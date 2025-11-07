Việt Nam tiếp tục giữ ngôi đầu Giải Vô địch Vovinam Thế giới

Một số hình ảnh đòn đánh uy lực của vđv Việt Nam:

Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Vovinam Đông Nam Á diễn ra tại Bali

Chiều ngày 7/11, tại Buleleng, Bali (Indonesia), Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Vovinam Đông Nam Á (SEAVF) đã được tổ chức nhân dịp Giải Vô địch Thế giới Vovinam lần thứ 8 đang diễn ra tại Bali.

Hội nghị tập trung thảo luận, điều chỉnh và bổ sung nhân sự của Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới. Tham dự hội nghị có đại diện Ban Chấp hành SEAVF đến từ 5 quốc gia thành viên gồm Indonesia, Campuchia, Việt Nam, Myanmar và Philippines, cùng sự giám sát của ông Florin Macovei, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Vovinam Thế giới (WVVF).

Tại hội nghị, các đại biểu đã nhất trí bầu ông Ou Ratana, Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Campuchia, giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Đông Nam Á. Ông I Nyoman Yamadhiputra (Indonesia) được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký SEAVF.

Các Phó Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Đông Nam Á gồm có: Ông Nguyễn Bình Định (Việt Nam), Ông Jop Malonzo (Philippines), Ông U Ye Mint (Myanmar), Ông Santipharp Intaraphartn (Thái Lan).

Bên cạnh đó, bà Dolly Khin Lay Mon được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Vovinam Đông Nam Á. Đáng chú ý, hội nghị cũng thống nhất chọn Campuchia là nước đăng cai Giải Vô địch Vovinam châu Á năm 2026, đánh dấu bước phát triển mới của phong trào Vovinam trong khu vực.

Hội nghị lần này được xem là dấu mốc quan trọng, góp phần củng cố tổ chức và thúc đẩy phong trào Vovinam tại Đông Nam Á, hướng tới mở rộng ảnh hưởng của môn võ Việt trên đấu trường quốc tế.