Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Chiêm ngưỡng bàn thắng được FIFA đề cử giải Puskas của tuyển thủ Indonesia

Đặng Lai

TPO - Hậu vệ đội tuyển Indonesia, Rizky Ridho, vừa được đề cử giải thưởng FIFA Puskas dành cho bàn thắng đẹp nhất năm. Đây là bàn thắng mà Rizky Ridho đã ghi được cho Persija Jakarta khi anh dứt điểm từ giữa sân làm tung lưới.

5555555555555.gif
Rizky Ridho trong khoảnh khắc tạo siêu phẩm

FIFA vừa công bố danh sách 11 đề cử. Các bàn thắng đến từ khắp các giải đấu trên thế giới với 2 cái tên tiêu biểu nhất là Lamine Yamal (Barcelona) và Declan Rice (Arsenal). Tại châu Á chỉ có đúng 1 đề cử, đó là pha lập công của Rizky Ridho trong trận đấu giữa Persija Jakarta và Arema FC vào ngày 9/3.

Nhận thấy thủ môn Lucas Frigeri của Arema đứng quá xa khung thành, Rizky Ridho đã ghi bàn từ cự ly xa 50 mét. Trái bóng bay vút và găm thẳng vào lưới. Cả mùa giải, trung vệ tuyển Indonesia chỉ ghi được đúng 1 bàn nhưng nó lại trở thành siêu phẩm. Cú đá của anh cũng được công nhận là Bàn thắng đẹp nhất mùa giải của giải VĐQG Indonesia.

antarafoto-kualifikasi-piala-dunia-2026-timnas-indonesia-kalahkan-filipina-110624-riv-6.jpg

Người chiến thắng của cả giải thưởng sẽ được xác định thông qua hệ thống bình chọn trên trang chủ FIFA (FIFA.com). Hệ thống bầu chọn sẽ mở cửa đến 23h59 ngày 3/12/2025.

Số phiếu bầu được chia đều cho người hâm mộ (50%) và Hội đồng Huyền thoại FIFA (50%). Ở “sân chơi” dành cho NHM, gần như chắc chắn nếu các CĐV Indonesia dồn phiếu cho Rizky Ridho thì cầu thủ này sẽ trở thành ứng viên nặng ký hàng đầu.

Những người chiến thắng sẽ được công bố tại lễ trao giải FIFA Awards, dự kiến ​​diễn ra vào đầu năm sau.

Danh sách 11 đề cử giải thưởng FIFA Puskas năm 2025

Alerrandro (ghi bàn trong trận: Vitoria vs Cruzeiro)

Alessandro Deiola (Cagliari vs Venezia)

Pedro de la Vega (Cruz Azul vs Seattle Sounders)

Santiago Montiel (Independiente vs Rivadavia)

Amr Nasser (Al Ahly vs Pharco)

Carlos Orranta (Quertaro vs Atlas)

Lucas Ribeiro (Mamelodi Sundowns vs Borussia Dortmund)

Declan Rice (Arsenal vs Real Madrid)

Rizky Ridho (Persija vs Arema)

Kevin Rodrigues (Kasmpaa vs Rizespor)

Lamine Yamal (Espanyol vs Barcelona)

Đặng Lai
#FIFA Puskas #Rizky Ridho #FIFA #Indonesia #giải thưởng FIFA #bàn thắng đẹp #tuyển thủ Indonesia #bóng đá Indonesia

Xem thêm

Cùng chuyên mục