Sau Malaysia, tới lượt tuyển thủ nhập tịch Indonesia bị FIFA treo giò dài hạn

TPO - Bóng đá Indonesia vừa nhận một loạt án phạt từ FIFA sau sự việc đã xảy ra ở trận gặp Iraq tại vòng loại 4 World Cup 2026 hồi tháng 10 vừa qua.

Thom Haye bị treo giò 4 trận và phạt tiền

Theo đó, 2 cầu thủ nhập tịch của Indonesia là Thom Haye và Shayne Pattynama bị treo giò 4 trận cấp đội tuyển quốc gia, bên cạnh đó phải nộp phạt gần 170 triệu đồng/người do những hành vi phi thể thao của họ khi trận đấu kết thúc. Hai tiền vệ này đã tiến tới gần trọng tài Ma Ning và đã tìm cách công kích người điều hành trận đấu. Riêng Pattynama còn gây sự với HLV Graham Arnold bên phía đội tuyển Iraq.

Trọng tài Ma Ning lập tức “tặng” Pattynama và Haye mỗi người 1 thẻ đỏ. Nhưng hành xử của họ được đưa vào biên bản trận đấu và Ủy ban kỷ luật FIFA đã đưa ra án phạt bổ sung vừa được đưa ra.

Lý do dẫn tới vụ việc tranh cãi này vì trước đó, các tuyển thủ Indonesia cho rằng trọng tài Ma Ning đáng ra phải cho Indonesia được hưởng phạt đền ở tình huống quan trọng vào cuối trận. Khi đó, Kevin Dijk đã bị hậu vệ Iraq đá vào chân và anh ngã ra trong vòng cấm. Nhưng các đoạn video quay lại đều cho thấy Kevin Dijk đã phạm lỗi trước khi bị phạm lỗi nên việc trọng tài thổi phạt anh là đúng luật.

Do đội tuyển Indonesia không thi đấu trong tháng 11 và 12/2025 nên với án treo giò 4 trận mới dính, Thom Haye và Shayne Pattynama chỉ có thể trở lại sớm nhất vào tháng 7/2026. Như vậy, họ phải nghỉ thi đấu tận 8 tháng ở cấp đội tuyển.

Chưa dừng lại ở đó, Liên đoàn bóng đá Indonesia cũng phải nộp phạt hơn 1,5 tỷ đồng do người hâm mộ đã ném chai lọ xuống sân. Tình huống cũng xuất phát từ tranh cãi đòi penalty của Indonesia.

Sau khi trọng tài Trung Quốc xua tay, hàng chục chai lọ cũng như vật thể cứng đã được ném xuống đằng sau khu vực cầu môn của đội tuyển Iraq. Tình hình căng thẳng đến nỗi các tuyển thủ Indonesia phải chạy ra khu vực khán đài để xin người hâm mộ hạ nhiệt.