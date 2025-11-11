Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bê bối cá độ ở Thổ Nhĩ Kỳ: Hơn 1.000 cầu thủ bị treo giò, nhiều Chủ tịch CLB và trọng tài bị bắt giữ

TPO - Sau khi điều tra mở rộng hành vi cá độ bất hợp pháp và dàn xếp tỷ số ở bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ, Liên đoàn bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ (TFF) đã quyết định đình chỉ thi đấu hơn 1.000 cầu thủ, đồng thời cơ quan chức năng tiến hành bắt giữ nhiều cá nhân liên quan.

Theo thông báo của TFF, 1.024 cầu thủ chuyên nghiệp bị bị phát hiện tham gia vào các hoạt động cá độ bất hợp pháp và dàn xếp tỷ số. Toàn bộ danh sách đã được chuyển tới Hội đồng kỷ luật bóng đá chuyên nghiệp (PFDK).

Ủy ban Pháp lý của TFF cho biết, trong số này bao gồm 27 cầu thủ đến từ Super Lig, giải đấu hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ, là cầu thủ thuộc biên chế đội đương kim vô địch Galatasaray, Besiktas và một số câu lạc bộ hàng đầu khác. Một số cái tên nổi bật là Eren Elmalı và Metehan Baltacı của Galatasaray, Necip Uysal và Ersin Destanoglu của Besiktas, Boran Baskan và Salih Malkocoglu của Trabzonspor.

TFF cho biết các cầu thủ đã bị xử lý theo Điều 57 của Quy định kỷ luật bóng đá kể từ ngày 10/11/2025, tức đình chỉ thi đấu, sau đó chờ đợi các biện pháp kỷ luật khác trong khi chờ điều tra thêm.

Vì tình trạng thiếu hụt cầu thủ, các trận đấu của Giải hạng 2 và hạng 3 sẽ bị hoãn lại hai tuần, trong khi lịch thi đấu của Super Lig và Giải hạng nhất vẫn tiếp tục theo kế hoạch. Để giúp các CLB lấp đầy đội hình trống, TFF cũng đàm phán với FIFA để nới rộng thời gian chuyển nhượng mùa đông và đăng ký cầu thủ trong nước thêm 15 ngày.

Cách đây ít ngày, Văn phòng Công tố viên Istanbul đã thực hiện các cuộc đột kích đồng loạt tại 12 thành phố trên toàn đất nước Thổ Nhĩ Kỳ, bắt giữ 18 nghi phạm bị cáo buộc sai phạm trong công tác điều hành và thao túng kết quả trận đấu bóng đá.

Chủ tịch CLB Eyupspor, Murat Ozkay, cựu chủ sở hữu CLB Kasimpasa, Turgay Ciner và cựu Chủ tịch Fatih Sarac nằm trong số những người bị bắt, cùng với 17 trọng tài sẽ đối mặt với án hình sự vì tác động đến kết quả trận đấu bóng đá ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ đang thực hiện cuộc tổng tấn công làm sạch nền bóng đá. Trước đó, TFF đã công bố danh sách 571 trọng tài làm việc tại các giải đấu chuyên nghiệp, bao gồm 371 người có tài khoản cá cược và 152 người đang tích cực đặt cược. Trong nhóm này bao gồm 7 trọng tài và 15 trợ lý trọng tài từ hai hạng đấu hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ.

Thanh Hải
