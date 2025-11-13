Nhận định UAE vs Iraq, 23h00 ngày 13/11: Giằng co ở Dubai

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Nhận định bóng đá UAE vs Iraq, vòng loại World Cup 2026 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. UAE có lợi thế sân nhà ở trận play-off lượt đi, nhưng họ sẽ không dễ đạt được mục tiêu trước một Iraq chơi rất khó chịu.

livescore.jpg

Nhận định trước trận đấu UAE vs Iraq

Đội tuyển UAE đã gây ra nhiều cảm xúc trái chiều ở chiến dịch vòng loại vừa qua. Tại vòng loại 3, họ chỉ xếp thứ 3 với 15 điểm, kém Iran và Uzbekistan. Thực ra việc UAE kém 2 cái tên này không phải bất ngờ vì thực lực của họ kém hơn. Nhưng trên hành trình đó, họ đã thay tới 2 HLV khiến lối chơi bị gián đoạn.

Người mới nhất dẫn dắt đội bóng là Cosmin Olaroiu thực ra cũng không khá hơn 2 đồng nghiệp vừa mất việc. Ông không thể giúp đội bóng bùng nổ tại vòng loại 4. Họ đã đánh bại Oman với tỷ số 2-1, nhưng lại để thua nước láng giềng Qatar với cùng tỷ số trong trận đấu quyết định, qua đó chỉ có thể nuôi hy vọng đi tiếp tại vòng play-off AFC và sau đó là play-off Liên lục địa.

Thực ra, Iraq cũng đi trên hành trình thương tự. Họ giành vị trí thứ 2 chỉ với 16 điểm và trong chiến dịch cũng sa thải HLV. Jesus Casas, người dẫn dắt tuyển Iraq trong 3 năm từ 2022 đến 2025, đã mất việc với lý do phong độ kém.

iraq-vs-jordan-2-1385.jpg

Iraq từng trải qua chuỗi phong độ tệ bậc nhất trong 3 năm dưới sự dẫn dắt của HLV người Tây Ban Nha. 5 trận gần nhất họ không thắng trận nào, gồm 2 trận thua ở Cúp Vùng Vịnh và 3 trận ở vòng loại World Cup 2026.

Phong độ, lịch sử đối đầu UAE vs Iraq

Phong độ kém khiến họ đánh mất lợi thế khi từ chỗ đứng thứ 2, đội tuyển này rớt xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng và đối diện nguy cơ không thể có vé trực tiếp tới Hoa Kỳ và Mexico.

Iraq thi đấu chặng lượt đi vòng loại World Cup 2026 rất bùng nổ nhưng liên tiếp mất điểm ở lượt về khiến họ mất suất chính thức và chỉ có thể đi tiếp tới vòng loại 4. Tại đây, họ đã đánh bại Indonesia một cách sít sao, hòa Saudi Arabia trước khi chấp nhận đứng ở vị trí thứ 2 do kém chỉ số phụ.

Hôm nay, 2 đội tuyển UAE và Iraq sẽ phải “tử chiến” cho suất cuối cùng của châu Á. Cả 2 đều có những điểm tựa riêng. UAE đã thắng 4 trong 5 trận gần nhất, thể hiện phong độ ổn định. Nhưng vấn đề là hàng thủ UAE còn nhiều hạn chế. Đội bóng này theo đuổi lối chơi phóng khoáng nên ghi bàn nhiều thì họ thủng lưới cũng nhiều. Iraq thì phòng thủ tốt hơn. Nhưng sự hạn chế trong khâu ghi bàn lại khiến họ khó giành kết quả tối ưu.

Hôm nay, khi phải làm khách, có lẽ Iraq sẽ càng phải đầu tư cho hàng thủ. Do vậy, một trận đấu chặt chẽ, giằng co là kịch bản dễ hình dung.

Đội hình dự kiến UAE vs Iraq

UAE: Essa - Ruben Canedo, Otonne, Lucas Pimenta, Marcus Meloni - Al-Ghassani, Jimenez, Ramadan, Hassan, Fabio Lima - Caio

Iraq: Hassan - Doski, Sulaka, Younes, Ali - Baesh, Al-Ammari, Iqbal, Amin - Ali, Yakob

Dự đoán tỷ số: UAE 1-1 Iraq

Đặng Lai
