Nhận định Pháp vs Ukraine, 02h45 ngày 14/11: Gà trống về đích

TPO - Nhận định bóng đá Pháp vs Ukraine, vòng loại World Cup 2026 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sau trận đấu này, rất có thể đội tuyển Pháp sẽ sớm giành vé tham dự vòng chung kết.

Nhận định trước trận đấu Pháp vs Ukraine

Đội tuyển Pháp đang tự tin vượt qua vòng loại World Cup 2026. Họ dẫn đầu bảng xếp hạng với 10 điểm sau 4 trận đấu, đạt hiệu số bàn thắng bại là +6 với thành tích 9 bàn thắng và 3 lần thủng lưới. Bên kia chiến tuyến, Ukraine hiện đang đứng thứ hai tại bảng D, hơn Iceland 3 điểm và kém Pháp 3 điểm.

Đây sẽ là trận đại chiến trong bảng vì kết quả thắng thua của nó sẽ khiến mọi thứ thay đổi rất nhiều. Pháp sẽ chắc chắn có một suất tham dự World Cup 2026 nếu giành chiến thắng trong trận này. Với Ukraine, nếu thắng thì họ sẽ khiến cuộc đua sôi động trở lại khi mọi thứ chỉ được định đoạt ở loạt trận cuối cùng.

Tính sống còn của màn đối đầu hứa hẹn kịch bản đầy căng thẳng, với ưu tiên sự chặt chẽ và tính tuân thủ chiến thuật cực cao.

Phong độ, lịch sử đối đầu Pháp vs Ukraine

Vòng loại chứng kiến Les Bleus đang bất bại, nhưng một trận hòa đã làm giảm đáng kể thành tích chung của họ. Và thực tế là thời gian qua, dàn sao của đội bóng này đang có dấu hiệu sao nhãng.

Mbappe sẽ đưa Pháp đến chiến thắng

Pháp chỉ để thủng lưới 1 bàn trong 3 trận đầu, giành chiến thắng trước Ukraine (2-0), Iceland (2-1) và Azerbaijan (3-0). Tuy nhiên ở lần ra sân gần nhất, họ đã thua tới 2 bàn. Những sai lầm hàng thủ khiến Pháp từ chỗ dẫn 2-0 và ở rất gần chiến thắng hoá ra lại ngậm ngùi bị Iceland cưa điểm.

Sau trận đấu này, HLV Deschamps đã cảnh báo các học trò, rằng họ phải siết lại kỷ luật thì mới đảm bảo tấm vé trực tiếp đến World Cup. Trận gặp Ukraine hôm nay là cơ hội để thầy trò Deschamps thực hiện nhiệm vụ này.

Bên kia chiến tuyến, Ukraine đang đứng thứ hai tại bảng D, hơn Iceland 3 điểm và kém Pháp 3 điểm. Một chiến thắng trong trận đấu sắp tới sẽ giải quyết được nhiều vấn đề cho đội bóng này, nhưng việc lấy 3 điểm trên sân đối thủ là một thử thách vô cùng khó khăn. Trong chiến dịch vòng loại này, hai đội từng chạm trán nhau, và Ukraine đã để thua 2-0. Trước những Iceland hay Azerbaijan, rõ ràng Ukraine vẫn vượt trội nhưng đội bóng này khó so sánh được với những tinh hoa của thế giới như Pháp.

Thông tin lực lượng Pháp vs Ukraine

Đội đầu bảng D thiếu vắng nhiều cầu thủ chủ chốt trong trận đấu này do chấn thương. Các tiền đạo như bộ đôi Ousmane Dembele và Desire Doue của PSG, cùng với Randal Kolo Muani, sẽ không có mặt. Nhường chỗ cho họ những cái tên như Jean-Philippe Mateta, Christopher Nkunku và Hugo Ekitike.

Ở hàng tiền vệ, việc Aurelien Tchouameni và Adrien Rabiot không thể ra sân vì chấn thương đã tạo điều kiện cho N'Golo Kante và ngôi sao đang lên của Manchester City Rayan Cherki trở lại đội hình. Cả hai cầu thủ này đều được kỳ vọng sẽ ra sân ngay từ đầu.