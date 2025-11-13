Thấy gì từ chiến thắng đáng khen ngợi của U22 Việt Nam trước U22 Trung Quốc?

TPO - Dĩ nhiên, rất nhiều tích cực được tạo ra trong chiến thắng 1-0 của U22 Việt Nam ngay trên sân của U22 Trung Quốc. Tuy nhiên, vẫn có những điểm mà Những chiến binh Sao vàng trẻ tuổi cần cải thiện để hướng tới mục tiêu cao phía trước.

Ngay cả những người lạc quan cũng không nghĩ về một chiến thắng cho U22 Việt Nam tại Giải bóng đá quốc tế CFA Team China - Panda Cup 2025, ngay trận ra quân gặp chủ nhà U22 Trung Quốc. Nhưng thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh đã làm được. Và hoàn toàn xứng đáng.

Trên hết, đó là kết quả của lòng dũng cảm, khi Những chiến binh Sao vàng trẻ tuổi đã chơi với sự tự tin cao độ và không một chút sợ hãi trước đối thủ được đánh giá cao hơn, lại phải thi đấu dưới áp lực của hàng vạn khán giả không ngừng gầm thét tại Shuangliu Sports Centre.

Biểu hiện cao nhất của sự táo bạo và lòng dũng cảm chính là tình huống nhận bóng giữa vòng vây các cầu thủ U22 Trung Quốc, sau đó quyết định lao đi, đánh bại một hậu vệ áo đỏ và thoát xuống đáy biên rồi chuyền vào của Văn Thuận. Tại nơi ấy, hai cầu thủ chủ nhà lần lượt đỡ trượt bóng, mang tới cơ hội bằng vàng để Minh Phúc, người âm thầm lẻn vào bên sườn phải hàng thủ đối phương và sút tung lưới thủ môn Huo Shenping phút 81.

Bàn thắng phút 81 với nỗ lực của Văn Thuận và sự nhạy bén của Minh Phúc.

Nhìn lại trận đấu sẽ thấy, 90 phút trên sân Shuangliu Sports Centre giống như ván cờ vua giữa HLV Đinh Hồng Vinh và HLV Antonio Puche. Cứ mỗi khi đội này có bóng, đội kia lập tức lùi về và triển khai hệ thống phòng ngự kiên cố, thách thức mọi nỗ lực xuyên phá.

Nếu như U22 Việt Nam thường lộ ra khoảng trống hai bên sườn các trung vệ, khiến tiền đạo áo đỏ có thể áp sát và uy hiếp cầu môn Cao Văn Bình sau khi nhận các đường chọc khe, thì U22 Trung Quốc vững chắc hơn bởi cấu trúc cùng cự ly đội hình luôn được đảm bảo. Vì vậy, dù cầm bóng nhiều song Khuất Văn Khang, Thanh Nhàn cùng đồng đội chỉ chuyền bóng ở vùng ngoại vi, với rất nhiều đường chuyền về khi nhận ra mọi không gian đã bị bịt kín.

Tuy vậy, các cầu thủ U22 Việt Nam đã rất điềm tĩnh trong cách tiếp cận, nhẫn nại phối hợp và chờ đợi thời cơ. Có rất ít những pha xử lý nóng vội hay đường chuyền cầu may. Họ cũng rất cố gắng để tạo ra đột biến thông qua những pha phối hợp một chạm và di chuyển thông minh. Tình huống đập nhả phút 44, với đường chuyền của Quốc Việt để Thanh Nhàn dứt điểm là một ví dụ, và bàn thắng của Minh Phúc là ví dụ khác. Điều này sẽ rất hữu ích ở SEA Games 33 sắp tới, khi U22 Việt Nam vấp phải những khối phòng ngự và đông đảo.

Tình huống phối hợp đẹp mắt và cú sút khiến thủ môn U22 Trung Quốc vất vả cản phá của Thanh Nhàn.

Với những người hâm mộ thiếu kiên nhẫn, các pha bóng kiểu này được tạo ra quá ít. Họ muốn phải nhiều hơn. Tuy nhiên, cần hiểu rằng nền tảng thể lực của chúng ta không đủ để duy trì nhịp độ cũng như cường độ cao một cách liên tục.

Hơn nữa đối thủ của U22 Việt Nam là U22 Trung Quốc và theo đuổi lối chơi phòng ngự kín kẽ, trực diện với hệ thống 5-3-2 có tính kỷ luật rất cao. Chưa hết, các cầu thủ áo đỏ đều sở hữu thể hình và sức mạnh hơn hẳn, điều dễ nhận thấy trong hầu hết các tình huống tranh chấp tay đôi.

Người Trung Quốc biện minh rằng U22 Trung Quốc lần này không tập hợp đầy đủ những cầu thủ tốt nhất. Song cũng nên lưu ý, trước trận đấu U22 Việt Nam chỉ có duy nhất một buổi tập với đầy đủ đội hình, trong khi Lê Viktor, Nguyễn Đình Bắc chưa đạt 100% thể lực và ngồi ngoài cả trận.

Tất nhiên, U22 Việt Nam vẫn còn rất nhiều điều phải cải thiện. Như đã nói ở trên, nhiều thời điểm các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh không giữ vững cự ly đội hình và sự bọc lót, tạo nên nhiều khoảng trống để đối thủ khai thác. Nếu không phải vì U22 Trung Quốc dứt điểm tệ và thủ môn Cao Văn Bình quá xuất sắc, chúng ta có thể đã thủng lưới không chỉ một lần.

Kế đến, Những chiến binh Sao vàng trẻ tuổi vẫn cần mài giũa các miếng đánh có tính đột biến cao, đồng thời tạo nên tần suất nhiều hơn để phá vỡ hàng phòng ngự kỷ luật. Để làm điều này, thể lực cũng phải được nâng cao.

Ngày 15/11 tới U22 Việt Nam sẽ gặp U22 Uzbekistan, sau đó là U22 Hàn Quốc vào ngày 18/11. Những trận đấu này hứa hẹn còn khó khăn hơn, và hy vọng chúng ta sẽ được chứng kiến thêm nhiều tích cực khác, đồng thời các hạn chế cũng sớm được khắc phục để U22 Việt Nam thực sự sẵn sàng cho mục tiêu săn vàng SEA Games 33.