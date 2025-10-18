Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Nhận định Bayern Munich vs Dortmund, 23h30 ngày 18/10: Đại chiến trên đỉnh

Khanh Kiều
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận định bóng đá Bayern Munich vs Dortmund, Bundesliga - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Bundesliga nóng lên từng ngày khi Bayern Munich sắp đối mặt với thử thách lớn nhất mang tên Dortmund. Đội bóng vùng Ruhr là niềm hy vọng duy nhất trong việc ngăn chặn đà thăng hoa của nhà đương kim vô địch.

ap23308702576363-1699144235467.png
Dortmund và Bayern đang bất bại tại Bundesliga.

Nhận định trước trận đấu Bayern Munich vs Dortmund

Sau 6 vòng đấu của Bundesliga 2025/26, Bayern Munich đang chễm chệ trên đỉnh bảng xếp hạng với 18 điểm tuyệt đối. Dưới bàn tay của HLV Kompany, “Hùm xám” vận hành như một cỗ máy được bôi trơn hoàn hảo, tấn công mạnh mẽ, phòng ngự kín kẽ và luôn biết cách kết liễu đối thủ đúng thời điểm.

Thế nhưng, Bundesliga vẫn luôn hấp dẫn bởi không có đội bóng nào được phép ngủ quên trong chiến thắng. Thử thách tiếp theo của Bayern là đối thủ truyền kiếp Dortmund. Đây không chỉ là một trận đấu, mà còn là lời khẳng định vị thế trong cuộc đua đến chiếc Đĩa bạc.

Dortmund đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng với 14 điểm, kém Bayern 4 điểm. Khoảng cách ấy tuy chưa quá lớn, nhưng đủ để biến cuộc chạm trán sắp tới trở thành “trận cầu 6 điểm” đúng nghĩa. Nếu Dortmund đánh bại Bayern ngay tại Allianz Arena, họ không chỉ cắt đứt mạch toàn thắng của đối thủ mà còn trực tiếp rút ngắn cách biệt, thổi lửa cho cuộc đua vô địch.

Phong độ của hai đội trước trận đại chiến này có thể nói là “kẻ tám lạng, người nửa cân”. Bayern thể hiện phong độ hủy diệt, liên tục thắng đậm trong mùa giải này. Tuy nhiên, Dortmund không hề kém cạnh, họ bất bại ở cùng giai đoạn và đang cho thấy sự cân bằng hiếm thấy giữa tấn công và phòng ngự. Đặc biệt, đoàn quân của Niko Kovac đang thể hiện bản lĩnh sân khách đáng nể, chưa một lần trắng tay khi rời xa Signal Iduna Park.

Lợi thế lớn nhất của Bayern chính là “pháo đài” Allianz Arena. Đoàn quân của HLV Kompany chưa từng đánh mất điểm kể từ đầu mùa mỗi khi thi đấu tại đây. “Hùm xám” luôn tạo ra thế trận áp đảo, với lối pressing tầm cao cùng khả năng ghi bàn đến từ mọi vị trí.

Với tất cả những yếu tố đó, cuộc thư hùng tại Bavaria hứa hẹn sẽ là trận đấu đỉnh cao, nơi hai thế lực lớn nhất của bóng đá Đức phô diễn sức mạnh, bản lĩnh và tham vọng.

Phong độ, lịch sử đối đầu Bayern Munich vs Dortmund

Bayern Munich sở hữu chuỗi 10 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Dortmund gây ấn tượng với chuỗi 9 trận bất bại, trong đó có 6 trận thắng.

Thành tích đối đầu trong những mùa giải gần đây đang nghiêng hẳn về phía Bayern Munich. Đội bóng xứ Bavaria chỉ nhận 1 thất bại trong 10 lần đối đầu gần nhất và đã thắng tới 6 lần.

Thông tin lực lượng Bayern Munich vs Dortmund

Bayern Munich vắng Alphonso Davies, Hiroki Ito, Jamal Musiala, Jonas Urbig, Josip Stanisic do chấn thương.

Dortmund không có sự phục vụ của Julien Duranville, Emre Can, Aaron Anselmino để ngỏ khả năng ra sân.

Đội hình dự kiến Bayern Munich vs Dortmund

Bayern Munich: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Diaz; Kane.

Dortmund: Kobel; Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Couto, Sabitzer, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Guirassy, Beier.

Dự đoán tỷ số Bayern Munich 2-1 Dortmund

Khanh Kiều
#Bayern Munich vs Dortmund #Bundesliga #Vòng 7 Bundesliga #Nhận định Bayern Munich vs Dortmund #Tỷ lệ Bayern Munich vs Dortmund #Soi kèo Bayern Munich vs Dortmund #Live Bayern Munich vs Dortmund #Tường thuật Bayern Munich vs Dortmund #Dự đoán kết quả Bayern Munich vs Dortmund #Dự đoán tỷ số Bayern Munich vs Dortmund

Xem thêm

Cùng chuyên mục