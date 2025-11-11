Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Lamine Yamal bị loại khỏi tuyển Tây Ban Nha: Chuyện gì đã xảy ra?

Hương Ly
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) thông báo Lamine Yamal phải rời đội vì tự ý điều trị chấn thương. Vụ việc khiến RFEF và Barca nổ ra mâu thuẫn làm dậy sóng truyền thông Tây Ban Nha.

image-1.jpg

Yamal sẽ không góp mặt ở đội hình tuyển Tây Ban Nha chuẩn bị đối đầu Georgia và Thổ Nhĩ Kỳ. Đó là thông báo được phát ra từ RFEF, sau khi đội ngũ y tế Tây Ban Nha phát hiện Yamal tự ý dùng thủ thuật xâm lấn bằng tần số để điều trị chấn thương.

RFEF bức xúc khi không được Barca thông báo cụ thể tình hình chấn thương của Yamal, chỉ nhận được khuyến cáo ngôi sao sinh năm 2007 cần được nghỉ ngơi khoảng một tuần. Cuối bài thông cáo, RFEF chúc Yamal hồi phục nhanh chóng.

Trong buổi họp báo gần đây, HLV Luis de la Fuente của Tây Ban Nha tuyên bố Yamal đang đạt trạng thái thể lực và phong độ sung mãn. Tiền đạo 18 tuổi vừa ghi bàn ở trận Barca thắng Celta Vigo hôm 4-2. Song, Barca nghĩ khác về Yamal. Phía CLB đã làm việc với đội ngũ bác sĩ riêng nhằm lên phác đồ hồi phục chấn thương cho Yamal ở giai đoạn này.

Theo AS, RFEF và Barca đang mâu thuẫn gay gắt sau khi Yamal được thông báo rời đội tuyển. Chủ tịch RFEF, ông Rafael Louzan đã liên hệ với chủ tịch Barca Joan Laporta để xoa dịu tình hình.

Trước đó, HLV Hansi Flick lên tiếng tố đội tuyển Tây Ban Nha đang làm bất chấp với Yamal. Thuyền trưởng Barca nói: "Đội tuyển đã cho cậu ấy dùng thuốc giảm đau, vẫn chơi 79 phút ở trận đầu tiên và 72 phút cho trận tiếp theo (đợt tập trung tháng 9 - PV). Họ không hề quan tâm đến cầu thủ. Tây Ban Nha đang có những cầu thủ tuyệt vời và đội tuyển cần chăm sóc họ".

Làng bóng đá Tây Ban Nha đã sốc sau thông tin Yamal dính chấn thương xương mu mạn tính và sẽ không bao giờ chữa khỏi. Barca đã trấn an CĐV, tuyên bố lên kế hoạch chi tiết để giúp Yamal duy trì thể trạng lâu dài và chơi bóng với phong độ cao nhất.

Thời gian gần đây, Yamal gây ồn ào vì chuyện tình cảm với nữ ca sĩ Nicki Nicole. Mới nhất, Yamal và bạn gái được cho đã chia tay. CĐV bắt đầu lo ngại Yamal xao nhãng, dễ đi vào vết xe đổ của nhiều thần đồng bóng đá khác vì các câu chuyện bên lề sân cỏ. Song, Yamal tuyên bố anh vẫn sẽ là phiên bản tốt nhất trên sân cỏ trong thời gian tới.

Hương Ly
#Lamine Yamal #Tây Ban Nha #Barca #chấn thương #RFEF #truyền thông #bóng đá #tin yamal #barca yamal #tin barca

Xem thêm

Cùng chuyên mục