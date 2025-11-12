Truyền thông Trung Quốc: Chúng ta thua U22 Việt Nam vì thiếu quân

TPO - Nhiều trang báo lớn của Trung Quốc đã phản ứng sau trận thua 0-1 trước U22 Việt Nam. Và trong số những lý do được đưa ra, tất cả đều nhấn vào đội chủ nhà gặp khó khăn về lực lượng.

Ở trận đấu đầu tiên tại Panda Cup 2025, U22 Việt Nam đã đánh bại U22 Trung Quốc 1-0 nhờ khoảnh khắc bừng sáng phút 80 của Minh Phúc. Hậu vệ cánh của CAHN đang thể hiện cái duyên ghi bàn với 2 lần liên tiếp làm tung mành lưới ở 2 lần gần nhất ra sân (cho CLB và đội tuyển U22).

Chiến thắng này giúp U22 Việt Nam khởi đầu thuận lợi ở giải Tứ hùng trên đất Trung Quốc và quan trọng hơn, nó giúp đội bóng tiếp tục gieo sầu cho đối thủ, những người thường xuyên nhận trái đắng trước lứa U22 của Việt Nam trong 5 năm qua (2 thua, 1 hòa và 1 thắng).

Truyền thông chủ nhà vừa đánh giá về trận đấu này. Một mặt thừa nhận nỗ lực của U22 Trung Quốc, mặt khác nhiều trang báo cũng nêu bật lý do dẫn tới thất bại là vì đội tuyển của họ vắng quá nhiều lựa chọn trong đội hình.

Tờ The Paper viết: “Xét về đội hình xuất phát, có lẽ do thiếu vắng nhân sự, HLV Antonio đã tung ra đội hình 5-3-2 tương đối an toàn, duy trì nhịp độ lên bóng ở mức vừa phải. Hiệp 1, chúng ta đã kiểm soát trận đấu tốt nhưng không sắc bén trong tấn công. Sang hiệp 2, Trung Quốc tiếp tục chiếm ưu thế với các cơ hội phút 54 và 71. Tuy nhiên, khi hàng công chưa làm tốt thì hàng thủ đã mắc sai lầm nghiêm trọng ở thời điểm cuối trận, khiến đội nhà nhận thất bại 0-1”.

U22 Trung Quốc lấn lướt về thời gian kiểm soát bóng

Trang 163.com cho rằng nếu không nói đến kết quả thì màn thể hiện của U22 Trung Quốc trước U22 Việt Nam là ấn tượng, nhất là trong bối cảnh đội thiếu tới 12 cầu thủ vì nhiều lý do khác nhau.

“Trong suốt trận đấu, U22 Trung Quốc kiểm soát bóng 53% và tung ra 6 cú sút, mang lại cho họ lợi thế về mặt thống kê, nhưng đáng tiếc, kết quả không như mong đợi. Nhưng những gì đội thể hiện vẫn đem đến nhiều hy vọng. Việc nhiều người hâm mộ nán lại sân vận động sau trận, hô vang tên các tuyển thủ để động viên các chàng trai trẻ tiếp tục nỗ lực là minh chứng”, ấn phẩm này bình luận.

Trong khi đó, tờ Sina khẳng định lý do chính dẫn tới thất bại nằm ở việc nhiều trụ cột của U22 Trung Quốc không thể tham gia trận đấu vì chấn thương, cũng như bị xung đột về lịch thi đấu.

“Đội hình của chúng ta đã bị hao hụt. Các cầu thủ chủ chốt trên hàng công của đội tuyển đều vắng mặt do chấn thương. Các cầu thủ quan trọng khác như Kuai Jiwen và Liu Chengyu... thì bận tham gia Đại hội Thể thao Toàn quốc nên không thể ra sân. Bất kỳ giải đấu quốc tế nào cũng quan trọng, vậy mà họ cứ khăng khăng sắp xếp các trận đấu trong nước giẫm chân lên lịch thi đấu của đội tuyển. Và cuối cùng, đội U22 lại phải lãnh hậu quả”, Sina viết.