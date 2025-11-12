Lionel Messi trở lại Barca, từ giấc mơ lãng mạn đến thực tế

TPO - Người hâm mộ Barca đang phát sốt với những hình ảnh Lionel Messi ghé thăm Camp Nou, sau đó nghĩ về viễn cảnh siêu sao 38 tuổi trở lại khoác áo Blaugrana. Vậy khả năng này có thể xảy ra?

Hôm Chủ Nhật vừa rồi, Lionel Messi lặng lẽ ghé thăm sân Camp Nou, sau đó đưa lên Instagram bức ảnh anh đến đó, từ lúc dạo bước trên Avinguda Joan XXIII, một trong những con phố chính dẫn đến Camp Nou. Đến thứ Ba, bài đăng đã đạt 21 triệu lượt thích, lọt vào tốp 5 bức ảnh được xem nhiều nhất của Leo.

Hình ảnh Messi gần Camp Nou thực sự khơi gợi cảm xúc mãnh liệt của người hâm mộ, với phần lớn là fan Barca khi hồi tưởng về những năm tháng tươi đẹp đã cũ. Cũng khá trùng hợp, vào thứ Ba, tờ SPORT đã đăng bài phỏng vấn độc quyền Messi. Trong đó, siêu sao có 21 năm gắn bó với đội bóng xứ Catalan cho biết, anh "trân trọng từng giây phút ở Barca" và "đã tưởng tượng mình sẽ chơi cả cuộc đời với màu áo đỏ-xanh".

"Tôi thực sự muốn quay lại Barcelona. Chúng tôi rất nhớ nơi này. Bọn trẻ và vợ tôi liên tục nói về Barcelona, ​​​​về ý tưởng quay lại sống tại đây", anh chia sẻ. Tâm sự này, cùng hành động rảo bước tới Camp Nou đã thổi bùng giấc mơ được chứng kiến Messi một lần nữa khoác áo Barca. Vậy điều này có thể?

Messi dạo bước tới Camp Nou đang xây dựng.

Như đã biết, MLS mùa giải 2025 vẫn chưa kết thúc. Inter Miami của Messi vừa vượt qua Nashville để tiến vào bán kết vòng play-off tranh MLS Cup 2025. Sau trận chung kết diễn ra vào ngày 6/12, giải đấu chính thức hạ màn và chỉ bắt đầu lại, với mùa giải mới, vào nửa cuối tháng 2/2016.

Tận dụng quãng nghỉ này, nhiều cầu thủ MLS, như Thierry Henry, Landon Donovan và David Beckham trước đây, có thể ký hợp đồng cho mượn với các đội bóng châu Âu. Vì vậy Messi hoàn toàn có thể quay lại Barca theo con đường tương tự. Chỉ có điều thị trường chuyển nhượng của La Liga chỉ mở cửa vào tháng 1. Nghĩa là nếu ký, Messi cũng chỉ xuất hiện trong khoảng hơn 1 tháng.

Một lựa chọn khác khả dĩ hơn, là ký hợp đồng cho mượn 6 tháng. Việc chơi cho Barca trong phần còn lại của mùa giải 2025/26 là một cám dỗ lớn với Messi, người từng nhấn mạnh tầm quan trọng của quá trình chuẩn bị trước World Cup 2026. Thi đấu đỉnh cao ở châu Âu dĩ nhiên là một sự chuẩn bị tuyệt vời.

Messi vẫn nguyên vẹn tình yêu với Barca.

Trở ngại nằm ở chỗ, liệu Barca có thể đáp ứng các quy tắc về công bằng tài chính để đăng ký Messi hay không, đồng thời Inter Miami có đồng ý mất Messi trong nửa mùa giải, trong bối cảnh họ đang khao khát danh hiệu (ví dụ như CONCACAF Champions League).

Để Messi quay lại Barca cần một chặng đường dài, song những cầu thủ đang khoác áo Blaugrana đã rất phấn khích. Đếm sơ qua cũng có tới 9 cầu thủ Barca, từ Alejandro Balde, Fermín Lopez, Eric Garcia tới Raphinha, Gavi, Marc Casado, Dani Olmo và Frenkie de Jong, Gerard Martin đều ấn thích bài đăng của Messi.

Cũng sẽ không khó khăn để tích hợp Messi vào đội hình hiện tại của Hansi Flick. Anh có thể đá số 9 ảo, mang tới không gian cho Lamine Yamal, Marcus Rashford hay Raphinha, cũng có thể hoạt động như một hộ công đằng sau mũi đinh ba. Barca hiện tham chiến ở nhiều đấu trường và tất cả đều hướng đến ngôi vị cao nhất. Kinh nghiệm, tài năng và tâm lý nhà vô địch của Messi sẽ vô cùng hữu ích.

Kể từ khi rời Camp Nou, Messi luôn nói rằng tiếc nuối lớn nhất là không thể nói lời tạm biệt người hâm mộ xứ Catalan trên sân cỏ. Nếu anh và Barca cùng thích ý tưởng về một sự tái hợp, điều này sẽ là giấc mơ thành sự thật.