Xem trực tiếp U22 Trung Quốc vs U22 Việt Nam trên kênh nào, ở đâu?

Thanh Hải
TPO - Link xem trực tiếp bóng đá U22 Trung Quốc vs U22 Việt Nam tại giải bóng đá quốc tế CFA Team China – Panda Cup 2025, diễn ra lúc 18h35 hôm nay (12/11).

u22-1761015607350282764307.jpg

Tham gia Giải bóng đá quốc tế CFA Team China – Panda Cup 2025 với những đối thủ mạnh là màn thử lửa quan trọng với U22 Việt Nam, mang tới cơ hội để các tuyển thủ cọ xát, tích lũy kinh nghiệm, đồng thời để HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh thử nghiệm các phương án tấn công cũng như đối phó với các đội bóng có thể hình, đẳng cấp vượt trội.

Trước khi đối đầu với U22 Uzbekistan và U22 Hàn Quốc, Khuất Văn Khang cùng các đồng đội sẽ chạm trán chủ nhà U22 Trung Quốc ở trận ra quân. Đánh giá về đối thủ này, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết, Ban huấn luyện đánh giá cao những bước tiến của đội chủ nhà nhưng U22 Việt Nam cũng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Qua ba lần đối đầu trong các giải giao hữu quốc tế do CFA tổ chức, U22 Trung Quốc đã thể hiện là đối thủ có nền tảng thể lực tốt, lối chơi ngày càng hiện đại và đang tiến bộ rõ rệt.

Tại buổi tập trước trận đấu, Lê Viktor, Nguyễn Đình Bắc và Minh Phúc – những cầu thủ có thời lượng thi đấu nhiều tại lượt trận V.League 2025/26 – chỉ tập nhẹ hồi phục. Tiền đạo Bùi Vĩ Hào cũng đã bình phục sau chấn thương. Toàn đội được củng cố các bài chiến thuật, rèn khả năng phối hợp nhóm và khả năng chuyển trạng thái nhanh nhằm chuẩn bị cho trận mở màn gặp U22 Trung Quốc.

Theo lịch thi đấu, trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Trung Quốc sẽ diễn ra vào 18h35 (giờ Việt Nam) ngày 12/11. Đây được xem là thử thách quan trọng trong giải đấu có ý nghĩa chuẩn bị cho hành trình săn vàng SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026.

Hiện tại, chưa có đài truyền hình nào ở Việt Nam sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu này. Vì vậy, trận đấu sẽ không được phát trực tiếp qua sóng truyền hình. Người hâm mộ có thể theo dõi các diễn biến nóng hổi của trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Trung Quốc trên Tiền Phong Online.

Link trực tiếp: https://tienphong.vn/the-thao/

Thanh Hải
#U22 Việt Nam #u22 việt nam panda cup #giao hữu u22 việt nam #lịch u22 việt nam #U22 Trung Quốc vs U22 Việt Nam #trực tiếp U22 Trung Quốc vs U22 Việt Nam #lịch thi đấu U22 Trung Quốc vs U22 Việt Nam #link xem trực tiếp U22 Trung Quốc vs U22 Việt Nam #xem U22 Trung Quốc vs U22 Việt Nam kênh nào

