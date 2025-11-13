Nhận định CH Ireland vs Bồ Đào Nha, 02h45 ngày 14/11: Lấy vé dự World Cup

TPO - Nhận định bóng đá CH Ireland vs Bồ Đào Nha, lượt 5 bảng F vòng loại World Cup 2026, lúc 02h45 ngày 14/11 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Bồ Đào Nha sẽ chính thức giành vé dự World Cup 2026 nếu đánh bại Cộng hòa Ireland trong trận đấu áp chót bảng F rạng sáng mai.

Nhận định trước trận đấu

Sau khi đăng quang UEFA Nations League lần thứ hai hồi tháng 6, Bồ Đào Nha tiếp tục thể hiện phong độ ổn định tại vòng loại World Cup 2026. Sau 4 lượt trận, thầy trò HLV Roberto Martinez giành 10 điểm, dẫn đầu bảng K và tạo khoảng cách 5 điểm so với đội xếp sau Hungary.

“Selecao châu Âu” khởi đầu hoàn hảo với 3 chiến thắng, ghi 9 bàn và giữ sạch lưới, trước khi bị Hungary cầm hòa 2-2 ngay trên sân nhà tháng trước, trận đấu mà Dominik Szoboszlai gỡ hòa ở phút 91. Cristiano Ronaldo lập cú đúp trong trận đó, qua đó trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử vòng loại World Cup với 41 bàn thắng, đồng thời nâng tổng số bàn cho đội tuyển lên 143 bàn sau 235 trận. Ở tuổi 40, siêu sao khoác áo Al-Nassr vẫn đang cháy hết mình cho giấc mơ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp.

Chưa từng vô địch thế giới, nhưng Bồ Đào Nha đang hướng tới lần thứ 7 liên tiếp góp mặt ở vòng chung kết. Nếu thắng Ireland, họ sẽ chính thức giành vé tới Mỹ - Mexico - Canada hè năm sau. Ngay cả khi hòa hoặc thua, Ronaldo cùng đồng đội vẫn có thể đi tiếp nếu Hungary không thắng Armenia.

Đội bóng đang đứng thứ 5 thế giới hiện sở hữu chuỗi 7 trận bất bại (thắng 5, hòa 2) và thắng 4/5 lần gần nhất gặp Ireland, những con số mang đến sự tự tin cho đoàn quân áo đỏ trước chuyến hành quân đến Dublin.

Ở chiều ngược lại, Cộng hòa Ireland đang nuôi hy vọng tái xuất tại World Cup sau gần 20 năm vắng bóng. Chiến thắng 1-0 trước Armenia ở lượt trận trước nhờ pha lập công của tài năng trẻ Evan Ferguson, qua đó giúp họ có 4 điểm, chỉ kém Hungary đúng 1 điểm và thắp lại cơ hội cạnh tranh.

Đứng thứ 62 trên BXH FIFA, Ireland hiểu rằng họ buộc phải giành kết quả tốt trước Bồ Đào Nha nếu muốn duy trì hy vọng trước lượt trận cuối. Dưới thời HLV Heimir Hallgrimsson, đội bóng áo xanh mới thắng 5/14 trận, nhưng lại đang bất bại 5 trận liên tiếp trên sân nhà Aviva (thắng 3, hòa 2), nơi từng chứng kiến họ cầm hòa Bồ Đào Nha 0-0 hồi tháng 11/2021.

Thông tin lực lượng

Tiền đạo trẻ Evan Ferguson, người ghi 3/4 bàn thắng của Cộng hòa Ireland tại vòng loại World Cup, sẽ vắng mặt trong trận gặp Bồ Đào Nha do chấn thương mắt cá chân. Tình hình lực lượng của đội chủ nhà càng thêm khó khăn khi Sammie Szmodics, Mark Sykes và Callum O'Dowda cũng không thể góp mặt vì chấn thương, còn Ryan Manning và Jayson Molumby bị treo giò.

Phía bên kia, tuyển Bồ Đào Nha cũng chịu tổn thất khi Pedro Neto (Chelsea) và Pedro Gonçalves (Sporting Lisbon) buộc phải rút lui khỏi đội hình vì chấn thương.

Đội hình dự kiến Cộng hòa Ireland: Kelleher; O'Brien, Collins, O'Shea; Coleman, Cullen, Taylor, Johnston; Ebosele, Azaz; Parrott. Bồ Đào Nha: Costa; Cancelo, Dias, Inacio, Mendes; Fernandes, Neves, Vitinha, Bernardo, Ronaldo, Leao.

Dự đoán tỷ số: Cộng hòa Ireland 0- 2 Bồ Đào Nha