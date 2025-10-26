Ngày hội Pickleball UAP 2025 kết nối cộng đồng

Sáng 26/10 tại CLB AP Sports (TPHCM), Ngày hội Pickleball Liên Hiệp Hội (UAP) 2025 đã thu hút sự tham gia của gần 150 tay vợt là các Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp, Nhà quản lý và những người hoạt động trong lĩnh vực Sales và Marketing.

Sự kiện còn có hoạt động nhân văn khi quyên góp kinh phí để chuyển đến hỗ trợ đồng bào gặp khó khăn do thiên tai vừa qua.

Giải đấu lần này là sự kiện thể thao diễn ra song song với chuỗi Đại hội Giám đốc Sales và Marketing Việt Nam 2025 (lần thứ 9) với chủ đề "The Quantum of Sales".

Sự kết hợp trong công tác tổ chức giữa Câu lạc bộ Giám đốc Sales & Marketing Việt Nam (CSMO Việt Nam), Viện Sau đại học & lãnh đạo, Trường Đại học Hoa Sen (HSU), Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM), Câu lạc bộ PICKABOO và Hội Nữ Doanh nhân TPHCM (HAWEE) tạo nên tinh thần liên kết đa ngành trong bối cảnh cộng đồng doanh nhân Việt Nam đang hướng tới phát triển bền vững và toàn diện.

Ngày hội dự kiến tổ chức thi đấu ở 4 hạng mục: Đôi Nam, Đôi Nữ, Đôi Nam - Nữ và Đồng đội MLP. Các vận động viên đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau, mang lại những trận đấu tràn đầy năng lượng tích cực.

Sân chơi mới mẻ này hướng tới xây dựng cộng đồng doanh nhân không chỉ cần trau dồi chuyên môn, mà còn chú trọng rèn luyện sức khoẻ để cùng nhau xây dựng đất nước vươn tầm trong kỷ nguyên mới.

Ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch CSMO Việt Nam – đại diện Ban tổ chức cho biết: "Thông qua sự kiện này, chúng tôi hướng tới việc tạo ra một hoạt động xã hội có ý nghĩa, tăng cường kết nối không chỉ trong cộng đồng CSMO mà còn giữa các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân bên ngoài".

Không chỉ dừng lại ở niềm vui thể thao, Ngày hội UAP 2025 còn mang đậm tinh thần sẻ chia vì cộng đồng. Một phần lợi nhuận cùng với sự đóng góp của các mạnh thường quân trong sự kiện sẽ được chuyển đến hỗ trợ đồng bào gặp khó khăn do thiên tai bão lũ trong năm 2025.

Diễn viên Minh Tài tham gia tranh tài.

Diễn viên Đoàn Minh Tài, học viên cao học tại Trường Đại học Hoa Sen chia sẻ anh rất hào hứng khi nhận lời mời tham gia giải đấu lần này: "Trình độ giữa các vận động viên khá cân bằng tạo nên tính cạnh tranh hấp dẫn cho giải đấu. Tôi tham gia thi đấu với tinh thần rất thoải mái, mong rằng sẽ có cơ hội giao lưu và kết nối cùng tất cả mọi người để lan tỏa năng lượng tích cực này".

Ban tổ chức kỳ vọng trong tương lai, Ngày hội Pickleball Liên Hiệp Hội (UAP) sẽ trở thành một sự kiện xã hội thường niên, thu hút sự quan tâm và chia sẻ của đông đảo các doanh nghiệp, hiệp hội và cá nhân.