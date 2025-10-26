Mohamed Salah và những dấu hiệu đáng lo ngại về 'hội chứng hưởng lương cao'

TPO - Mọi thứ đang chống lại Mohamed Salah. Anh mới ghi được 3 bàn mùa này, góp phần vào con số ít ỏi nếu tính từ lúc gia hạn hợp đồng. Tệ hơn, có vẻ Liverpool đang tốt hơn mà không có siêu sao người Ai Cập.

Có một sự thật không thể phủ nhận, chính Juergen Klopp đã đưa Mohamed Salah lên vị thế siêu sao. Chiến lược gia người Đức mang về Liverpool cầu thủ chưa bao giờ đạt tới 20 bàn mỗi mùa, sau đó biến anh thành chân sút siêu hạng, người luôn ghi quá 20 bàn mỗi mùa, và trong 8 mùa trọn vẹn cùng The Reds, đạt 245 bàn sau 401 trận.

Tuy nhiên mối quan hệ giữa Salah và Klopp không quá ngọt ngào, đặc biệt trong năm cuối của HLV người Đức tại Anfield. Cả hai không ít lần căng thẳng ngay trên đường pitch, sau đó tranh cãi trong phòng thay đồ. Trong vài thời điểm, vai trò của Salah đã bị hạ thấp, thậm chí mở ra đồn đoán về một cuộc chia tay.

Tuy nhiên mọi thứ thay đổi với sự xuất hiện của Arne Slot. HLV người Hà Lan nhấn mạnh với Giám đốc thể thao Richard Hughes, rằng ông muốn giữ chân Salah bằng mọi giá. Cuối cùng, Liverpool chấp nhận đồng ý thoả thuận mới với mức lương lên đến 400.000 bảng mỗi tuần, cho phép Salah tiếp tục gắn bó với Anfield đến năm 2027.

Cái bắt tay hạnh phúc mùa trước...

Salah đã đền đáp Slot bằng 34 bàn thắng, 22 pha kiến tạo trên mọi đấu trường, giúp Liverpool đăng quang Premier League. Bản thân anh trở thành cầu thủ đầu tiên tại giải đấu giành trọn 3 giải thưởng, gồm Cầu thủ xuất sắc nhất mùa, Vua phá lưới và Vua kiến tạo.

Ít ai ngờ rằng câu chuyện về Salah lại xoay chuyển theo chiều hướng khác thêm lần nữa. Anh đã ngồi dự bị ở trận đấu với Galatasaray, sau đó tiếp tục văng khỏi danh sách đá chính trận đấu với Frankfurt. Điều tệ nhất là màn trình diễn của The Reds tại Frankfurt đã chỉ ra rằng, họ tốt hơn khi không có Salah. Đội bóng của Slot ghi tới 5 bàn và chấm dứt chuỗi 4 trận toàn thua ở mọi mặt trận.

Phong độ tệ hại trước đó của Liverpool rõ ràng có liên quan đến Salah, người đã không ghi bàn 6 trận gần nhất trong khoảng một tháng qua. Thêm nữa, chuỗi trận bấp bênh của ngôi sao người Ai Cập thật ra đã bắt đầu từ cuối mùa giải trước. Kể từ khi gia hạn hợp đồng vào ngày 11/14, anh chỉ ghi được 5 bàn sau 20 trận. Người yêu mến Liverpool hẳn đang rùng mình trước viễn cảnh Salah có thể đi vào vết xe đổ của những ngôi sao sa sút ngay khi nhận được mức lương cao, như Alexis Sanchez, Mesut Oezil ở Arsenal hay Marcus Rashford ở MU.

...và cái bắt tay lạnh nhạt mùa này giữa Salah và Slot.

Slot đã dũng cảm loại Salah ở hai trận Champions League, nhưng liệu ông sẽ làm thế ở mặt trận chính Premier League? Liệu ông có dám gạt bỏ vị thế của Salah, người đã ngồi trên chiếc ngai vàng phủ lụa đỏ tại Anfield trong lễ công bố hợp đồng mới với mức lương siêu thực?

Trước trận đấu với Brentford, Slot nói rằng ông muốn nhìn thấy sự tức giận của Salah khi phải ngồi dự bị, điều được kỳ vọng sẽ biến thành động lực để anh lấy lại phong độ đỉnh cao. Ông cũng không quên cảnh báo, "nếu chấp nhận việc ngồi ngoài, đó cũng là lúc cơ hội khẳng định vị thế tuột khỏi tay".

Lẽ tất nhiên, cả Slot và người hâm mộ Liverpool đều mong đợi về một phản ứng tích cực. Chỉ có điều Salah đang làm điều ngược lại. Gần như ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên tại Frankfurt, ngôi sao người Ai Cập đã xóa bỏ mọi thứ liên quan đến Liverpool khỏi tiểu sử trên tài khoản X. Đây chắc chắn không phải dấu hiệu tốt.