡ World Cup, một đòn giáng mạnh vào nhà đương kim vô địch châu Á.

Đội tuyển UAE mới chỉ một lần tham dự World Cup, đó là vào năm 1990. Giờ đây, cơ hội trở lại giải đấu bóng đá hàng đầu thế giới của họ lớn hơn bao giờ hết. Vào ngày 11 vừa qua, UAE đã giành chiến thắng quan trọng trước Oman (2-1), đưa họ đến gần hơn với tấm vé.

UAE mang hình ảnh trái ngược Qatar. Đội tuyển này đi sau nhưng dường như đang bứt lên so với gã hàng xóm. Những năm gần đây, chính sách nhập tịch của UAE mang lại hiệu quả rõ ràng. Những Rúben Canedo, Lucas Pimenta, Erik, Marcus Meloni, Nicolás Giménez… tiếp nối thành công của thế hệ nhập tịch F1, giúp nâng tầm UAE. Đội tuyển từng thua Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 nay cầm hòa Uzbekistan và thắng Qatar trong cả 2 lần gặp gỡ ở vòng loại 3.

Chiến thắng 5-0 của UAE trước Qatar cho đến nay vẫn là một trong những bất ngờ lớn nhất làng bóng đá Tây Á. Lần này, khó xảy ra tỷ số điên rồ trên, nhưng một kết quả có lợi cho UAE là hoàn toàn khả thi xét theo sự ổn định vượt trội của đội tuyển này (bất bại 7 trận gần nhất, thắng 5).