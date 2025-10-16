Thụy Điển và CH Séc cùng sa thải HLV vì kết quả kém cỏi ở vòng loại World Cup

TPO - Chỉ trong vòng 1 ngày, 2 đội tuyển mạnh ở châu Âu là Thụy Điển và CH Séc đã sa thải các HLV của mình vì kết quả thi đấu yếu kém.

Thụy Điển tuyên bố chấm dứt hợp đồng của Jon Dahl Tomasson. Đây là quyết định không thể khác trong bối cảnh dưới quyền chỉ huy của Tomasson, Thụy Điển thi đấu cực tệ. Họ đá 4 trận vòng loại World Cup 2026 nhưng giành vẻn vẹn 1 điểm và đứng cuối bảng.

Thậm chí trong cả 2 lần gặp Kosovo, Thụy Điển thua cả 2. Đội hình sở hữu những gương mặt sáng giá như Alexander Isak, Anthony Elanga hay Viktor Gyokeres… nhưng những gì Tomasson mang về cho Thụy Điển chỉ là nỗi thất vọng tràn trề.

Quyết định sa thải Tomasson thậm chí bị coi là quá muộn. Với vẻn vẹn 1 điểm, Thụy Điển gần như không còn cơ hội kiếm vé dự World Cup 2026. Họ phải thắng đậm cả 2 trận còn lại đồng thời mong Kosovo thua cả 2 trận thì mới có cơ hội chen chân vào nhóm play-off. Khả năng này thực sự rất khó xảy ra.

HLV Hasek mất việc sau trận thua Faroe 1-2

Trong khi đó, tối qua Liên đoàn bóng đá Séc (FACR) đã tuyên bố sa thải HLV đội tuyển quốc gia Ivan Hasek. Đây là “án trảm” mà ông Hasek phải nhận sau trận thua nhục nhã 1-2 trước Quần đảo Faroe.

Hasek đã phải chịu sự chỉ trích nặng nề sau trận thua 1-5 trước Croatia ở vòng loại World Cup 2026. Nhưng sau đó, tập thể ông dẫn dắt không chứng kiến nhiều biến chuyển. CH Séc vẫn thi đấu vật vờ dưới sức. Trận hòa Saudi Arabia và mới nhất là thua Quần đảo Faroe như giọt nước tràn ly khiến ông Hasek mất việc.

Theo LĐBĐ CH Séc, trước mắt họ sẽ bổ nhiệm HLV tạm quyền dẫn dắt đội bóng trong trận gặp Gibraltar tháng 11. Đây là cơ hội để họ giữ vị trí play-off. Ở lượt cuối, chỉ cần thắng Gibraltar thì CH Séc sẽ đứng thứ 2 bảng L và giành suất play-off bất kể kết quả cặp đấu giữa Quần đảo Faroe và Croatia có như thế nào.