Nhận định Moldova vs Italia, 2h45 ngày 14/11: Khó có phép màu

TPO - Nhận định bóng đá Moldova vs Italy, vòng loại World Cup, lúc 2h45 ngày 14/11 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.Italy gần như bít cửa để vượt qua Na Uy ở bảng I. Thầy trò Gattuso giờ phải đảm bảo chiến thắng trước Moldova để duy trì phong độ cao.

Nhận định trước trận Moldova vs Italia

Tại cục diện bảng I, Italy đang có 15 điểm, đứng thứ 2 sau Na Uy. Đội bóng màu thiên thanh đang kém Na Uy ba điểm, cùng hiệu số thấp hơn +16. Do đó, để vượt qua Na Uy, Italy cần thắng Moldova với tỷ số rất đậm, kèm theo trận thua đậm của Na Uy trước Estonia. Với điều kiện đầu tiên, Italy có thể làm được. Nhưng Na Uy thua đậm ở trận cuối là điều không tưởng.

Người Ý vẫn sẽ nuôi hy vọng mong manh về cuộc lội ngược dòng trước Na Uy. Còn thực tế, sẽ thiết thực hơn cho Italy khi họ tập trung vào mục tiêu thắng Moldova để kéo dài chuỗi bất bại. Khi đó, nhà vô địch EURO 2020 một lần nữa rơi vào trận đấu play-off tranh vé dự World Cup 2026 và đối mặt nhiều nguy cơ.

Ở trận lượt đi giữa Italy và Estonia, thầy trò Gattuso thắng đối thủ 3-1 trên sân nhà. Dưới thời tân HLV Gattuso, Azzuri vẫn chơi tốt, với 4 chiến thắng liên tiếp kể từ khi họ có HLV mới. Trước trận đối đầu Moldova, Gattuso nhấn mạnh mục tiêu của ông và học trò là thắng đối thủ, tập trung hoàn thiện lối chơi để hướng đến mục tiêu dài hạn cùng đội tuyển.

Với phong độ đang tốt và lực lượng vượt trội đối thủ, Italy không có lý do để sẩy chân trước Moldova. Tại chiến dịch vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu, Moldova đã bị đè bẹp dễ dàng ở bảng I, thua cả 6 trận, chỉ ghi được 4 bàn và để thủng lưới đến 22 lần.

Đây là cơ hội quá tốt để các tiền đạo Italy "tập bắn" trước khi hướng đến các trận căng thẳng ở play-off.

Phong độ, thành tích đối đầu Moldova vs Italy

6 lần gặp Italy, Moldova toàn thua, ghi được 3 bàn và thủng lưới đến 17 lần. Với đội tuyển đứng hạng 156 thế giới, màn trình diễn của Moldova tại vòng loại World Cup 2026 không đến nỗi tệ. Đặc biệt, trận thua 1-3 trên sân Italy ở lượt đi bảng I cho thấy sự quyết tâm và tiến bộ rõ của cầu thủ Moldova.

Ở trận đấu cuối cùng tại vòng loại World Cup 2026 và được chơi trên sân nhà, Moldova kỳ vọng sẽ tạo địa chấn trước Italy. Đây cũng chính là điều mà thầy trò Gattuso cần cẩn trọng, không được xem nhẹ đối thủ khi đội chủ nhà không có áp lực tâm lý.

Thông tin lực lượng Moldova vs Italy

Italy không có tiền vệ Nicolo Barella vì án treo giò. Moise Kean đã rút lui vì chấn thương. Còn Federico Chiesa từ chối lên tuyển đợt này vì thể trạng không đảm bảo. Nhiều khả năng HLV Gattuso sẽ trao cơ hội cho phần lớn cầu thủ dự bị ra sân ở trận này. Đây cũng là cơ hội tốt để HLV Italy triển khai các phương án chiến thuật, hướng đến trận play-off.