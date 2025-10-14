Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Nhận định Saudi Arabia vs Iraq, 01h45 ngày 15/10: Quyết đấu giành vé dự World Cup 2026

Trọng Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận định bóng đá Saudi Arabia vs Iraq, vòng loại thứ 4 World Cup 2026, lúc 01h45 ngày 15/10 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Cuộc chiến rạng sáng mai không chỉ là màn so tài để khẳng định vị thế của hai thế lực hàng đầu bóng đá Tây Á, mà còn là trận đấu định đoạt tấm vé vàng đến World Cup 2026.

screen-shot-2025-10-14-at-100944.png

Nhận định trước trận đấu

Rạng sáng mai, tại Jeddah, đội tuyển Saudi Arabia và Iraq sẽ bước vào trận “chung kết sớm” của bảng B vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á. Cục diện bảng đấu chỉ còn lại ba đội, và cả hai ông lớn Tây Á hiện cùng có 3 điểm sau khi đều đánh bại Indonesia. Phần thưởng cho người chiến thắng là tấm vé trực tiếp đến World Cup 2026, mục tiêu mà cả hai đều khao khát.

Saudi Arabia trở lại “thánh địa” Jeddah với khí thế hừng hực, quyết tâm hoàn tất mục tiêu góp mặt ở kỳ World Cup thứ ba liên tiếp. Dưới sự dẫn dắt của HLV Herve Renard, đội bóng áo xanh lá đã trải qua hành trình vòng loại đầy gian nan. Khởi đầu từ vòng 2, đứng nhì bảng G với 13 điểm sau 6 trận, rồi cán đích thứ ba ở vòng 3 sau Nhật Bản và Australia. Dù lỡ suất trực tiếp, họ vẫn tiến vào vòng 4 với hành trang 13 điểm sau 10 trận (3 thắng, 3 thua).

Ở trận mở màn vòng 4, Saudi Arabia đánh bại Indonesia 3-2 ngay tại Jeddah trong một trận cầu kịch tính. Cú đúp của Firas Albirakan cùng pha lập công của Muhammad Abu Al Shamat giúp đội chủ nhà duy trì lợi thế, bất chấp nỗ lực rút ngắn tỷ số muộn màng từ chấm phạt đền của Kevin Diks.

Hiện Saudi Arabia đang tạm xếp trên Iraq nhờ ghi nhiều bàn thắng hơn, vì thế, chỉ cần một trận hòa cũng đủ để họ giành vé trực tiếp đến Mỹ năm sau.

Trong khi đó, Iraq bước vào trận đấu này với tinh thần “không còn gì để mất”. Đội bóng của HLV Graham Arnold buộc phải giành chiến thắng nếu muốn trở lại sân khấu World Cup sau 39 năm vắng bóng, kể từ giải đấu tại Mexico 1986.

Hành trình của Iraq ở vòng loại châu Á đầy ấn tượng: họ toàn thắng cả 6 trận ở vòng 2, ghi tới 17 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần. Tuy nhiên, ở vòng 3, dù đánh bại Jordan ở lượt cuối, Iraq vẫn phải ngậm ngùi đứng thứ ba, kém suất trực tiếp đúng 1 điểm. Sang vòng 4, họ khởi đầu thuận lợi bằng chiến thắng 1-0 trước Indonesia nhờ cú sút quyết định của Zidane Iqbal ở phút 76.

Giờ đây, chỉ một chiến thắng trên đất Saudi Arabia mới có thể giúp Iraq giành vé đi thẳng tới World Cup 2026. Mọi kết quả khác, dù là hòa, sẽ buộc họ phải bước vào vòng playoff khốc liệt.

Trận đấu tại Jeddah hứa hẹn là cuộc so tài căng thẳng, nảy lửa giữa hai nền bóng đá giàu truyền thống của Tây Á, nơi mà một bên hướng tới sự tiếp nối, còn bên kia khao khát viết lại lịch sử.

Thông tin lực lượng

Saudi Arabia sẽ vắng Mohamed Kanno do án treo giò sau thẻ đỏ ở trận gặp Indonesia, trong khi Iraq cũng chịu tổn thất tương tự khi Zaid Tahseen không thể ra sân vì bị truất quyền thi đấu ở trận trước.

Đội hình dự kiến

Saudi Arabia: Al Aqidi, Boushal, Thakri, Al Tambakti, Al Harbi, Al Shamat, Al Khaibari, Al Dawsari, Al Juwayr, Saleh, Al Buraikan.

Iraq: Hachim, Ali, Younis, Doski, Resan, Al Ammari, Bayesh, Rebin Sulaka, Meme, Karim, Zidane Iqbal.

Dự đoán tỷ số: Saudi Arabia 2-1 Iraq

Trọng Đạt
#Saudi Arabia #Iraq #Vòng loại World Cup 2026 #bóng đá châu Á #chung kết vòng loại #World Cup 2026 #bóng đá Tây Á

Xem thêm

Cùng chuyên mục